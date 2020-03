Suomalainen Counter-Strike-videopelin pelaaja Elias ”Jamppi” Olkkonen hakee käräjäoikeudessa 268 092 euron vahingonkorvauksia pelifirma Valvelta, Ilta-Sanomat kertoo. Lisäksi 18-vuotias Olkkonen vaatii pelikieltonsa purkamista.

Olkkonen on jättänyt haastehakemuksen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen. IS:n mukaan pelaaja vetoaa hakemuksessaan kohtuuttomaan sopimusehdon soveltamiseen.

Kiistan taustalla on Olkkosen elinikäinen pelikielto, joka estää häntä pelaamasta suurimmissa turnauksissa. Siksi Olkkoselta kariutui pääsy isoon eurooppalaiseen elektronisen urheilun joukkueeseen. Olkkonen on kiistänyt pelikiellon perusteet: Valven mukaan Olkkonen on syyllistynyt huijaukseen.

Haasteen mukaan Olkkonen olisi saanut peruspalkkana 264 000 euroa ja lisäksi palkkiorahoja turnauksista.

