Karl-Anthony Towns (kesk.) on heittänyt tällä kaudella keskimäärin 26,5 pistettä ottelua kohti. Kuva: Jesse Johnson / USA Today Sports

Koronavirus jatkaa leviämistään, ja viimeisimpänä urheilijana kokemuksistaan kertoi yhdysvaltalainen NBA-koripalloilija Karl-Anthony Towns.

Towns, 24, kertoo äitinsä Jacqueline Cruzin saaneen koronavirustartunnan ja joutuneen sairaalahoitoon.

”Viime viikolla vanhempani eivät voineet hyvin, joten minä ja siskoni suosittelimme heille hakeutumista sairaalahoitoon ja koronavirustesteihin”, Towns kertoo Instagramissa julkaisemallaan videolla.

”Äitini vointi kuitenkin vain huononi, vaikka sairaalassa tehtiin kaikki mahdollinen. Kuume saattoi laskea lääkkeiden avulla hieman, mutta lähti sitten uudestaan nousuun yön aikana.”

”Hänen keuhkonsa heikkenivät, ja yskä paheni. Hänen vointinsa heikkeni, mutta ajattelimme, että seuraava lääke auttaisi.

Towns kertoo äitinsä voinnin kääntyneen jo parempaan ennen uuden alamäen alkamista.

”Tunsin, että olimme menossa oikeaan suuntaan, vaikka tiesin, että matkaa olisi vielä jäljellä. Sitten hän vointinsa heikkeni nopeasti, ja hänet jouduttiin laittamaan hengityskoneeseen.”

Lopulta Townsin äiti vaivutettiin koomaan.

”Juttelin hänen kanssaan joka päivä ja kerroin rakastavani häntä. Hän sanoi rakastavansa minua ja myös asioita, joita en halunnut kuulla. Sen päivän jälkeen en ole voinut kommunikoida hänen kanssaan”, Towns kertoo.

Towns kertoo tehneensä videon kasvattaakseen ihmisten ymmärrystä tilanteen vakavuudesta.

”Tämä tauti tulee ottaa vakavasti. Tämä tauti on tappava.”

Minnesota Timberwolvesissa pelaava Towns oli NBA:n ykkösvaraus vuonna 2015, ja hänet valittiin vuoden tulokkaaksi seuraavalla kaudella.

Towns on valittu kahdesti NBA:n tähdistöotteluun. Hänen tämän kauden pistekeskiarvonsa on 26,5 ja levypalloja on tarttunut keskimäärin 10,8 ottelua kohti.