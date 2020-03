Juventuksen ja Portugalin maajoukkueen tähtipelaaja Cristiano Ronaldo ja hänen agenttinsa Jorge Mendes lahjoittavat kolme tehohoitoyksikköä portugalilaisille sairaaloille, kertoo uutistoimisto AFP.

Asiasta kertoivat paikalliset terveysviranomaiset. Lahjoituksen avulla pyritään auttamaan sairaaloita selviytymään koronaviruspandemiasta.

Kaksikko lahjoittaa kaksi teho-osastoyksikköä, joissa molemmissa on 10 vuodepaikkaa, Pohjois-Lissabonin yliopistolliseen sairaalaan. Nyt sairaalassa on 77 vastaavanlaista vuodepaikkaa.

Mendes ja Ronaldo lahjoittavat yhden yksikön lisäksi Porton yliopistolliseen sairaalaan.

”Tämä on erittäin tärkeä sijoitus, joka sisältää enemmän kuin tusinan verran hengityslaitteita ja muita tärkeitä välineitä”, kertoo Porton sairaalan kirurgisen osaston johtaja Eurico Castro Alves Jornal de Noticias -lehdelle.

”Jos on tarpeellista, Ronaldo tekee vastaavat lahjoitukset Madeiralla.”

Ronaldo on nyt palannut kotisaarelleen Madeiralle, jossa on todettu 11 koronavirustartuntaa. Koko Portugalissa tartuntoja on yli 2 000. Portugalissa on kuollut covid-19-tautiin yli 30 ihmistä.

Ronaldo on tällä hetkellä karanteenissa, koska Juventuksen pelaajalla Daniele Ruganilla todettiin koronavirustartunta maaliskuun alkupuolella. Paikalliset terveysviranomaiset kertoivat 22. maaliskuuta, että Ronaldolla ei ole ollut oireita.