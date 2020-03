Vapaaottelu

Vapaaottelutähti Conor McGregor on Irlannin tunnetuimpia julkkiksia. Kuva: Mike Blake / Reuters

Irlantilainen vapaaottelun supertähti Conor McGregor vaatii Irlannin puolustusvoimia apuun taistelussa koronavirusepidemiaa vastaan.

Perjantai-iltana Irlannin hallitus käski kansalaisia pysymään kotona kahden seuraavan viikon ajan koronaviruksen leviämisen estämiseksi. McGregor sanoi Facebookissa julkaisemassaan videossa, että poliisi tarvitsee apua, jotta ihmiset noudattaisivat sääntöä.

”Jos et lähde peliin mukaan, et voi voittaa sitä. Olemme nyt pelissä ja noudattamalla tiukasti ohjeita voimme voittaa”, 31-vuotias supertähti sanoi videolla.

Irlannin hallituksen johtaja, taoiseach Leo Varadkar kertoi perjantaina tiukemmista rajoituksista irlantilaisille. Ihmiset saavat käydä ruokaostoksilla ja liikkua kahden kilometrin säteellä kodistaan. Kaikki julkiset ja yksityiset kokoontumiset on kielletty.

McGregor vetosi videolla irlantilaisiin, että he noudattaisivat sääntöjä.

”Meidän täytyy noudattaa sääntöjä, ja rukoilen maan terveyden puolesta, että teemme niin. Nyt ei voi luottaa onneen. Kehotan hallitustamme käyttämään puolustusvoimiamme. Puolustusvoimamme on mainittu yhtenä mahdollisuutena auttaa 15 000 hengen vahvuista poliisiamme, mikäli se on tarpeen. Nyt se on tarpeellista”, McGregor sanoi.

”Jos joku ei noudata sääntöjä, pilkkaa hän kaikkia ja samalla aiheuttaa vaaraa maallemme. Teet maallemme palveluksen pysymällä kotona.”

Perjantaihin mennessä Irlannissa oli kuollut 22 ihmistä koronavirukseen ja tartuntojen määrä oli yli 2 100.