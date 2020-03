Katriina Talaslahden tavoite on maailman huipulla. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Katriina Talaslahti, 19, aikoo nousta maailman parhaan jalkapallon naisten seurajoukkueen Lyonin ykkösvahdiksi mahdollisimman pian.

Julkaistu: 2:00

”Tavoite on olla parin vuoden päästä ykkösveska, ehkä jo ensi vuonna.”

Kommentti kuulostaa huippu-urheilijan suusta varsin normaalilta, mutta se asettuu poikkeuksellisiin mittasuhteisiin, kun sen sanoja on vasta 19-vuotias maalivahti ja joukkue on maailman tämän hetken paras, ranskalainen Olympique Lyonnais.

Katriina Talaslahden tarina ei ole kuitenkaan se tyypillisin suomalaisjalkapalloilijan, joten polun johtaminen jo tässä vaiheessa maailman ehdottomalle huipulle ei ehkä sittenkään ole valtaisa yllätys. Poikkeuksellista se sen sijaan on.

Pallo pysyy Katriina Talaslahden käsissä ilman hanskojakin. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Espoossa kasvaneen Talaslahden tarinan johdanto kirjoitettiin Leppävaaran Pallossa ja ensimmäiset kappaleet FC Hongassa, jossa hän pelasi vuotta vanhempien joukkueessa yhdessä isosiskonsa Pauliinan kanssa.

Vuonna 2014 Hongan akatemiajoukkue osallistui turnaukseen Pohjois-Saksassa, ja matkasta muodostui käännekohta koko Talaslahden perheelle, mutta erityisesti Katriinalle.

Hän ei muista tapahtumien yksityiskohtia kovin hyvin, mutta managerina toimivan äidin Anne-Maritta Talaslahden mieliin ne ovat piirtyneet sitäkin tarkemmin.

”Honka pelasi 1. FC Nürnbergiä vastaan, ja heidän taustoistaan tuli kolme miestä ja yksi nainen kysymään, olenko näiden tyttöjen (Katriina ja Pauliina) äiti. He ehdottivat, että tytöt tulisivat näytille ja testattavaksi.”

”Olimme kesälomamatkalla ja totesimme, että voimmehan me ajaa Nürnbergin kautta. Tytöt olivat pari kertaa testauksessa, ja meni tosi hyvin. Päätös joukkueeseen pääsystä tuli saman tien. Päätimme, että mietitään loman ajan, miten tämä organisoidaan.”

13-vuotiaalle Katriinalle ja 14-vuotiaalle Pauliinalle lähtöpäätös oli selvä, vaikka vanhemmat asiaa hieman pidempään miettivätkin.

Päätöstä auttoi se, että perhe oli lomaillut säännöllisesti Katriinaa 15 vuotta vanhemman Johanna-siskon luona Saksassa ja tutustuneet paikalliseen jalkapallokulttuuriin.

”Olin pelannut pitkään Hongassa, ja Johanna oli valmentamassa Saksassa, niin halusin lähteä kokeilemaan, vaikka en voinut tietää, mitä siitä tulisi”, Katriina kertoo.

”Muistan sanoneeni äidille, että pääseehän sieltä aina takaisin. Oli se iso päätös lähteä Saksaan, mutta se oli hyvä päätös.”

Katriina Talaslahti piipahti Suomessa maaliskuun alussa ja piti maalivahtikoulua GrIFK:n tytöille Kauniaisissa. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Katriina Talaslahden oppiin pääsi muun muassa Engla Malmström. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Yksin eivät vanhemmat kuitenkaan tyttöjään Nürnbergiin päästäneet, vaan äiti Anne-Maritta otti virkavapaata töistä ja muutti tyttöjen kanssa Saksaan. Vuoden päästä Nürnberg vaihtui Müncheniin, kun suurseura Bayern München halusi siskot riveihinsä.

Kielestä ei uudessa maassa muodostunut ongelmaa, sillä Katriina oli vaihtanut jo toiselle luokalle mentäessä ala-astetta voidakseen aloittaa saksan opiskelut.

Münchenissä arjen täytti jalkapallo ja koulunkäynti, joka huipentui viime vuonna kansainvälisen IB-lukion ylioppilaskirjoituksiin.

”Kävin alussa saksalaista koulua ja suomalaista etäkoulua. Münchenissä kävin vielä vuoden etäkoulua, ja sitten pääsin kansainväliseen lukioon, jossa opiskelukieli oli englanti.”

”Pääsykokeissa tuntui, etten pääse lukioon, sillä osasin enemmän saksaa kuin englantia. Pääsin, ja valmistuin viime kesänä. Minulla on nykyisin Lyonissa kaksi kertaa viikossa ranskan tunnit, ja osaan jo jonkin verran ranskaa. Pystyn kommunikoimaan kaikkien kanssa.”

”Harjoittelin Bayernssa alusta asti edustuksen ja alle 17-vuotiaiden joukkueen kanssa. Viime vuonna olin voittamassa Saksan 2. Bundesliigaa, ja alle 17-vuotiaiden Saksan mestaruuus voitettiin vuonna 2017, kun olin 16-vuotias.”

Nimikirjoitusten jakaminen sujuu jo rutiinilla. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Viime vuoden kesäkuu oli merkittävä ylioppilaaksi pääsyn lisäksi historiallisesta sopimuksesta maailman tämän hetken parhaaseen joukkueeseen. Olympique Lyonnais on voittanut Mestarien liigan neljä kertaa peräkkäin ja Ranskan liigan peräti 13 kertaa peräkkäin.

Joukkueessa on 19 maajoukkuepelaajaa eri maista, ja lukuisia jalkapallon suurimpia naistähtiä. Talaslahden joukkuetovereita ovat muun muassa vuonna 2018 parhaana naispelaajana maailmassa palkittu Norjan Ada Hegerberg ja viime vuoden äänestyksen kakkonen, Englannin Luzy Bronze.

Talaslahden kanssa ykkösvahdin paikasta kilpailevat Ranskan maajoukkueen maalivahti Sarah Bouhaddi, 33, ja saksalainen Lisa Weiss, 32.

”Olen kolmosveska, ja tällä hetkellä tyytyväinen siihen. Kun tarjottiin sopimusta, niin tiesin, että tulen aloittamaan kolmosena, koska joukkueessa on Saksan ja Ranskan maajoukkuemaalivahdit.”

Talaslahti kertoo, että Lyonissa odotetaan hänen ottavan tulevaisuudessa ykkösvahdin rooli itselleen. Saadakseen pelituntumaa hän on pelannut tällä kaudella useita Lyonin kakkosjoukkueen otteluita.

”Se on yhteinen suurin tavoite. Että kehityn ja pidän jalat maassa. Kaikki uskovat siihen.”

”En halua kuulostaa ylimieliseltä, mutta ykkösveskan ja kolmosen välillä ei ole isoa eroa. Siinä on suomalainen, saksalainen ja ranskalainen, joista ykkösveska (Bouhaddi) on ollut joukkueessa kahdeksan vuotta, saksalainen kaksi vuotta ja minä seitsemän kuukautta. On aika hankalaa tulla ja ottaa heti ykkösveskan paikka 19-vuotiaana.”

Jalalla pelaaminen on yksi Katriina Talaslahden (2. oik.) vahvuuksia. Kuva: Anne-Maritta Talaslahti

Muutto uuteen maahan 19-vuotiaana ei sen sijaan tuntunut hankalalta vaan selvästi helpommalta kuin kuusi vuotta aiemmin.

”Ei ollut niin iso asia, vaan oli kiva lähteä kokemaan jotain uutta.”

Kulttuurin ja kielen lisäksi uutta on myös asuminen ensimmäistä kertaa yksin, vaikka äidillä onkin asiasta hieman erilainen näkemys.

”Et sinä ihan yksin asu”, hän sanoo.

”Asunhan, sinä vain tykkäät käydä siellä usein ja käydä katsomassa pelejä”, tytär vastaa.

Ranskan itäosassa sijaitseva Lyon on maan toiseksi suurin metropolialue 1,7 miljoonalla asukkaallaan. Varsinaisessa kaupungissa asuu noin 540 000 asukasta.

”Asun Lyonin keskustassa. Tosi kiva ja kaunis kaupunki.”

Rhônen ja sen sivujoen Saônen yhtymäkohdassa sijaitseva Lyon on paitsi kaunis myös Ranskan ruokapääkaupunki, jossa järjestetään kahden vuoden välein kokkien MM-taistona pidetty Bocuse d’Or -kilpailu.

Gastronomian tärkeys paikallisille näkyy myös ammattilaisjalkapalloilijan elämässä.

”Ranskassa on paremmat ruoat kuin Saksassa, ja siistimmin laitettua. Meillä on oma kokki, jolle voimme kertoa, mitä haluaisimme syödä.”

”Aamupala ja lounas syödään kampuksella. Osaan kyllä kokata hyvin, ja teemme usein yhdessä ruokaa joukkuekavereiden kanssa.”

Lyon on ruokapääkaupungin lisäksi jalkapallokaupunki, ja vaikka miesten joukkue on esiintynyt erityisesti Mestarien liigassa tällä kaudella edukseen, on naisten joukkue 2000-luvulla selvästi menestyneempi.

Arvostusta on ollut rakentamassa erityisesti Lyonin puheenjohtaja Jean-Michel Aulas, joka on panostanut merkittävästi seuran naisjoukkueen puitteiden ja kehittymismahdollisuuksien parantamiseen.

Talaslahti kertoo myös kuulleensa, että viime vuonna miesten joukkue järjesti naisjoukkueelle juhlan voitokkaan Mestarien liigan finaalin kunniaksi.

”Palkkatasossa näkyy, että ollaan yksi maailman parhaista jengeistä. Olen tyytyväinen tämänhetkiseen palkkaan, siitä jää jotain säästöönkin. Ainahan se voi olla parempi, ja toivon, että parin vuoden päästä oltaisiin lähempänä miesten palkkoja.”

Lyon pelaa ”isot ottelut” lähes 60 000 katsojaa vetävällä Parc Olympique Lyonnais -stadionilla, joka tunnetaan myös sponsorinimellä Groupama Stadium. Muut ottelut pelataan kampusalueen stadionilla, jonka kapasiteetti on reilut 1 500 katsojaa.

”Se on aina täynnä. PSG:tä vastaan teimme kotipelissä Ranskan naisten sarjan katsojaennätyksen 34 000.”

Vaikka jalkapallolla on naisten puolella edelleen runsaasti kasvuvaraa, kertoo arvostuksesta jotain se, että vasta reilut puoli vuotta joukkueessa ollut 19-vuotias suomalaismaalivahti on jo tuttu hahmo monelle Lyonin kannattajalle.

”Kampusalueella kaikki tunnistavat, ja pelien jälkeen fanit odottavat portilla ja haluavat nimmareita tai yhteiskuvia. Kaupungillakin minut tunnistetaan, vaikka en siellä kovin paljon liikukaan.”

”Miesten peleistäkin kannattajia tulee meidän peleihin kannattamaan meitä. Välillä miesten joukkueen pelaajia tulee katsomaan meidän pelejä. Täällä arvostetaan sekä miehiä että naisia.”

Talaslahti on ollut vakiokalustoa Suomen nuorten maajoukkueissa, mutta aikuisissa ei häntä ole vielä nähty.

”Maajoukkueeseen en ole saanut kutsua, sitä odottelen. Hyppy U19:stä maajoukkueeseen on aika iso, mutta olisi kiva nähdä, että maajoukkueen mukaan pääsisi vähän nuorempia, vaikka ei heti kentälle pääsisikään. Se olisi tärkeää tulevaisuuden kannalta.”

Helmareiden ykkösvahti on Evertonissa pelaava Tinja-Riikka Korpela, 33, joka pelasi Bayern Münchenissä samaan aikaan Talaslahden kanssa.

Korpelan takana taistelu maajoukkuepaikoista on tasaista, ja kohti huippua askel kerrallaan etenevän Talaslahden maajoukkuekutsu lienee vain ajan kysymys. Jos tavoite ykkösvahdin paikan valtaamisesta Lyonissa onnistuu suunnitellusti, tulee kutsu Helmareistakin nopeasti.

Kaikki edellytykset onnistumiselle ovat olemassa. Talaslahti on 181-senttisenä ulottuvampi kuin 175-senttinen Bouhaddi ja vain 171-sentinen Weiss. Lisäksi ikä on vahvasti suomalaisen puolella.

Muutenkin vahvuuksia vaikuttaa olevan huomattavasti enemmän kuin heikkouksia. Talaslahti kuvailee itseään esimerkiksi molempijalkaiseksi, mikä ei ole itsestäänselvyys edes maailman suurimmille tähdille.

Myös henkinen puoli ja asenne on kunnossa.

”Osaan hyvin neuvoa ja auttaa joukkuetta. Minulla pysyy jalat maassa, en yritä liikaa enkä tee asioita, joita en osaa.”

”Heikkouksia ei juuri nyt tule mieleen, ehkä se, etten osaa heittää vasemmalla kädellä.”

Joukkuetoverien neuvominen ja etenkin puolustajien ohjaaminen ovat maalivahdille tärkeitä ominaisuuksia, ja kielitaidon karttuessa kommunikointi helpottuu ja monipuolistuu.

Talaslahden tapauksessa sanavalmiin naisen ulosannista pääsevät osalliseksi myös vastustajat.

”Tykkään puhua vastustajien kanssa. Välillä vähän ärsyttääkseni. Esimerkiksi kulmatilanteessa hyökkääjä voi keskittyä siihen, mitä puhun. Siitä olen aina tykännyt.”

”Olen todella puhelias, ja puhun kaikille. Puhun myös joukkuetovereilleni ja yritän auttaa heitä.”

Nähtäväksi jää, milloin Talaslahden tarinaan kirjoitetaan seuraava luku ja hän pääsee neuvomaan ja ärsyttämään jalkapallon suurimpia naistähtiä.

Ennen koronaviruksen kiihtyvää leviämistä tehdyn haastattelun hetkellä tämän vuoden tavoite oli kuitenkin selvä.

”Haluan voittaa Mestarien liiga ennen kuin täytän 20 vuotta.”

Talaslahti viettää syntymäpäiväänsä syyskuussa, joten unelma on edelleen elossa, vaikka pelit on toistaiseksi keskeytetty.

Korona esti matkustamisen Ranskaan

Nopeasti levinnyt koronaviruspandemia on vaikuttanut lähes jokaisen urheilijan elämään, niin myös Katriina Talaslahden.

Hän oli palaamassa Ranskaan Suomen-vierailunsa jälkeen 10. maaliskuuta, mutta suunnitelmat muuttuivat viime hetkellä.

”Tuli viesti, ettei saa tulla takaisin”, Talaslahti kertoo.

Lyonista on annettu pelaajille tarkat henkilökohtaiset harjoitusohjelmat, joten fyysistä kuntoa pystyy ylläpitämään hyvin myös kotioloissa.

”Fysiikkavalmentaja tekee omia ohjelmia ja laittaa jokaiselle joka aamu videot. Hän tekee itse treenit ja lähettää ne joka aamu kello kahdeksan.”

”Kaikki pystyy tekemään sisällä, mutta onneksi Suomessa pääsee ulos.”

Talaslahti kertoo käyneensä päivittäin potkimassa palloa ja tehnyt mahdollisimman paljon omatoimiharjoittelusta ulkona.

Hän myöntää, että arki tuntuu erikoiselta, vaikka onkin joukkuetovereiden kanssa yhteydessä päivittäin.

”Ollaan eri puolilla maailmaa, enkä näekään toisia joka päivä. Tuntuu outoa, ja tuli lyhyellä varoitusajalla.”