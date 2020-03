Suunnistus

Maailman suurin suunnistustapahtuma Jukolan viesti siirtyy ensimmäisen kerran historiansa aikana alkuperäisestä ajankohdastaan.

Jukolan johtoryhmän puheenjohtaja Juhani Sihvonen kertoi tiistaina HS:lle, että Rovaniemen Napapiiri-Jukola joudutaan lykkäämään myöhempään ajankohtaan koronaviruksen takia, kuten lukemattomat muut urheilutapahtumat Tokion olympialaisista alkaen.

”Kaikki varmaan tietävät, että kesäkuussa [13.–14.6.] Jukolaa ei voi järjestää suunnitellusti”, Sihvonen sanoi.

Sihvosen mukaan jäljellä on kaksi vaihtoehtoa, Jukolan siirtäminen myöhempään ajankohtaan tänä vuonna tai sitten ensi kesään.

”Näitä pohditaan, ja koko ajan tehdään selvitystyötä yhteistyökumppanien ja tulevien järjestäjien kanssa. On monta asiaa, jotka pitää ottaa huomioon. Avainasemassa on Ounasvaaran Hiihtoseura, koska heillä on järjestelyoikeus.”

Sihvosen mukaan Jukolan uudesta ajankohdasta päätetään ja kerrotaan tämän viikon perjantaina.

”Tässä on hirveän paljon liikkuvia osia ja ajatuksia. Pitää ottaa totta kai huomioon kilpailukalenterit ja neuvotella myös Suunnistusliiton ja kansainvälisen liiton kanssa.”

Jos Napapiiri-Jukola siirtyy kesäkuuhun 2021, se tarkoittaa, että vuoden 2021 Lukkari-Jukola Mynämäellä siirtyisi vastaavasti vuodella ja aiheuttaisi samanlaisen ketjureaktion seuraavien vuosien Jukoloille, joita on myönnetty vuoteen 2023 asti.

”Se on lähtökohta. Tällä hetkellä meillä on allekirjoitettu järjestelysopimus Lukkari-Jukolan kanssa. Heidän kanssaan sopimus pitää käydä läpi. Tällaisia taustatöitä tässä tehdään. Muiden kanssa ei ole vielä järjestelysopimusta.”

Vuoden 2022 Jukola on myönnetty Porvooseen ja vuoden 2023 Jukola Kauhavalle.

Jos Napapiiri-Jukola siirtyisi myöhempään ajankohtaan tänä vuonna, tapahtuman luonne muuttuisi huomattavasti.

Normaalisti Jukolan viestissä on kesäkuussa muutama tunti hämärää tai pimeää. Rovaniemellä koko yö on tuohon aikaan käytännössä valoisa.

Sen sijaan syksymmällä tilanne olisi jo ihan toinen.

”Voi olla, että joiden osuuksien järjestystä pitäisi silloin vaihtaa, mutta karttoja ei tarvitsisi paina uudelleen”, arvioi Napapiiri-Jukolan kilpailunjohtaja Martti Anttila.

Nyt ratamestarit ovat suunnitelleet radat siltä pohjalta, että Jukolan viesti suunnistetaan yöttömässä yössä.

Anttila ei osaa tässä vaiheessa arvioida, minkä verran siirrolla olisi taloudellisia vaikutuksia järjestäjille.

”Uskon, että yhteistyökumppanien puolelta löytyy tässä tilanteessa ymmärrystä.”

Anttilan mukaan heiltä on jo kovasti kyselty, miten Jukolan käy. Siirto vaikuttaa myös suunnistajien matka- ja majoitusvarauksiin sekä tavarantoimittajiin.

”Nämä kaikki vaikutukset halutaan selvittää”, Sihvonen sanoi.

Jukola on koonnut viime vuosina yhdeksi viikonlopuksi paikalle 30 000–40 000 ihmistä.

Jukola on järjestetty vuodesta 1949 lähtien. Kerran aikaisemmin sen järjestäminen on ollut vaakalaudalla.

Vuonna 1973 Hämeenlinnassa karttoja ei saatu painettua teknisten lakon takia. Kilpailu oli alun perin määrä pitää Lopen Räyskälässä, mutta se siirrettiin Hämeenlinnan Miemalaan.