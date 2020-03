Koronavirus leviää vauhdilla kaikkialla maapallolla, ja nyt New Yorkissa on todettu ensimmäinen yhdysvaltalaisen urheilujoukkueen johtohahmon tartunta, kun NHL-joukkue New York Rangersin ja NBA-joukkue New York Knicksin omistajan James Dolanin ilmoitettiin saaneen tartunta.

Dolan, 64, kärsii tiedotteen mukaan ”hyvin vähäisistä oireista”, mutta hän on jäänyt kotikaranteeniin. Dolan jatkaa työnsä tekemistä.

Sekä jääkiekkosarja NHL että koripallosarja NBA ovat keskeyttäneet pelit koronaviruksen takia.

Yhdysvalloissa erityisesti New Yorkin osavaltio on kärsinyt epidemiasta pahiten. Siellä on raportoitu yli 52 000 koronavirustartunnasta, kun koko maassa tartuntoja kerrotaan olevan 121 000. Kuolleita oli lauantai-iltaan mennessä yli 670.