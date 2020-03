Ammattinyrkkeilijä Robert Helenius on kokenut ihailua, mutta myös vihaa. Hän uskoo, että lopulta kummassakin kyse on välittämisestä.

Julkaistu: 2:00

”Nyt on matsi, nyt on matsi.” Ottelun lähetessä ammattinyrkkeilijä Robert Helenius, 36, saattaa herätä keskellä yötä ahdistuskohtaukseen. Helenius on kokenut lajinsa parissa painajaismaisia hetkiä.

Ja on kiitollinen niistä.

”Ne ovat pakottaneet minut itsetutkiskeluun ja tehneet minusta vahvemman.”