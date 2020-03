Ferrarin F1-tallin entisen tallipäällikön Flavio Briatoren mielestä Ferrari hukkasi vuoden, koska talli ei vaihtanut Kimi Räikköstä Charles Leclerciin riittävän ajoissa.

Briatore sanoi mielipiteensä F1:n Beyond the Grid -podcastissa. Asiasta kertoi muun muassa Motorsport.com.

Briatore oli keskiviikkona esillä myös toisesta syystä. Hän kertoi saaneensa koronaviruksen jo joulukuussa.

Briatore sanoo, että jos hän olisi vielä ollut Ferrarilla, vaihto Räikkösestä Leclerciin olisi aikaistunut. Leclerc siirtyi kauden 2018 jälkeen Sauberilta Ferrarille ja Räikkönen Ferrarilta Sauberille, joka vaihtoi nimensä Alfa Romeoksi.

”Olisin korvannut Räikkösen jo kaksi vuotta sitten, koska Räikkösen kanssa ei saavuta mitään”, Briatore väittää.

”Hänen kanssaan ei koskaan voita mitään. Olisin ottanut riskin ja laittanut Leclercin autoon. Leclerc on erittäin vahva kaveri.”

Briatore ehkä unohtaa, että Räikkönen voitti F1:n maailmanmestaruuden vuonna 2007 Ferrarilla.

Koska Leclerc on kokematon, Briatoren mukaan hän ei ole vielä supertähti. Tähän sarjaan Briatore laskee vain Mercedes-tallin Lewis Hamiltonin ja Redbullin Max Verstappenin.

”Verstappen on minusta uskomattomampi kuljettaja [kuin Leclerc]. Hän on fantastinen ohituksissa, hän on gladiaattori.”