Olympiastadion

Helsingin Olympiastadionin yli 300 miljoonan euron perusparannus- ja uudistamistyöhön liittyvät ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaepäselvyydet nousivat esille ensimmäisen kerran viime syksynä ja nyt uudestaan, kun Ylen MOT-ohjelma kertoi asiasta.

”Olen erittäin pettynyt ja pahoillani tilanteesta. Skanskan alihankkijoiden työntekijöitä on kohdeltu epäasiallisesti”, myöntää Helsingin apulaispormestari ja Stadionsäätiön hallituksen puheenjohtaja Nasima Razmyar (sd).

Razmyar korostaa, että Stadionsäätiössä on edellytetty ehdotonta vastuullisuutta ja lainmukaisuutta kaikilta osapuolilta.

”Se, että siellä esiintyy tämänkaltaista epäasiallista kohtelua, on toki erittäin tuomittavaa. Olympiastadionin mainetta ei pidä tahrata. ”

MOT:n haastattelemat ulkomaalaiset työntekijät kertovat ohjelmassa, että heitä on kohdeltu huonosti. Kaikkia lisiä ja korvauksia ei ole maksettu.

Razmyarin mukaan epäselvyyksiä käytiin tarkasti läpi viime syksynä, kun hän tuli Stadionsäätiön puheenjohtajaksi.

”Meille kerrottiin, että korjaavia toimenpiteitä on tehty yhteistyössä Rakennusliiton kanssa. Meille sanottiin syksyllä, että kaikki on selvitetty. Nyt pitää todella kovalla kädellä katsoa ja varmistaa, että kaikki epäselvyydet selvitetään. ”

Olympiastadionin hankkeen pääurakoitsija on Skanska, joka raportoi kuukausittain Stadionsäätiölle. Razmyar korostaa, että säätiö on edellyttänyt Skanskaa varmistamaan myös alihankkijoiden huolehtivan kaikista velvoitteista.

”Olemme siis vaatineet ja rehellisyyden nimissä on sanottava, että olemme myös saaneet selvyyttä.”

Nyt Skanska kertoo tiedotteessaan, että se tekee jatkoselvityksen palkkaepäselvyyksistä. Lisäksi MOT-ohjelmassa mainituista työntekijöiden uhkailuepäilyistä tehdään tutkintapyyntö poliisille.

Razmyarin mukaan Stadionsäätiö on edellyttänyt, että Skanska itse tekee jatkoselvityksen.

”Valvonta ei voi katketa siihen, että on alihankkijan alihankkijaa ja niin edelleen. Ei voida mennä ketjuttamisen taakse.”

Miten Skanska on onnistunut valvonnassa tähän mennessä?

”Jos meille sanotaan, että asiat on selvitetty ja niihin on selvyys olemassa yhteistyössä Rakennusliiton kanssa, meidän on pakko uskoa siihen. Lähden kuitenkin siitä, että jatkoselvitys pitää tehdä.”

Razmyar toteaa, että kyseessä on kaiken kaikkikaan iso ongelma rakennusalalla.

”Se, että me emme ole pystyneet kitkemään ulkomaalaisen työvoiman käytössä esiintyvää laittomuutta, on mielestäni todella harmillinen ja surumielinen asia. Alipalkkaus ja lisien maksamatta jättäminen on Rakennusliiton mukaan tälläkin hetkellä yleinen ongelma.”

Kaikesta huolimatta Razmyar uskoo, että uudistetusta Olympiastadionista tulee hieno stadion kaikille suomalaisille.

”Se on meille kansallisesti iso asia.”

Vaikka koronavirusepidemia vaikeuttaa myös stadionin remonttia, Razmyar uskoo sen avautuvan elokuussa.

”Kova luotto on siihen, että elokuussa pystymme avaamaan. Toivon, että Olympiastadion on yksi asia, joka kokoaa tätä kansakuntaa. Tämä on valtiolle ja Helsingin kaupungille ylpeyden aihe, eikä kukaan meistä halua tällaista mainetta ja tällaisia asioita enää toista kertaa.”