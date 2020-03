Koronavirus on levinnyt ympäri maailmaa, mutta Pohjois-Italiassa sijaitseva Lombardian alue on yksi pahiten kärsineistä, ja kuolleita on jo yli 4 000.

Lombardian suurin kaupunki on Milano, mutta vain 40 kilometrin päässä sijaitsee Bergamo, joka on jalkapallojoukkue Atalantan kotikaupunki. Joukkueen ottelulla on todennäköisesti ollut merkittävä rooli koronaviruksen leviämisen alkusysäyksessä.

Atalanta kohtasi miesten Mestarien liigan ottelussa espanjalaisen Valencian 19. helmikuuta AC Milanin kotikentällä, sillä Atalantan oma stadion on remontissa.

San Sirolla oli yli 44 000 katsojaa seuraamassa isäntien ensimmäistä Mestarien liigan neljännesvälieräkamppailua. Atalanta kaatoi Valencian maalein 4–1, eli katsojat saivat yllin kyllin ilon aihetta.

Ottelu sekä sen aiheuttama halailu ja riemu oli Bergamon pormestarin Giorgio Gorin mukaan kuitenkin ”yksi surullisista selityksistä” suurelle tartuntamäärälle alueella.

”Noin 40 000 Bergamon asukasta matkusti Milanoon katsomaan ottelua. Moni seurasi sitä kodeistaan tai baareissa perheen tai ystävien kanssa isommissa ryhmissä”, Gori sanoi tiistaina lehdistötilaisuudessa.

”On selvää, että virus levisi laajalti tuon illan aikana.”

Gori ei kuitenkaan usko ottelun olleen lähtölaukaus koronavirukselle. Hän uskoo ongelmien alkaneen, kun Alzanossa sijaitsevaan Fenaroliin sairaalaan tulleen potilaan koronavirustartunta jäi huomaamatta, ja potilas tartutti muita ihmisiä.

Kaksi viikkoa ottelun jälkeen tartunnan saaneiden määrä lähti jyrkkään nousuun Bergamossa. Gori uskoo, että todellisuus on selvästi tilastoja synkempi.

”On paljon vanhuksia, jotka ovat kuolleet koteihinsa ilman mahdollisuutta päästä sairaalahoitoon. Nämä ihmiset eivät näy virallisissa tilastoissa. Heitä ei ole testattu ennen tai jälkeen kuoleman.”

Valencia ilmoitti, että jopa 35 prosenttia joukkueesta ja taustahenkilöistä antoi positiivisen testinäytteen vierasottelun jälkeen.

Atalanta puolestaan kertoi tiistaina, että maalivahti Marco Sportiellosta, joka pelasi vierasottelussa 10. maaliskuuta, tuli ensimmäinen koronavirustartunnan saanut joukkueen pelaaja.

Atalanta voitti vierasottelun maalein 4–3 ja eteni ensimmäisellä Mestarien liigan kaudellaan jo puolivälieriin. Kilpailun loppuun pelaamisen aikataulu on auki.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa ilmoitti maanantaina finaalin siirtyvän myöhemmäksi. Loppuottelu oli määrä pelata Istanbulissa 30. toukokuuta.