Loimaalainen Hurrikaani kärsi 100 000 euron tappiot, kun miesten lentopalloliiga päättyi koronaviruksen takia kesken kauden. Se oli pienen seuran budjetille valtava tappio, josta on vaikea selviytyä.

Loimaalla ei jääty voivottelemaan tappiota, vaan ensi kauden avausotteluun alettiin myydä kannatuslippuja. Tähän mennessä yli 300 ihmistä on lunastanut lippuja 15 000 euron arvosta.

”Se on osoitus yhteisöllisyyden voimasta. On haluttu auttaa hädässä ja löydetty tapa toimia”, Hurrikaani-Loimaan puheenjohtaja Harri Syväsalmi sanoo.

”Kehotan kaikkia tunnustamaan nyt väriä lempiseuroille ja -joukkueille.”

HIFK:n ja Kärppien kannattajia Kaisaniemessä 2017. Kuva: VILLE MÄNNIKKO

Samanlaisia tukitoimia on tehty paikallisesti paljon myös muualla Suomessa. Nyt jos koskaan on niiden aika, kun huolehtimisen tarve toisista kasvaa koko ajan.

Moni seura on tehostanut fanituotteiden myyntiä. Myös kausikorttien myyntiä on tehostettu sillä ajatuksella, että niistä maksetaan alkuperäinen hinta, vaikka osa otteluista jäisi pelaamatta.

Myös tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen (kesk.) kannustaa urheiluväkeä puhaltamaan yhteen hiileen. Hän vastaa myös urheilun, liikunnan ja nuorisotyön alasta.

”Kehotan kaikkia tunnustamaan nyt väriä lempiseuroille ja -joukkueille. Kannattaa olla yhteisessä savotassa mukana. Voi ostaa vaikka joululahjan, että kaikilla pysyy sieraimet pinnalla”, Kosonen sanoo.

”Liikunta ja urheilu on Suomen suurin kansanliike. Kuka hoitaa seurojen tehtävät, jos toiminta ajetaan nyt peruuttamattomaan ahdinkoon?

Hurrikaani-Loimaa on Suomen parhaita lentopalloseuroja, jolla on myös vireää nuorisotoimintaa. Kuva: Sami Kilpio

Poikkeustila uhkaa erityisesti seuratoimintaa, jonka menetykset ovat yli 40 miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 tutkimuksen mukaan urheiluseuroissa työskenteli yli 5 000 päätoimista ja 28 000 osa-aikaista työntekijää. Määrä on kasvussa. Kaikkiaan lähes 1,2 miljoonaa suomalaista on mukana seuratoiminnassa jossakin roolissa.

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen sanoo, että poikkeustilanne ei saa tuhota suomalaista seuratoimintaa.

Liikunnalla ja urheilulla on iso rooli, kun yhteiskuntaa nostetaan poikkeustilan jälkeen jaloilleen.

”Olemme esittäneet ministeriölle hätäapupakettia yksinkertaistetulla ja nopeutetulla menettelyllä. Korvausta tulisi näkemyksemme mukaan saada esimerkiksi palkkatuen muodossa sekä tilakustannusten kattamiseen siltä osin kuin kulut edelleen juoksevat ja toimintamaksuista ei saada tuottoa niiden maksamiseen”, Salonen luettelee.

Olympiakomitea toivoo korvausta myös peruuntuneista tilaisuuksista ja tapahtumista, kuten leireistä ja kilpailuista niiden kustannuksienn osalta, jotka jäävät seuran kannettavaksi ja voivat aiheuttaa isoja tappioita.

”Liikunta ja urheilu on Suomen suurin kansanliike. Kuka hoitaa seurojen tehtävät, jos toiminta ajetaan nyt peruuttamattomaan ahdinkoon? Hätäapua tarvitaan kriisivaiheen ylittämiseksi, jotta meillä olisi sen jälkeenkin toimintakykyisiä seuroja”, sanoo Salonen, joka odottaa urheiluministeriltä pikaisia toimia.

Ministerinä Kosonen sanoo miettivänsä kaikki keinot, miten valtio voi auttaa.

”On tehty toimia. Lomautukset ja muut joustavuustoimet osuvat myös urheilupuolelle. Liikuntayritysten ja tapahtumajärjestäjien on mahdollista hakea TEM:ltä [työ- ja elinkeinoministeriö] suoraa tukea. Lisäksi meillä on tavoitteena kerätä vielä omaa tukipakettia sille, joka ei osu näiden toimien väliin”, Kosonen vastaa Olympiakomitean pyyntöön.

Suomen Olympiakomitean kyselyn mukaan koronavirusepidemian aiheuttamat taloudelliset menetykset liikunnalle ja urheilulle ovat vähintään 81 miljoonaa euroa.

Myös lukuisissa Euroopan maissa hallitukset valmistelevat urheilun tukipaketteja. Esimerkiksi Norjassa on jo päätetty kevään osalta noin 50 miljoonan euron tuesta liikunnalle ja urheilulle.

Kosonen muistuttaa, että liikunta ja kulttuuri ovat merkittäviä henkireikiä ihmisen elämässä.

”Molemmat ovat tärkeä osa kansalaisyhteiskunnan toimintaa. On kaikkien etu, että se kestää tämän kriisin yli”, Kosonen sanoo.

Koronavirusepidemia iskee kovalla kädellä myös Veikkauksen tuottoihin, joka tulouttaa valtiolle hieman yli miljardi euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus on 53 prosenttia. Liikunta saa veikkausvoittovaroista noin 150 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä Veikkauksen liiketoiminnan volyymista noin puolet on alhaalla. Peliautomaatit ja -salit ovat kiinni, eikä urheiluvedonlyönnissä ole kohteita.

Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski sanoo, että koronatilanne vaikuttaa tuloutukseen valtiolle, mutta määrää on vaikea ennakoida.

”On vaikea sanoa, mikä on Veikkauksen rooli, kun tilanne on ohi. Näkymä on samea”, Nummikoski sanoo.

”Tilanne vaatii luovia ratkaisuja myös kilpaurheilijoilta.”

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Ministeri Kosonen sanoo samaa. Tilanne on hankala, kun koko valtion budjetti on mennyt uusiksi.

Veikkauksen tuotoilla tuetaan muun muassa urheilua, liikuntaa, tiedettä, taidetta ja nuorisotyötä. Kun tuotto vähenee, myös Veikkauksen tuki vähenee.

”Nyt pitää katsoa kaikkea uusilla silmälaseilla”, sanoo Kosonen, joka tuntee omakohtaisesti huippu-urheilijan taloushuolet.

Hän on voittanut hiihtosuunnistuksessa MM-kultaa viestissä ja pronssia henkilökohtaisella matkalla.

Omaa urheilu-uraansa Kosonen rahoitti opintotuella, leiriavustuksilla ja muutamilla sponsori- ja valmennusapurahoilla. Kaikki meni, mitä tuli, kun tavoitteena oli maailmanmestaruus.

”Tilanne vaatii luovia ratkaisuja myös kilpaurheilijoilta. Sponsorituki vähenee ja luvassa on monenlaisia taloudellisia haasteita”, Kosonen sanoo.