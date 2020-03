Annimari Korte on tyytyväinen olympialaisten siirtämiseen. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Pika-aituri Annimari Korte otti hyvillä mielin vastaan uutisen Tokion olympialaisten siirtämisestä vuoteen 2021.

Olympialaisten oli määrä käynnistyä 24. heinäkuuta, mutta Kansainvälinen olympiakomitea päätti tiistaina siirtää kisoja vuodella koronaviruspandemian vuoksi.

Vuodelle 2021 kalenterissa on myös yleisurheilun MM-kisat Yhdysvaltojen Oregonissa, mutta Kansainvälinen yleisurheiluliitto WA on ilmoittanut, että se on valmis siirtämään 6.–15. kalenterissa olevia kisoja.

Korte on ollut yhdessä Nooralotta Nezirin ja Reetta Hurskeen kanssa nostamassa Suomen aiturimainetta viime vuosina, ja tämän vuoden tähtäin oli luonnollisesti Tokiossa.

Suomen ennätyksen 12,72 viime kesänä juossut Korte näkee kuitenkin siirtämisen oman uransa kannalta jopa hyvänä asiana.

”Tottakai halusimme kilpailla olympialaisissa tänä kesänä. Terveys menee kuitenkin kaiken edelle! Halusin kisata arvokisoissa ainakin vielä 2021 ja 2022. Nyt jos olympialaiset ovat 2021 ja MM-kisat siirtyvät vuodelle 2022, ei voisi olla oman urani kannalta parempaa järjestelyä”, hän kirjoittaa Twitterissä.