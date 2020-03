Jalkapallon kaikkien aikojen tähti, muun muassa lempinimellä ”Jalkapallon kuningas” tunnettu brasilialaisikoni Pele toipuu viime aikojen terveysmurheistaan ja pitää itsensä karanteenissa suojautuakseen koronavirukselta. Kuninkaalla on ollut aikaa puhua Youtube-kanava Pilhadolle siitä, kumpi lie parempi: Cristiano Ronaldo vai Lionel Messi?

Vastauskin löytyi, espanjalaislehti AS:n mukaan.

”Tällä hetkellä CR7 [Ronaldo] on maailman paras pelaaja, vaikkei Messiä voikaan jättää pois laskuista. Mielestäni Cristiano on tasaisempi [otteissaan], ja Messi ei ole maalintekijä”, Pele laukoi.

Legenda myhäili myös nykypäivän supermiesten asemasta jalkapallohistoriassa.

”Onko ollut pelaajia, jotka olivat parempia kuin he? Vaikea kysymys. Et voi unohtaa Zicoa, Ronaldinhoa ja Ronaldoa. Tai Euroopasta Beckenbaueria, Cryuffia... Älkää minua syyttäkö, mutta mielestäni olin parempi kuin he, koska heitä verrataan aina minuun”, sanoi 79-vuotias Pele, ainoa kolminkertainen maailmanmestaripelaaja.

”On vain yksi Pele. Oli kuningas ja samalla oli muutamia prinssejä. Mutta voitin MM-tittelin kolme kertaa...”