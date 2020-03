Tokion olympialaiset kilpaillaan vuonna 2021 todennäköisesti heinä–elokuun vaihteessa eli ne siirtyvät melko tarkkaan vuodella eteenpäin.

Japanilaisen Yomiuri-sanomalehden mukaan Kansainvälinen olympiakomitea KOK ja urheiluliitot keskustelevat ajankohdasta, joka sijoittui 10. heinäkuuta päättyvän Wimbledonin tennisturnauksen ja syyskuussa alkavan Yhdysvaltain avoimen tennisturnauksen väliin.

Olympialaisten ajankohtaan vaikuttaa todennäköisesti myös Ranskan ympäriajon ja golfin major-kisa The Open Championship, joka normaalisti pelataan heinäkuun puolivälin jälkeen. Molemmat tapahtumat ovat merkittäviä tekijöitä kansainvälisessä urheilukalenterissa.

Asiaa kommentoi lehdelle Tokion kisojen koordinaatiokomission puheenjohtaja, australialainen John Coates.

Uutistoimisto Reutersin mukaan kisajärjestelyt olisivat pääosin samat kuin oli kaavailtu ensi kesän kisoihin. Esimerkiksi maraton juostaisiin Sapporossa kuumuuden välttämiseksi.

Koskaan aiemmin olympialaisia ei ole jouduttu siirtämään virusepidemian takia. Tokio 2020-kisaorganisaation toimitusjohtaja Toshiro Muto kuvaili uutistoimisto reutersin mukaan siirtämisen taloudellisia vaikutuksia massiivisiksi, mutta ei antanut mitään lukuja menetyksistä.

Nikkei-lehden mukaan kisajärjestäjät ovat kuitenkin arvioineet, että olympialaisten ja paralympialaisten siirtäminen tekee ainakin 2,5 miljoonan euron loven tuloihin, mutta summa voi nousta suuremmaksikin.

Tappiot koostuvat muun muassa kisakylästä, kisapaikkojen vuokrista, hotellien uudelleenvarauksista ja henkilökunnan palkoista.

Kisojen uusi alkamispäivä on määrä kertoa huhtikuun aikana.

KOK ja Tokio ilmoittivat tiistaina siirtävänänsä kisoja vuodella eteenpäin maailmanlaajuisen koronavierusepidemian takia sen jälkeen kun paine urheilijoilta ja kansallisilta olympiakomiteoilta oli kasvanut kovaksi.

Siirrettävien urheilukisojen listalle on joutumassa myös elokuun lopulla järjestettävät yleisurheilun EM-kisat.

Euroopan yleisurheiluliitto on pyytänyt Pariisin kisajärjestäjiä pohtimaan vaihtoehtoja kisoille. Ranska urheilu on tällä hetkellä pysähdyksissä koronavirusepidemian takia ja kisajärjestäjien mukaan se on vaikeuttanut myös järjestelyjä.

Euroopan yleisurheiluliitto ilmoitti jo peruvansa 18-vuotiaiden EM-kisat heinäkuulta.