Hollannin jalkapalloliigan Ajax on peruuttanut Abdelhak Nourin sopimuksen, kertoo uutistoimisto Reuters. Nouri sai vakavan ja pysyvän aivovamman sydänkohtauksen jälkeen kesällä 2017 pelatussa ystävyysottelussa.

Ajax on jatkanut palkanmaksua tähän asti, mutta nyt seura virallisesti irtisanoi sopimuksen, jota piti automaattisesti jatkaa 1. heinäkuuta alkaen, Hollannin media kertoi tiistaina.

Seura jatkaa Nourin perheen kanssa keskusteluja, miten pelaajan asioita järjestetään jatkossa. Nouri on äskettäin siirretty kotihoitoon yli kahden vuoden sairaalajakson jälkeen, De Telegraaf kirjoittaa.

Perheen ja Ajaxin välillä on ollut pitkä kiista Nourista. Kiistan taustalla on se, että Ajax on myöntänyt Nourin saaman ensiavun olleen ”epäpätevää”, kun hän menetti tajuntansa harjoitusottelussa Itävallassa heinäkuussa 2017 Werder Bremeniä vastaan.

”Me ymmärrämme vastuumme”, Ajaxin urheilujohtaja Edwin van Sar sanoi vuonna 2018.

Seuran mukaan hoitotoimet näyttivät siinä tilanteessa oikeilta, mutta tapauksen tutkinnassa ilmeni, että defibrillaattorin käyttö olisi ollut välttämätöntä. Defibrillaattori on sydäniskurilaite, jolla sydänpysähdystilanteessa pyritään poistamaan sydämen pysäyttänyt haitallinen rytmihäiriö. Laitteella annetaan elvytettävälle hoitava tasavirtasähköisku.

Nyt 22-vuotias Nouri on syntyperäinen amsterdamilainen, jonka vanhemmat ovat kotoisin Marokosta. Hän pelasi debyyttikaudellaan 2016–2017 viisitoista ottelua Ajaxissa.