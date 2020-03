Lontoolaisen Chelsean espanjalaisjalkapalloilija Pedro ei pääse tapaamaan lapsiaan kotimaahansa koronaviruksen tuomien matkustusrajoitusten takia.

”On vaikeaa olla näkemättä lapsiaan, vanhempiaan sekä sisaruksiaan tällaisena monimutkaisena ja vaikeana aikana”, Pedro kertoi Chelsean kotisivuilla.

Pedro, 32, kertoo olevansa puhelimitse mahdollisimman paljon tekemisissä Espanjassa olevien läheistensä kanssa.

Hän on auttanut taistelussa koronaviruspandemiaa vastaan oman hyväntekeväisyyssäätiönsä kautta. Koko Chelsean edustusmiehistö puolestaan teki ”merkittävän lahjoituksen” auttaakseen avun tarpeessa olevia länsilontoolaisia.

Laitapelaaja Pedro on seurannut kotimaansa koronavirustilannetta huolestuneena.

”Tilanne on kriittinen. Tartuntatapauksia on ollut paljon etenkin Madridissa ja Katalonian alueella, mutta nyt se (koronavirus) on levinnyt ympäri maata. Ihmiset elävät täysin suljettuina koteihinsa, joten he elävät kriisitilanteessa.

Espanjassa on diagnosoitu Italian jälkeen toiseksi eniten koronavirustartuntoja Euroopassa.

”Poliisi ja armeija ovat kaduilla. Tilanne on kenties kontrolloidumpi kuin täällä Britanniassa, mutta elämme pandemian takia kaaoksessa ja kriisissä”, Pedro sanoi.

Englannin Valioliiga on keskeytyksissä koronaviruspandemian takia. Chelsea on sarjataulukossa neljäntenä.