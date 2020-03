Taitoluistelu

Muodostelmaluistelun kohuseura Helsingfors Skridskoklubb (HSK) puolustaa nyt itseään ja kilpailukiellon saanutta valmentajaansa Mirjami Penttistä Taitoluisteluliittoa vastaan.

Tammikuusta asti julkisuudessa olleen Penttisen tapauksessa seuraava käänne koittaa lauantaina, kun Taitoluisteluliiton hallitus saa seuralta suullisen selvityksen siitä, miksi vuoden kilpailukiellon saanut Penttinen voi jatkaa työssään lähes normaalisti.

Tapauksessa ovat pelissä HSK:n maine ja toimintaedellytykset, sekä seuran nykyisten luistelijoiden mahdollisuus jatkaa urheilua valmentajansa alaisuudessa, Taitoluisteluliiton maine ja kasvot sekä Penttisen kaltoinkohtelemien urheilijoiden vaatiman oikeuden toteutuminen.

HSK:n nykyinen hallitus haluaa pitää kiinni Penttisestä, jonka se katsoo tehneen hyvää työtä. Kohun keskiössä olleet muodostelmaluistelujoukkueet Team Unique ja Team Mystique haluavat, että Penttinen jatkaa joukkueiden valmentamista.

Taitoluisteluliitto on selvästi pöyristynyt HSK:n toiminnasta, kun seuran hallitus purki edellisen hallituksen tekemän Penttisen hyllytyksen seitsemän viikon jälkeen. Liitto on julkisuudessa vähintäänkin rivien välistä esittänyt seuralle uhkauksen, että seuran erottaminen liitosta voisi tulla kyseeseen.

Taitoluisteluliitto määräsi Penttisen tammikuun puolessavälissä vuoden kilpailukieltoon urheilun eettisten sääntöjen rikkomisesta. HSK haluaa sovun liiton kanssa.

Hyllytyksen kumotessaan seuran hallitus vetosi Liiton kurinpitopäätöksen kohtaan, joka käytännössä kieltää Penttistä toimimasta valmentajana kilpailutilanteissa, mutta antaa mahdollisuuden valmentaa luistelijoita seuran harjoituksissa.

Kysymys on myös siitä, ovatko Penttisen toiminnasta valittaneet 13 luistelijaa saaneet oikeutta asialleen.

HS:n tietojen mukaan he halusivat, että kukaan muu ei enää kokisi samaa, mitä he joutuivat kokemaan Penttisen valmennuksessa: nöyryyttämistä, kiusaamista ja muuta epäasiallista käytöstä.

Siviilioikeuden professorin ja entisen urheiluoikeuden professorin Heikki Halilan mukaan Suomessa on ollut epätietoisuutta siitä, mikä on valmentajille kohdistettavissa oleva kurinpitotoimi ja miten siitä voidaan määrätä. Tätä varten Suomen liikunta ja urheilu aikoinaan asetti työryhmän valmistelemaan valmentajien oikeusasemaa.

Vuonna 2001 Halilan johtama työryhmä antoi mietinnön, jossa selvitettiin sitä, mitä minkäkin tyyppinen kurinpitoseuraamus tarkoittaa ja miten valmentaja voitaisiin siihen sitouttaa, koska valmentajat eivät usein ole urheiluseurojen jäseniä.

Halilan mukaan mahdollisten kurinpitoseuraamusten pitäisi olla työsopimuksessa, mikäli kyseessä on ammattivalmentaja, jos kurinpitoseuraamuksia ei ole voitu urheiluseuran jäsenyyden avulla ketjuttaa.

”Lajiliittojen kurinpitosäännöissä pitäisi tarkemmin määritellä, mitä kilpailukiellolla tarkoitetaan. Tietyissä tilanteissa se on tarkoittanut vain akkreditointikieltoa eli ei pääse valmentajana paikalle siten, että voisi luotsata joukkuetta”, Halila sanoo.

Työryhmä esitti, että kilpailukiellossa pitäisi määritellä, tarkoittaako se valmentamisen kieltämistä vai kilpailuihin osallistumista valmentajana.

”Tätä ilmeisesti ei ole Taitoluisteluliitossakaan kunnolla tehty, vaikka näitä sääntöjä on tietyissä tilanteissa perattu”, Halila sanoo.

Halilan mukaan kysymys voidaanko seura erottaa, lähtee siitä, onko seura menetellyt sen vastaisesti, mitä kilpailukielto heidän tilanteessaan tarkoittaa.

”Tähän en ota kantaa, koska asiaa varmaan käsitellään urheilun oikeusturvalautakunnassa, jossa olin aikanaan jäsenenä. Ikäsäännön vuoksi jäin vuodenvaihteessa siitä pois”, Halila sanoo.

Penttiselle langetettiin vuoden mittainen kilpailukielto Taitoluisteluliiton sääntöjen perusteella ja nimenomaan niiden sääntöjen, jotka olivat voimassa Penttisen todeksi katsottujen rikkomusten aikana.

Taitoluisteluliiton silloiset säännöt sanovat, että liittohallitus voi päättää jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta tai varoituksesta, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.

Millä perusteilla Taitoluisteluliitto sitten voisi erottaa HSK:n liiton jäsenyydestä?

Taitoluisteluliiton vanhojen sääntöjen mukaan liittohallitus voi erottaa jäsenen liitosta yhdistyslain 14. pykälässä säädettyjen edellytysten täyttyessä tai jos tämä toimii vastoin liiton tarkoitusperiä, rikkoo liiton sääntöjä tai jos jäsenseura sallii jäsenensä syyllistyvän tällaiseen toimenpiteiseen häntä rankaisematta.

Yhdistyslain mukaan yhdistyksellä on kuitenkin aina oikeus erottamiseen, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Penttinen ei ollut seuran jäsen, mutta on ollut työsuhteessa seuraan.

”En halua olla suden enkä lampaan puolella, mutta asia on paisunut niin voimakkaasti, että on kova paine erottaa seura. Kysymys on siitä, onko seura menetellyt jollain sellaisella tavalla, jota se ei olisi saanut tehdä. Silloin ydinkysymys on se, mitä kilpailukielto tässä kontekstissa tarkoittaa”, Halila sanoo.

Penttiselle ei voi langettaa lisärangaistuksia teoista, joista hän on jo saanut rangaistuksen. Eikä seuraamuksia voi myöskään langettaa teoista, jotka eivät olleet seuraamuksen arvoisia siihen aikaan, kun ne tapahtuivat.

Lisärangaistukset Penttiselle voisivat tulla kyseeseen, jos selviäisi seuraamusten arvoisia tekoja, joita ei ole vielä käsitelty.

Seuran uusi hallitus ja sen puolustus ovat argumentoineet tapauksen käsittelyssä prosessia vastaan, mutta prosessin virheet eivät tee tyhjäksi Penttisestä valittaneiden luistelijoiden kärsimiä vääryyksiä, jotka on kirjattu Suomen urheilun eettisen keskuksen ja Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnan tutkinnoissa.

HS:n haltuunsa saamassa kurinpitolautakunnan raportissa kerrotaan, että Penttinen oli Suekin tutkinnassa kuullun luistelijan mukaan haukkunut jotain luistelijaa ”vitun hiireksi”.

Kolme luistelijaa kertoi siitä, että Penttinen oli sanonut useamman kerran, että ”olisi ehkä helpompi, jos tappaisit ittes”.

Penttinen oli lähettänyt eräälle luistelijalle viestin, jossa hän on todennut, että ”tapan ton x:n kohta”. Toinen luistelija kertoi Penttisen sanoneen luistelijan näyttävän ”kuolleelta kusiselta lahnalta”. Erään tutkinnassa kuullun luistelijan mukaan Penttinen olisi kehottanut luistelijoita tappeluun ja sanonut yhdelle luistelijalle, että ”lyö vaikka sitä”.

Luistelijoiden mukaan Penttinen on huomautellut luistelijoille heidän vartalostaan. Joidenkin luistelijoiden mukaan Penttinen on käyttänyt myös rasistista kieltä.

Todisteina esitetyistä ääniviesteistä on ilmennyt, että Penttinen on toistuvasti haukkunut luistelijoiden suorituksia, nöyryyttänyt heitä ja kiroillut painokkaasti. Tutkinnan mukaan Penttinen on kohdellut kaltoin myös alaikäisiä urheilijoita ja levittänyt luistelijoiden yksityiselämää koskevia tietoja.

Kurinpitolautakunta katsoi näytetyksi toistuvan huutamisen ja kiroilun, epäasiallisen käytöksen, tappamispuheet, yksityiselämää koskevien tietojen levittämisen, luistelijoiden painostamisen ja alaikäisten jättämisen ilman valvontaa.

Ovatko luistelijat saaneet haluamaansa oikeutta, kun he halusivat, että valmentaja ei kohtelisi enää jotakin toista tai toisia vastaavalla tavalla?

”Siinä se tietysti onkin”, Halila sanoo.

”En lähde sitä avaamaan, mutta tarkoituksena on ollut se, että henkilö ei enää siellä valmentaisi.”

Penttisen tapauksesta tulee esimerkki kaikille lajiliitoille siitä, miksi seurojen ja liittojen säännöissä pitää olla tarkasti määritellyt kurinpitosäännökset.

Ilman niitä väärintekijä voi päästä kuin koira veräjästä, eivätkä kaltoinkohdellut saa oikeutta.