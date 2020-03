Euroopan suurissa jalkapallosarjoissa pitäisi pelata tällä haavaa ratkaisupelejä, mutta lähes koko mantereen jalkapalloilu on täysin pysähdyksissä ja jalkapalloilijat ovat eristäytyneet muun yhteiskunnan tavoin.

Valko-Venäjän jalkapalloliiga on ainoa käynnissä oleva sarja. Ruotsi on toinen poikkeus valtavirrasta, sillä vaikka kauden alkua siirrettiinkin, valmistautuvat joukkueet lähes normaalisti sarjakauteen joukkueharjoituksilla ja harjoituspeleillä.

Suomen jalkapallomaajoukkueen pelaajat, toppari Joona Toivio, 31, ja hyökkääjä Jasse Tuominen, 24, ovat ihmetelleet Allsvenskan-seura BK Häckenissä ruotsalaisia käytäntöjä koronavirusepidemian aikana.

Ruotsissa on koulut, ravintolat ja hiihtokeskukset auki, eikä maassa ole käytössä poikkeustilaa tai liikkumisrajoituksia.

”Alkuun ihmettelin, miksi toiminta ei pysähtynyt.”

Tuominen siirtyi joulukuussa valkovenäläisestä BATE Borisovista Göteborgiin. Hän sanoo, ettei halua ”ottaa kantaa siihen, miten Ruotsissa toimitaan”.

”Kuten mediasta on varmaan voinut huomata, täällä on vähän väljempi suhtautuminen asiaan [koronavirukseen]”. Alkuun ihmettelin, miksi toiminta ei pysähtynyt. En voi tietysti tehdä asialle mitään. Olen tehnyt niin kuin sanotaan ja käsketään”, Tuominen sanoo.

Hän kertoo pysytelleensä kotona ja kantaneensa joka paikkaan mukanaan käsidesinfiointipulloa.

Jasse Tuominen (oik.) teki A-maajoukkueuransa debyyttimaalin EM-karsintojen ratkaisevassa ottelussa Liechtensteinia vastaan, joka ratkaisi Suomen EM-turnauspaikan. Kuva: Markku Niskanen / HS

Tämän piti olla iso vuosi Tuomiselle. Hänelle piti olla luvassa peliaikaa Häckenissä ja asema A-maajoukkueessa näytti vankalta, kun Huuhkajat oli matkalla vuoden 2020 EM-turnaukseen. Nyt kaikki on muuttunut: kauden alku siirtynyt ja EM-turnaus on siirretty ensi vuoteen.

”Tyhjä olo on ollut viime aikoina. Yhtäkkiä kaikki on kääntynyt päälaelleen. Odotin todella paljon kauden alkamista.”

”Ruotsi menee eri polkua kuin muut maat.”

Toivio sanoo, että hänellä on tilanteesta ”vähän ristiriitaiset fiilikset”.

”Kaikkialla muualla maailmassa on pysäytetty seurojen toiminta. Seurat eivät saa harjoitella yhdessä. Ruotsi menee eri polkua kuin muut maat. Täällä on kevyemmät varotoimet kuin muualla maailmassa”, Toivio sanoo.

31-vuotias Toivio siirtyi elokuussa 2018 Ruotsiin Puolasta ja hän on kokenut jo yhden pelikautta edeltävän harjoituskauden Häckenissä. Ruotsin pääsarjan Allsvenskanin kauden piti alkaa ensi viikolla, mutta kauden alku siirrettiin kesäkuulle.

Joona Toivio huusi riemuissaan Suomen A-maajoukkueen kansanjuhlassa historiallisen arvokisapaikan varmistumisen jälkeen. Kuva: Ivan Bessedin

Siitä huolimatta joukkueet treenaavat melkein kuin koronaviruksesta ei olisi tietoakaan. Joka viikonloppu joukkueella on ollut harjoituspelejä.

”Käytännössä meillä on lähinnä muuttunut logistinen puoli, kun treenaamme stadionilla harjoituskeskuksen sijasta. Meillä on kaksi pukukoppia käytössä, että emme ole ihan niin lähekkäin kuin normaalisti.”

Stadionille siirtymisellä joukkue eristäytyi seuran työntekijöistä. Tavallisesti joukkue söisi yhdessä harjoituskeskuksessa aamupalan ja lounaan, mutta nyt he saavat harjoitusten päätteeksi lounaan mukaansa.

Toiviota ei henkilökohtaisesti huolestuta koronavirusepidemia, mutta päivittäisissä harjoituksissa on riskinsä.

”Totta kai viruksen leviämisen kannalta siinä on potentiaalinen riski, että joukkueessa on 25 pelaajaa – keitä he sitten tapaavatkaan. Seuralle on tullut ohjeet ylempää. Maassa maan tavalla kait”, Toivio sanoo.

Toivio kertoi, ettei hän käytä kasvomaskia epidemian takia. Hän korostaa liikkuvansa ihmisten ilmoilla hyvin vähän. Kaupassa hän pitää mukanaan käsidesinfiointiainetta ja pesevänsä käsiä useammin kuin normaalisti.

”Itse seuraan vierestä vähän silmiä pyöritellen.”

Tuominen sanoo, että joukkue ei ole riskiryhmää, mutta virus voi toisaalta iskeä keneen vain.

”Jostain luin hyvän neuvon, että käyttäydy niin kuin sinulla itselläsi olisi koronavirus”, Tuominen sanoo.

Tuominen sanoo, että joukkueessa on ollut pelaajia kipeänä, mutta ketään ei ole testattu. Hänen mukaansa kyseiset pelaajat ovat oireiden katoamiseen jälkeen palanneet harjoituksiin eivätkä he ole olleet karanteenissa.

”Itse seuraan vierestä vähän silmiä pyöritellen. Minkäs teet”, hän sanoo.

Tuomisen mukaan ruotsalaisten yleinen suhtautuminen koronavirusepidemiaan on vaikuttanut hänenkin ajatuksiinsa. Ehkä siksi hänkään ei mieti asiaa koko ajan.

”Joukkuekaverit ovat välillä ihmetelleet, miksi Ruotsissa kaikki on auki, kun olemme verranneet tilannetta Suomeen. Jotkin [pelaajat] ovat ehkä välinpitämättömiä. Molempia kantoja löytyy. Tuntuu siltä, että täällä ei oteta tilannetta niin vakavasti, ja se näkyy kaikessa. Se ei ole iskostunut kaikille, että tässä on kyse vähän isommista asioista.”

Toivio huomauttaa, että viime päivinä Ruotsissa on kiristetty linjaa koronaviruksen takia.

”Kun katsoo maailman muita maita, tuntuu oudolta, että Ruotsi menee niin omalla linjalla. Minusta tuntuu, että täällä luotetaan siihen, että kansalaiset tekevät oikein. Ei tässä kait auta muuta kuin toivoa, että se riittää.”

Toivio kertoo, että hänen perheensä elämä ei ole pahemmin muuttunut, sillä perheen sosiaalinen elämä on rajallisempaa Ruotsissa. Hän yrittää käydä harvemmin kaupassa. Vaimonsa ja lapsensa kanssa hän pysynyt oman kodin lähistöllä tai käynyt metsissä ja luonnossa.

Miltä tuntuu olla jalkapalloilija tällaisena aikana?

”No, hyvin oudolta. En vielä sanoisi, että epävarmalta, kun ajattelee tulevaisuutta. Ei sitä tiedä, mitä tässä vuoden aikana tapahtuu ja miten pitkälle tämä venyy.”

Toivion motivaatio koki kolhun, kun kauden alku siirtyi.

”Kun tuli päätös siitä, että kauden alku siirrettiin näillä näkymin kesäkuuhun, oli minulla viikon kahden ajan motivaatiossa hakemista treeneissä. Tuntui todella oudolta mennä sinne.”

EM-turnauksen siirtämistä ensi vuoteen kumpikin pitää hyvänä päätöksenä. Siirto ei tullut Toiviolle yllätyksenä.

”Tuli helpotuksena, että kisat siirretään sen sijaan, että ne pelattaisiin tyhjille katsomoille, koska siinä ei mielestäni olisi ollut mitään järkeä”, Toivio sanoo.

Toivo sanoo, että hänen pitää pitää kunnostaan yhtä hyvää huolta kuin tähänkin asit.

”Kun saan pidettyä sen sillä tasolla, jolla se on nyt, silloin myös oman pelaamisen taso säilyy korkealla.”

Nuoremmalle joukkuekaverille Tuomiselle vuosi merkitsee lisää aikaa kehittyä ja näyttää, mihin hän pystyy.

”Toivottavasti olen näyttänyt sitten, että olen sen paikan arvoinen. Pitää vain painaa enemmän hommia.”

Sitä ennen edessä on liigakausi, josta voi tulla vielä tavallista lyhyempi, mikäli epidemia jatkuu.

Vaikka Toivio vaikuttaakin olevan hyvin perillä koronavirusepidemiasta, ei hän halua lukea liikaa uutisia.

”Jos sitä koko ajan murehtii, se vaikuttaa omaan hyvinvointiin.”