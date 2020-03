Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa rakentaa suunnitelmaa hätäavusta, jolla autettaisiin koronaviruspandemiasta kärsivää lajia, kertoo uutistoimisto Reuters. Fifan on käytännössä pakko käyttää 2,5 miljardin euron rahavarantoja.

Jalkapallon maailmanlaajuinen kattojärjestö on perustanut työryhmän, joka tutkii lukusia eri ongelmia, joita on syntynyt siitä, jalkapallon pelaaminen on pysähtynyt eri puolilla maailmaa. Tällä viikolla odotetaan keskittyvän tapoihin, joilla järjestö voi auttaa rahallisesti niitä tahoja, jotka ovat eniten pulassa.

Fifan tiedottaja kertoi Reutersille, että he ovat hyvin perillä siitä, että koronaviruspandemia on aiheuttanut vakavia talousongelmia jalkapallolle.

”Tämä uhkaa häiritä ja heikentää Fifan jäsenliittojen ja muiden organisaatioiden, kuten liigojen ja seurojen kehittämistä, taloutta ja jalkapallotoimintaa kaikilla tasoilla mukaan lukien ammattilaisjalkapallo, amatöörijalkapallo, nuorisojalkapallo ja ruohonjuuritason jalkapallo”, tiedottaja kertoi Reutersille.

”On nähtävissä, että ympäri maailmaa huomattava määrä jalkapallon lajissa työskenteleviä henkilöitä mukaan lukien pelaajat joutuvat erittäin pahoihin talousvaikeuksiin.”

Tiedottajan mukaan Fifan vahvan taloudellisen tilanteen takia järjestöllä on velvollisuus auttaa niitä, jotka tarvitsevat apua.

Avun muoto ja yksityiskohdat eivät ole vielä selvillä, mutta tällä viikolla Fifa konsultoi jäsenliittojaan, eri mantereiden jalkapalloliittoja ja muita asianosaisia.

Tiedottajan mukaan Fifa aikoo saada suunnitelman valmiiksi lähitulevaisuudessa, miten tukea jaettaisiin.

Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino julisti vuonna 2016 vaalikampanjassaan suunnitelmansa jakaa järjestön varat.

”Fifan rahat ovat teidän rahojanne, ne eivät Fifan puheenjohtajan rahoja.”

Suurin osa kansallisista ja kansainvälisistä kilpailuista ympäri maailmaa on keskeytettynä pandemian takia ja mantereiden mestaruusturnauksia on siirretty.