Jalkapallon Veikkausliiga-seurat ovat aloittaneet poikkeustilanteessa kulujen karsimisen rankalla kädellä: seuroissa on alennettu palkkoja, yt-neuvotteluja on käynnissä ja pelaajia ja työntekijöitä on lomautettu. Taloudellinen ahdinko on suuri, kun lipputulot ovat siirtyneet hamaan tulevaisuuteen ja sponsorien hankinta kuivui kauden alun alla kokoon koronavirusepidemian rantauduttua Suomeen.

Veikkausliiga-seurojen johtajien keskuudessa on herännyt kasvava huoli siitä, miten seurat ylipäätään pysyvät pystyssä läpi poikkeusajan ja sen jälkeen. Siksi Veikkausliiga ry:n taustalla on koottu ryhmä, jonka tarkoitus on tällä viikolla rakentaa pelastuspakettia liigaseuroille, jotta ne voisivat maksaa pelaajille palkkoja. Urheilijat ovat vailla työttömyysturvaa, sillä heitä ei kelpuuteta työttömyyskassaan.

Veikkausliiga-seuroja hallinnoivat osakeyhtiöt jäävät poikkeustilan aikana väliinputoajiksi erilaisia tukia haettaessa. Yhtiöt eivät saa normaalien pk-yritysten tapaan yritystukia.

Palloliitto myönsi maanantaina miljoonan euron lainan Veikkausliiga-seuroille, mutta se ei poista seurojen taloushuolia. Pelastuspakettia kokoava ryhmä yrittää saada valtiota apuun.

Lainojen tai tukien hakijana olisi HS:n lähteiden mukaan Veikkausliiga ry. Ajatuksena on, että yhteisö pystyisi hakemaan isompaa pottia kuin yksittäiset seurat. Selvityksessä on se, pystyisikö Veikkausliiga ottamaan lainaa ja mitä erilaisia tukimuotoja liigaseuroille voisi olla.

Lainoja ei saisi tietenkään ilman takauksia, ja erään lähteen mukaan yhtenä takauselementtinä voisivat toimia Euroopan jalkapalloliiton Uefan solidaarisuusrahat.

Veikkausliiga ry haluaa ja vaatii tukea nyt etenkin elinkeinoministeriöstä ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä, jonka toimialoihin kuuluu myös liikunta ja urheilu. Veikkausliiga penää tukea etenkin elinkeinoministeri Mika Lintilältä ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelta.

Liigan mahdollisuudet saada tukea valtion omistamalta erityisrahoittajalta, Finnveralta arvioidaan vähäisiksi.

Pelkona on, että ilman pelastuspakettia ja kauden alkamista viimeistään syksyllä, kaatuisi osa liigaseuroista talousvaikeuksiinsa.

Nyt jo on selvää, että pelkästään tämän kevään poikkeustilanteella on paljon kerrannaisvaikutuksia, joita tulee lisää, mitä pidempään poikkeustilanne jatkuu. Sponsorien hankinta vaikeutuu, pelaajien palkat saattavat pudota ja taloudellinen taantuma tai lama vaikuttaa seuroihin useamman vuoden ajan.

Kun Suomen hallituksen määräämät rajoitukset ovat voimassa toukokuun puoleenväliin asti, on selvää, että Veikkausliiga-kauden alku siirtyy kesäkuun alusta vielä kauemmas. Kuinka pitkälle, sitä ei vielä tiedetä.

Perjantaina kokoontuu liigahallituksen kokous, joka käsittelee avoinna olevia asioita, kuten kauden aloittamista. Seurojen pitää ratkaista se, minkä pituinen joukkueharjoituskausi järjestetään, jos rajoitukset loppuvat toukokuussa tai jos ne jatkuvat kesä-heinäkuulle.

HS:n tietojen mukaan kaikki liigaseurat ovat yhtä mieltä siitä, että kausi pelataan jossain muodossa. Erään lähteen mukaan sellaista vaihtoehtoa ei ole, että kautta ei pelattaisi lainkaan. Siitä on puhuttu liigaseurojen kesken, että kaksinkertainen sarja on minimi. Se voisi toteutua, jos liiga alkaisi viimeistään elokuussa ja Suomessa voitaisiin käyttää pelipäivinä myös Euroopan jalkapalloliiton Uefan ottelupäiviä kansainvälisille seurajoukkuekilpailuille.