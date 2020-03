TV-urheilu

Television urheilukanavat ja suoratoistopalvelut ovat joutuneet uuteen tilanteeseen, kun koronavirusepidemian takia lähes kaikki urheilutapahtumat ovat keskeytyneet tai peruttu.

Ripeään tahtiin tarjolle on tullut jo runsaasti erilaisia urheilusisältöjä: huipputapahtumien ja -otteluiden uusintoja, dokumentteja ja jopa uudelleen selostettuina Valioliigan otteluita 2000-luvun alkupuolelta.

Osa sisällöistä on julkaistu jo ennen epidemiaa tai olisi julkaistu ilman epidemiaa, kuten urheilupainotteiset draamat.

HS kokosi kymmenen urheilun ohjelmaa tai ohjelmasarjaa, jotka ainakin kannattaa nyt katsoa. Lisäksi muun muassa C More ja Telia-tv näyttävät jääkiekkoliigan klassikko-otteluita, C More Mestarien liigaa sekä La Ligaa ja Viaplay NHL:n ja Valioliigan otteluita menneiltä kausilta.

F1-kausi: Jäämiehen vuosi (C More)

Kaikkiaan yhdestätoista formulakaudesta on tehty pitkät koosteet sekä vielä erikseen neljästä legendaarisesta kuljettajasta dokumentit, muun muassa Mika Häkkisestä.

Nostetaan yksi esille: yhä F1-auton rattia vääntävä Kimi Räikkönen juhli maailmanmestaruutta vuonna 2007 äärimmäisen jännittävien vaiheiden jälkeen. Jäämiehen vuodeksi -nimetty F1-kausikooste kestää peräti kolme tuntia ja 22 minuuttia. Selostus on englanniksi ja tekstitys suomeksi. Räikkönen on mestaruuden varmistuttua kaikkea muuta kuin ”jäämies”.

Kimi Räikkönen juhli maailmanmestaruutta 21. lokakuuta 2007 Sao Paulossa Interlagosin radalla. Kuva: ZUMA

Urheilun huippuhetki (Yle Areena)

Yle on julkaissut Suomen urheilun parhaita hetkiä kokonaisina kilpailuina. Mukana on muun muassa vuoden 2017 hiihdon MM-kisoista Lahdesta miesten 15 kilometrin hiihto (p), jossa Iivo Niskanen menestyi kohtuullisen mukavasti. . . Selostajana oli Tapio Suominen.

Toisena poimintana kannattaa mainita vuoden 2011 jääkiekon MM-kisojen finaali, jota selosti Antero Mertaranta. Nyt voi uudestaan nauttia, kuinka Leijonat upotti Ruotsin murskaluvuin.

Valioliiga-Retro (Viaplay ja Viasat Jalkapallo)

Viasat näyttää viikonloppuna Englannin Valioliigan otteluita 2000-luvulta siten, että ne selostetaan ”suorina lähetyksinä” uudelleen. Lähetysajatkin ovat samat kuin suorissa lähetyksissä: lauantaina kello 14.30, kello 17 ja 19.30 sekä sunnuntaina kello 16 ja 18.30. Toki ottelut ovat katsottavissa tallenteina myöhemminkin. Selostajina ovat Ville Kuusinen ja Mikko Innanen.

Ensimmäisenä näytetään Arsenalin ja Manchester Unitedin ottelu kaatosateiselta Highburylta marraskuulta 2001. Jos joku haluaa jännittää lopputulosta, jätetään se tässä mainitsematta.

Jalkapallon MM-otteluita (Youtube)

Fifa on avannut ilmaisia sisältöjä koronavirusepidemian takia. Lisäksi Fifa järjestää äänestyksiä, joissa valitaan näytettäviä otteluita. Ensimmäisen äänestyksen voitti vuoden 2014 MM-kisojen Hollanti–Espanja-ottelu. Otteluita tulee jatkuvasti lisää osoitteeseen www.youtube.com/user/FIFATV/videos.

Hollannin Arjen Robben laukoi, ja Espanjan puolustaja César Azpilicueta ja maalivahti Iker Casillas yrittivät estää maalin MM-kisojen ottelussa vuonna 2014 Brasiliassa. Kuva: Gustavo Basso / zuma

The English Game (Netflix)

Netflix julkaisi viikko sitten kuusiosaisen draamasarjan, jonka on luonut ja osittain käsikirjoittanut Downton Abbey -megasarjan luoja Julian Fellowes. Sarja sijoittuu vuosiin 1878–1883, jolloin jalkapallo alkoi kehittyä sellaiseksi kuin se nyt tunnetaan. Laji oli ollut yläluokkien amatööriharrastus, mutta vähitellen työväestö ja ammattilaisuus syrjäyttivät pienen piirin puuhastelun.

Sarjan keskiössä on Fergus Suter (Kevin Guthrie), jota yleisesti pidetään oikeastikin ensimmäisenä ammattijalkapalloilijana. Suter vaihtaa joukkuetta parikin kertaa, siirtokorvauksia maksetaan ja katsomoväkivaltaakin tapahtuu.

Fellowes ei kuitenkaan ole luottanut jalkapallon vetovoimaan, sillä sarja tulvii myös pukuloistoa, ihmissuhdehömppää, perheväkivaltaa ja paljon muutakin, joiden takia jalkapallo jää osassa jaksoissa hyvin vähälle. Guardianin arvostelussa todettiin sarjan olevan ”oma maali” Fellowesille, Telegraphissa ”voittomaali”.

Battle Of The Sexes (Viaplay)

Vuonna 1973 käytiin hämmentävä tennisottelu, jossa kohtasivat naisten huippupelaaja Billie Jean King (elokuvassa Emma Stone) ja veteraanipelaaja Bobby Riggs (Steve Carrell). Ottelulla oli arvioiden mukaan 90 miljoonaa tv-katsojaa. Suomessa elokuva on nähty aiemmin vain elokuvafestivaalilla.

Ottelun taustalla oli sovinistisen Riggsin väite, että hän ei koskaan häviä naispelaajalle.

Elokuva on tullut tunnetuksi myös yhdestä kuvausteknisestä syystä: se hyödynsi tiettävästi ensimmäisenä valkokankaalla ASMR:ää eli Autonomous Sensory Meridian Responsea, joka tarkoittaa rauhoittavia aistielämyksiä, joita syntyy etenkin kuuloaistin kautta. Youtubessa sitä on käytetty pitkään. Elokuvassa ASMR:ää käytettiin kampaamokohtauksessa.

Battle of The Sexes huipentuu Billie Jean Kingin (Emma Stone) ja Bobby Riggsin (Steve Carrell) kohtaamiseen. Kuva: Viaplay

What’s My Name: Muhammad Ali (HBO Nordic)

Suurin ja kaunein on dokumenttinsa ansainnut. Dokumentissa käydään läpi Alin uraa, ihmisoikeustaistelua ja näytetään otteita useista MM-otteluista. Ali oli parhaimmillaan myös nokkela sanankäyttäjä, joka käy ilmi tv-show-näytteistä.

Kaksiosainen dokumentti valmistui viime vuonna, kesto yhteensä reilut 2,5 tuntia.

Bob Probert – tappelijan tragedia (Yle Areena)

Kun NHL:n kaikkien aikojen pelaajia listataan, Bob Probert tuskin löytyy siltä listalta. 1,5-tuntinen dokumentti kertoo tappelupukarista, joka pelasi vuosina 1985–2002 Detroit Red Wingsissä ja Chicago Black Hawksissa. Hänet tunnettiin erityisesti Detroitin aikana tähtipelaaja Steve Yzermanin suojelijana. Peliuran jälkeen hänellä oli ongelmia muun muassa virkavallan kanssa.

Extremepäiväkirjat (DPlay)

Kahdeksanosaisessa sarjassa seurataan viittä suomalaista extremeurheilijaa, muun muassa vuorikiipeilijä Lotta Hintsaa. Sarjassa Hintsa pyrkii kiipeämään G2-vuoren huipulle, mutta kiipeily kohtaa monia ongelmia, kuten Hintsan ja hänen kiipeilytoverinsa Donald Bowien ruokien varastamisen.

PlayOff: Haluatko jalkapallotähdeksi (Ruutu)

Entisen jalkapalloilijan Sebastian Sorsan juontamassa tosi-tv-sarjassa etsitään mestarijoukkue KuPSille uutta pelaajaa, jolle on luvassa 100 000 euron kausipalkka. Aluksi mukana on 22 ehdokasta, joista vähitellen osa putoaa pois.

Sarja on saanut osakseen paljon arvostelua monestakin syystä, muun muassa kohtuullisen kankeasta toteutuksesta. Lopputuloksenahan kaiketi on se, että pelipaikan saavasta tulee todennäköisesti KuPSin parhaiten palkattu pelaaja, jos kausi joskus alkaa.

Sarjassa on kahdeksan jaksoa, joista kuusi on jo katsottavissa.