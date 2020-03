Olympialaiset

Uutistoimisto Reuters on saanut haastattelun japanilaiselta liikemieheltä, joka oli varmistamassa Tokion olympialaisille Kansainvälisen olympiakomitean valtaapitävien tukea.

Mainostoimisto Dentsun entinen johtaja Haruyuki Takahashi sai Tokion olympialaisten hakukomitealta 7,5 miljoonaa euroa, selviää Reutersin näkemistä dokumenteista.

Takahashi kertoi Reutersille, että hänen lobattaviinsa kuului esimerkiksi KOK:n jäsen Lamine Diack, joka on entinen olympialaisten mahtimies. Takahashi antoi Diackille lahjoja, kuten digitaalisia kameroita ja Seikon kellon.

”Ne olivat halpoja”, hän sanoi.

Takahashi oli suurin yksittäinen saaja Tokion olympiakomitean rahoille. Takahashi nimitettiin Tokion olympialaisten järjestelykomitean hallitukseen sen jälkeen, kun hän oli tehnyt työnsä hakukomitealle.

Takahashi tunnusti saaneensa rahat mutta kieltäytyi antamasta täyttä selvitystä siitä, miten hän oli käyttänyt rahoja. Hän sanoi kehottaneensa Diackia tukemaan Tokion hakemusta ja kielsi tehneensä mitään väärin. Hän sanoi, että oli normaalia antaa tärkeille virkailijoille, kuten Diackille, lahjoja hyvien suhteiden vaalimiseksi.

”Ei voi mennä tyhjin käsin. Se on selvää”, Takahashi sanoi Reutersille viitaten antamiinsa lahjoihin.

Tokion hakukomitean pankkitositteiden mukaan hakukomitea maksoi 42 000 euroa Seikolle. Hakukomitean virkailija kertoi Reutersille, että ”hyviä” kelloja jaettiin juhlissa, joita järjestettiin hakukomitean tueksi. Virkailija ei nimennyt kellomerkkiä.

Kansainvälisen olympiakomitean säännöt sallivat hakuprosessin aikana antaa nimellisiä lahjoja, mutta säännöissä ei mainittu lahjojen arvosta mitään.

Päivä ennen kisajärjestäjän valintaa Diack sanoi Afrikan edustajien tapaamisessa, että hän oli päättänyt tukea Tokiota sen ansioiden takia. Diack ei kuitenkaan Reutersin lähteen mukaan ohjeistanut, miten muiden pitäisi äänestää.

Tokion hakukomitea maksoi myös 1,2 miljoonaa euroa vähän tunnetulle järjestölle, jota johtaa Japanin entinen pääministeri Yoshiro Mori, joka on vaikutusvaltainen tekijä maan urheilussa ja Tokion olympialaisten järjestelykomitean puheenjohtaja.

Hakukomitean tekemät maksut Takahashin yritykselle ja Morin järjestölle löytyvät hakukomitean pankkitositteista. Maksuista kertoi ensimmäisenä japanilaislehti Facta.

Ranskalaissyyttäjät eivät ole Reutersin mukaan kuulleet ketään näistä maksuista. Japanin hallitus antoi pankkitiedot ranskalaissyyttäjille, jotka epäilevät, että Tokion hakukomitea maksoi singaporelaisen konsultin välityksellä 2,1 miljoonaa euroa Diackille hänen tuestaan Tokion olympialaisille. Diack, 86, on kiistänyt tehneensä mitään väärin. Diackin asianajajan mukaan tämä ”kiistää kaikki väitteet lahjonnasta”.

Ranskassa tutkitaan myös Diackin poikaa Papa Massata Diackia epäiltynä siitä, että hän olisi vastaanottanut suuren osan singaporelaisen konsultin rahoista ja välittänyt ne isälleen.

Tokion hakukomitean pääsihteerin Nobumoto Huguchin mukaan Takahashi ansaitsi rahansa komissioina kaupallisista yhteistyösopimuksista, joita hän teki hakukomitean hyväksi.

”Takahashilla on yhteyksiä. Me tarvitsimme jonkun, joka ymmärtää liikemaailmaa”, Higuchi sanoi.

Kansainvälinen olympiakomitea KOK sanoi, että sillä ei ollut tietoa yksityishenkilöiden välillä tehdyistä maksuista tai KOK:n jäsenille annetuista lahjoista.

Diack on ollut myös syytettynä siitä, että hän olisi ottanut miljoonalahjukset äänten järjestämisestä Rio de Janeiron olympialaisten hyväksi. Hän on ollut Ranskassa kotiarestissa siitä lähtien, kun hän on ollut syytettynä korruptiosta urheiludopingiin liittyen ajalta, jolloin hän johti Kansainvälistä yleisurheiluliittoa. Syytteet nostettiin vuonna 2015.