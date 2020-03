Iivo Niskasella oli jo ennestään kokemusta eristäytymisestä. Hän näkee kotinsa ikkunasta, montako autoa on lähikaupan pihassa, ja käy kaupassa silloin, kun siellä on mahdollisimman vähän muita ihmisiä.

Julkaistu: 2:00

Viikko sitten sunnuntaina hiihtäjä Iivo Niskanen näki vihdoin telkkarista urheilukilpailun, jonka arviolta lähes puolet suomalaisista oli jo nähnyt ennen häntä.

Kyse oli tapahtumasta, jossa Suomen menestyneimpiin nykyurheilijoihin kuuluva Niskanen oli itse pääosassa.

Niskanen katsoi ensimmäistä kertaa elämässään lähes kokonaisuudessaan yhden uransa tähänastisista kohokohdista, Lahdessa vuonna 2017 maailmanmestaruuden tuoneen 15 kilometrin kilpailun.

Se oli osa Ylen tarjoamaa urheilun nostalgiaviikonloppua.

”Jotain pätkiä olin nähnyt aikaisemmin. Se oli suoritus, josta on hankala panna paremmaksi, monen vuoden unelma. Sanoin sen jo silloin, ja sen ymmärtää muutaman vuoden jälkeenkin, että tunnetasolla sitä voittoa ei voi ohittaa mitenkään”, Niskanen sanoo HS:n puhelinhaastattelussa.

Jos maailma olisi normaalilla tolalla, Yle ei olisi täyttänyt urheilutapahtumien peruutusten takia vapautunutta ohjelma-aikaa menneitten muistelulla. Ja vaikka olisi kisan näyttänytkin, tuskin Niskasella olisi ollut aikaa pysähtyä sitä katsomaan.

Nyt kuitenkin koronaepidemia on vaikuttanut voimakkaasti myös Niskasen elämään ja ajankäyttöön samaan tapaan kuin on tapahtunut käytännössä jokaisen suomalaisen kohdalla.

”Onhan tämä haasteellista seurata isoa kuvaa vierestä. Tämä vaikuttaa ihan joka asiaan. Itsekin pyrin järkevöimään, että jokaisella on syytä kunnioittaa tehtyjä päätöksiä. Tässä on syytä muistaa, että tartunnan voi saada oireettomaltakin, eli jokainen kontakti on liikaa.”

Omalta osaltaan Niskanen on vältellyt kohtaamisia muiden ihmisten kanssa niin pitkälle kuin mahdollista. Hän yrittää kaikin keinoin välttää sairastumista.

Siitä hänellä on jo kokemusta esimerkiksi Lahden MM-kisoja ja seuraavan talven olympiavoittoa edeltäviltä viikoilta, jolloin sairastuminen tavalliseen flunssaankin olisi ollut menestyksen kannalta kohtalokasta.

Niskanen on aiemmin joissakin yhteyksissä kertonut, miten tällainen eristäytyminen, eräänlainen omaehtoinen karanteeni, on ollut stressaavaa.

Tällä kertaa sairastumisen vältteleminen ei ole oma valinta eikä pelkästään omaksi hyödyksi vaan myös kollektiivisen vastuun kantamista. Kuten kaikilla ihmisillä, mukana on huolta myös läheisten pysymisestä terveenä.

”Kaupassakin olen pyrkinyt käymään sellaiseen aikaan, että siellä ei olisi ketään”, Niskanen kuvaa eristäytymistään.

Kotona Kuopiossa hän näkee ikkunasta, montako autoa on lähikaupan pihassa. Asiointiajankohdan voi valita sen mukaan. Monesti se on aikaisin aamulla.

Niskasen mukaan se ei ole ollut mikään ongelma, että ihmiset hänet tunnistaessaan tulisivat liian lähelle juttusille.

”Moni ymmärtää asian vakavuuden, ja silloin kunnioitetaan annettuja turvavälejä. Enkä ole ajautunut sellaisiin tilanteisiin.”

Täysipäiväisestä eristäytymisestä huolimatta Niskanen yrittää harjoittaa ammattiaan. Tässä tilanteessa se tarkoittaa harjoittelua, joka hänen lajissaan onnistuu viranomaisten antamien ohjeiden puitteissa, koska ulkona liikkuminen on sallittua.

”Tilanne on sillä tavalla hyvin vaikea, että pitäisi tehdä töitä ja pysyä hyvässä fyysisessä kunnossa ja samaan aikaan olla tavallaan olematta missään.”

Niskanen sanoo, että hän on tottunut välttelemään liikkumista yleisillä paikoilla ja ihmisten keskuudessa.

”Nyt entistä enemmän pyrkii siihen, ettei tarvitse viikkoon käydä kaupassa.”

Mediasta Niskanenkin on seurannut aktiivisesti koronatilanteen kehittymistä eri puolilla maailmaa. Hän tietää, että fyysisesti huippukuntoisena nuorena ihmisenä hän ei kuulu riskiryhmiin, ja sairastuessa oireet voivat olla lieviäkin.

”Tässä kuitenkin pelataan taudin kanssa, joka tekee vaurioita keuhkoihin. Ne ovat hiihtäjän työväline. Ollaan aika vakavien asioiden parissa, jos oireet ovat pahoja. Ei tähän varmaan kukaan pysty suhtautumaan ilman ylimääräistä stressiä.”

Niskasella piti olla näillä viikoilla esimerkiksi sponsorikuvioihin liittyviä tilaisuuksia ja kuvauksia, mutta ne kaikki jouduttiin perumaan.

Hän ei ole kuitenkaan vielä aloittanut varsinaista kilpailukauden jälkeistä niin sanottua ylimenokautta, jota voi kutsua myös huippu-urheilijan lomaksi.

”Olen pyrkinyt harjoittelemaan ja tekemään kaikki ihan normaalisti. Jos kestävyysurheilijana on 2–3 kuukautta tekemättä mitään, niin Oberstdorf tulee aikalailla syliin. Se on menetetty homma sitten. Aika työmaa olisi käynnistää homma alusta”, Niskanen sanoo viitaten ensi talven MM-kisoihin Saksassa.

Niskanen oli suunnitellut osallistuvansa huhtikuun puolivälissä puolimaratonin SM-kisaan Kuopiossa.

”Olin ajatellut käynnistää silloin juoksukautta. Kunto oli ihan hyvä kisakauden lopussa. Siksi kannattaisi maksimoida hyöty ja tehdä kovia harjoituksia, kun vire on ok. Kyllä kaiken peruminen vie suurimman latauksen. Kun tuollainen pandemia muutenkin tulee tuohon kylkeen, se lamauttaa parhaan suorituskyvyn mistä tahansa työstä.”

Niskanen on noudattanut samanlaista päivärytmiä kuin normaalin harjoituskauden aikana. Kaksi harjoitusta päivässä, ruokaa ja lepoa.

”Sitten saunomista ja muuta neppailua. Väliaikoja on rytmitetty hallituksen tiedotustilaisuudesta toiseen.”

Viime viikolla hän harjoitteli Vuokatissa omissa oloissaan, kun Kuopiossa ei ole enää mahdollista hiihtää.

Niskanen arvioi, että monen muun urheilun tavoin koronapandemia vaikuttaa myös huippuhiihtoon.

”Urheilu on kuitenkin hyvin pitkälle myös markkinoinnillinen väline. Kun yrityksilläkin alkaa olla haastavaa, varmasti siellä karsitaan myös urheilusponsoroinnista. ”

Niskanen uskoo, että taloudellisia haasteita riittää paitsi liitoilla ja seuroilla myös esimerkiksi kisojen järjestäjillä.

”Sen tietää varmasti, että asiat eivät ainakaan helpotu.”

Toistaiseksi Niskanen ei ole kuullut mitään, mikä vaikuttaisi mahdollisesti hänen sponsoritilanteeseensa.

Tässä tilanteessa Niskanen ei ole juurikaan uhrannut ajatuksia uuden kauden suunnitteluun.

”Kun ihmisille tulee lomautuksia ja yrittäjät ovat tukalassa tilanteessa, ensi kauden suunnittelu on aika pieni murhe. Akuutisti minun ongelmani ovat vähäpätöisempiä.”

Näillä näkymin menee pitkään, ennen kuin maajoukkueen on esimerkiksi mahdollista lähteä leirille ulkomaille tai ylipäätään kokoontua.”

”Jos tässä jotain positiivista on, niin hiihto on sellainen laji, että sitä voi harjoitella ihan hyvin niin kauan kuin ulkona voi liikkua”, Niskanen sanoo.

Iivo Niskanen juhli helmikuun lopussa Lahdessa kauden toista voit toaan maailmancupissa. Ensimmäinen tuli kauden alussa Rukalla. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Iivo Niskasen kauteen mahtui suorituksia, jotka eivät olleet muutama vuosi sitten realistisia

Kesken loppunut kilpailukausi toi Iivo Niskaselle odotettua menestystä mutta myös pettymyksiä.

Kun arvokisoja ei ollut, Niskanen kilpaili aivan erilaisella strategialla kuin aiemmin. Kolmena edellisenä talvena hän keskittyi arvokisoihin ja lisäksi joihinkin yksittäisiin maailmancupin kilpailuihin.

Nyt hän haki menestystä etenkin normaalimatkojen maailmancupista, jossa tuloksena oli kolmas sija.

Lisäksi hän panosti kotimaan maailmancupin kisoihin Rukalla ja Lahdessa. Kummastakin tuli voitto.

Sen sijaan kauden kolmas yksittäinen pääkisa meni mönkään, kun Niskanen jäi 16:nneksi Holmenkollenin 50 km:llä.

”Se oli kova pettymys”, Niskanen sanoo.

Niskanen sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että kausi sujui kohtalaisen tasaisesti.

”Tourin loppuosan sairastumista lukuun ottamatta suorituskyky oli yllättävän vakio. Siihen voi olla tyytyväinen. Kokonaisuutena oli ihan hyvä kausi.”

Maailmancupin kokonaiskilpailussa Niskanen sijoittui kuudenneksi, eikä neljäs sijakaan ollut kaukana.

”Sen osalta jäi aika paljon jossiteltavaa ja vähän hampaankoloonkin ihan pelkästään kahden isomman tourin kanssa. Niissä olisi pystynyt paremmalla onnella menestymään vähän paremmin”, Niskanen sanoo ja viittaa muun muassa Tour de Skin ”rämpimiseen lopussa kipeänä”.

Yksi kauden isoista ilonaiheista oli se, että Niskanen saavutti uransa parhaita vapaan hiihtotavan tuloksia. Parhaimmillaan hän sijoittui maailmancupissa vapaalla toiseksi ja neljänneksi.

”Vapaalla tuli tasaisia suorituksia. Pystyin hiihtämään vapaalla pallillekin, mikä ei ollut muutama vuosi sitten edes realistinen ajatus. Nyt pystyi muodostamaan kuvan perustasosta. Viime vuonna vapaan kisoja tuli niin vähän, että siitä oli hankala muodostaa sellaista isoa kuvaa.”

Niskasen oli määrä kilpailla maailmancupin viimeisissä osakilpailuissa Kanadan Canmoressa.

Hän oli kuitenkin käytännössä päättänyt olla lähtemättä sinne jo ennen kuin kisat peruttiin koronaviruksen takia.

Ratkaiseva niitti oli se, että Norjan koko joukkue perui osallistumisensa.

”Ei ollut mieltä lähteä Kanadaan asti hiihtämään sellaisia kisoja, joista osa joukkueista on jäänyt pois tehtyään vastuullisia päätöksiä. Ei olisi ollut oikein ja reilua käydä könyämässä tynkäkisoista menestystä. Ei ollut mitään urheilullista porkkanaa”, Niskanen sanoo.

Iivo Niskanen harjoitteli viime viikolla Vuokatissa, missä hänet kuvattiin lokakuussa 2019. Kuva: Pekka Agarth

Lääkärin mielestä huippu-urheilijalla on hyvät mahdollisuudet selviytyä koronataudista melko lievin oirein

Koronavirukselta suojautumiseen vaadittavat toimenpiteet ovat Iivo Niskaselle tuttuja.

”Ylipäätään hiihtäjille tämä on tuttua peliä. He ovat hyvin tarkkoja näissä asioissa. Huippu-urheilijan kannalta nämä nyt annetut koronaan liittyvät suositukset ja määräykset ovat tavallaan kevennetty versio siitä, mihin he ovat tottuneet kilpailukaudella. He ovat joutuneet varomaan tartuntatauteja oma-aloitteisesti, joten useimmat varotoimet ovat heille tuttuja”, sanoo kuopiolainen lääkäri Tero Yli-Kyyny, joka kuuluu Niskasen taustalla toimivaan lääketieteen asiantuntijoiden ryhmään.

Se perustettiin, kun Urheilu Mehiläinen tuli Niskasen yhteistyökumppaniksi syksyllä 2018.

Yli-Kyynyn mukaan huippu-urheilijalla on hyvät mahdollisuudet selviytyä koronataudista melko lievin oirein.

”Taudista tiedetään tällä hetkellä se, että nuorehkolla, perusterveellä, tupakoimattomalla, ei-ylipainoisella henkilöllä tämä on useimmiten lievähkön hengitystieinfektion kaltainen, vaikka tietysti on poikkeustapauksia. Siinä mielessä hyvä fyysinen kunto on tietyllä tavalla suojatekijä”, sanoo Yli-Kyyny, joka on ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri ja toimii Mehiläisen sairaaloiden johtavana lääkärinä.

Yli-Kyynyn mielestä huippu-urheilu ei ole tällä hetkellä ykkösjuttu edes urheilijoille, kun koko maa on poikkeustilassa.

”Tarvitsemme kansakuntana nyt selviytymiskykyä ja kestävyyttä. Tämä ei tule olemaan mikään parin viikon karttaharjoitus. Siksi haluan kannustaa liikuntaan, tietenkin liikkumisrajoitukset ja viranomaisohjeet huomioiden. Ulkoilkaa ja käykää toteamassa, että aurinko nousi tänäkin aamuna”, sanoo Yli-Kyyny, joka harrastaa itse erityisesti kestävyyslajeja.