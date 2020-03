”Osalla valmentajista on ollut epäselvää, että syömishäiriö on mielenterveydellinen sairaus. Pahimmillaan se johtaa kuolemaan. Se ei ole pelkästään sitä, että ’tuo tyttö ei vain syö riittävästi’.”

Näin kertoo ravitsemustieteilijä Maria Heikkilä, joka aloitti tämän vuoden alussa Syömishäiriökeskuksen Oman Elämänsä Urheilija -projektissa projektipäällikkönä. Tavoitteena on lisätä urheilijoiden, valmentajien ja vanhempien tietämystä syömisen häiriöistä sekä ennen muuta ennalta ehkäistä ongelmia.

”Aluksi olemme etsineet tietoa ja päätyneet siihen, että kyse on ihan oikeasta ja todellisesta ongelmasta, johon pitää puuttua urheilumaailmassa entistä paremmin”, Heikkilä kertoo.

”Syömishäiriökeskukselta tuli havainto, että entistä useammalla uudella potilaalla on urheilutausta. Myös tutkimustulokset, muun muassa oma väitöskirjani, kertovat, että häiriintynyttä syömistä urheilussa on todella paljon ja se on kasvava ongelma. Tämä koskee myös normaalia väestöä.”

Nyt Heikkilän vetämässä projektissa on mietitty, mitkä olisivat järkeviä keinoja, miten asiaa saataisiin vietyä urheilijoille, valmentajille ja vanhemmille.

”Olisiko jokin hoitomalli, jolla pystyttäisiin suoraan auttamaan urheilijoita, joilla jo on syömishäiriö. Perinteinen syömishäiriön hoito ei välttämättä urheilijoille toimi”, Heikkilä toteaa.

Hoitomallia on tarkoitus pilotoida ensi syksynä pienelle määrälle urheilijoita. Suuremmalle joukolle tehdään koulutusmateriaali, joka tuodaan eri lajiliittojen valmentajakoulutuksiin, urheilulukioihin ja yläkoululeirityksiin.

Miksi juuri urheilijoilla syömisen häiriöt korostuvat? Heikkilän mukaan heillä riski sairastua syömishäiriöön on suurempi kuin muulla väestöllä.

”Kun urheilijat ovat muutenkin niin kurinalaisia, se voi helposti siirtyä myös syömiseen.”

Näin se saattaa tapahtua: monella urheilijalla on ajatusmalli, että jos saisi pari kiloa pois, suoritus voisi parantua.

”Lisäksi valmentajat tuovat tätä ajatusta, ja sitten se lähtee ihan lapasesta”, Heikkilä toteaa.

Heikkilä muistuttaa valmentajien vastuusta: pienet kommentit ja ohi mennen tehdyt heitot saattavat vaikuttaa dramaattisesti.

Syömishäiriökeskuksen projektissa myös haastateltiin useampi kymmenen valmentajaa.

”Sellainen havainto nousi [haastatteluissa], että osa valmentajista kieltää, että heidän lajissaan olisi tällainen ongelma, vaikka mikään laji ei ole todellisuudessa immuuni syömishäiriölle. Myös ilmeni, että jotkut valmentajat sanoivat tietävänsä, mitä syömishäiriö on, mutta huomasimme, että heillä ei ollutkaan käsitystä tai ainakaan tietoa, kuinka vakavia syömishäiriöt voivat olla”, Heikkilä sanoo.

Heikkilä vielä erikseen korostaa, että kyse on aivan kaikista urheilulajeista, joissa ilmenee syömishäiriöitä, mutta joissakin lajeissa ongelmia on useammin.

”Varsinkin esteettiset lajit, painoluokkalajit ja kestävyyslajit ovat tyypillisiä, joissa ongelmia usein on.”

Esteettisistä lajeista, kuten rytmisestä kilpavoimistelusta tai taitoluistelusta, usein myös todetaan, että arvostelupisteisiin vaikuttaa urheilijan ulkonäkö, kuten hoikkuus.

”Emme voi lajien sääntöihin puuttua, mutta haluamme tuoda ajatusta, että urheilija voi ylläpitää kehonkoostumusta tai ulkonäköä terveellisilläkin ravitsemus- ja urheiluvalinnoilla”, Heikkilä sanoo.

Mitä projektin avulla tavoitellaan valmentajien suhteen? Heikkilä kertoo esimerkin.

”Pukuhuonekeskusteluissa valmentajat osaisivat kuunnella urheilijoita tarkalla korvalla. Kun urheilijat alkavat puhua, että pitäisikö laihduttaa pari kiloa, haluttaisiin puuttua siihen, koska siitä se syömishäiriökin voi saada alkunsa.”

Heikkilä perään kuuluttaa ennalta ehkäisyä ja valmentajien saamista keskustelemaan asiasta avoimemmin.

”Sillä pystyttäisiin välttymään isommilta ongelmilta. Tämä olisi myös kustannustehokasta, koska silloin mahdollisesti saataisiin ehkäistyä isompia hoitojaksoja.”

Heikkilä muistuttaa, että syömishäiriö voi kestää vuosia tai jopa eliniän ja se koskee myös poikia sekä kaiken kokoisia urheilijoita.

”Yhtä lailla normaalipainoisella tai vähän pyöreämmälläkin voi olla syömishäiriö, joka vaikeuttaa urheilussa jaksamista.”

Syömishäiriökeskuksen projektin vastaanotto eri lajeissa on ollut hyvin vaihtelevaa, Heikkilä toteaa.

”Osassa lajeissa on todettu, että vihdoin joku tekee tämän asian hyväksi jotain, mutta osassa on ollut hiukan sellaista, että ulkopuolelta tullaan tarjoamaan tällaista, jota heidän lajissaan ei ilmene. He ikään kuin kokevat, että ’mitä te tänne tulette’.”

Projektilla on rahoitus tälle vuodelle, mutta toive on jatkaa myös ensi vuonna. Juuri tällä hetkellä koronavirusepidemia vaikuttaa myös tähän projektiin.

”Koronavirusepidemia vaikeuttaa. Oli tarkoitus kevään aikana rakentaa koulutusmateriaaleja, joita jo pian alettaisiin eri urheiluyhteisöjen kanssa käymään läpi ja tarkemmin pitämään koulutuksia.”