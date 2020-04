Suomen Hiihtoliitossa ei ole enää jatkossa maajoukkuejohtajan ja lajipäällikön titteleitä, kun niiden nykyiset haltijat lopettavat tehtävissään tänä keväänä.

Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi sanoo HS:lle, että Matti Haaviston ja Eero Hietasen jättämät tehtävät järjestetään uudella tavalla.

”Maajoukkuejohtajan tehtävää ei täytetä. Lajipäällikön tehtäviä ei voi jättää täysin hoitamatta. Sillä tittelillä ei välttämä ole henkilöä, vaan hänen tehtäviään organisoidaan muuten”, Haapasalmi sanoo.

Hiihtoliitto ilmoitti kaksi viikkoa sitten, että se aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Ne koskevat myös liiton omistaman kaupallisen yhtiön Nordic Ski Finland oy:n henkilöstöä.

Kaikkiaan liiton säästötavoite on runsaat 600 000 euroa.

Hiihtoliiton rahoitus perustuu suurelta osin yhteistyökumppanien rahoitukseen, johon koronavirusepidemia iski ison loven.

Yrityksillä ei välttämättä ole rahaa maksaa tukea ajallaan.

Maastohiihdolla on edessään kolmen vuoden arvokisaputki, joten maajoukkueen pitää olla iskukykyinen.

Ensi talvena on MM-hiihdot (Oberstdorf), vuonna 2022 talviolympialaiset (Peking) ja vuonna 2023 jälleen MM-kisat (Planica).

”Olen luottavainen, että saamme järjestelmän, joka turvaa hiihtäjät näihin kolmeen vuoteen. Tarvitaan lisää valmentajia, siitä ei voi tinkiä. Huippu-urheilun ja seuratyön turvaaminen ovat toiminnan ydintä”, Haapasalmi sanoo.

Kunhan Hiihtoliitto saa kevään ja kesän aikana rivinsä kuntoon, muutokset eivät välttämättä jää tähän.

”Koko organisaatiota on käyty läpi jo ennen yt-neuvotteluja. Pitää uskaltaa miettiä, miten voidaan kehittää. Budjettia on rakennettu tiiviisti, ja kaikkia vaihtoehtoja on käyty läpi”, Haapasalmi sanoo.

Helmikuussa Hiihtoliitto sai poikkeuksellisen mukavan uutisen, kun se sai 300 000 euroa tuntemattomalta lahjoittajalta.

Raha on irrallaan Hiihtoliiton budjetista, ja se käytetään harjoittelun ja valmennuksen tehostamiseen kolmen vuoden ajan alkaen ensi kaudesta.

Haapasalmi pitää tukea merkittävänä onnenpotkuna.

”Se tukee valmentajakoulutusta ja siitä annetaan stipendejä nuorille hiihtäjille.”

Suomen Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi on innokas hiihtäjä. Tänä vuonna hän sai melkein täyteen tavoitteena olleen tuhat kilometriä. ”Niistä suurin osa tuli pääkaupunkiseudulla.” Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Matti Haavisto palaa maajoukkuejohtajan tehtävästä ylikonstaapelin virkaan Sisä-Suomen poliisilaitokselle. Hän palasi samaan virkaan lyhyeksi aikaa Hiihtoliiton huoltopäällikön tehtävistä Lahden MM-kisojen jälkeen 2017.

Keväällä 2018 Haavisto aloitti hiihdon päävalmentajana, jossa tehtävässä hänen piti olla Pekingin talviolympialaisiin asti.

Vain vuoden jälkeen hänelle räätälöitiin Hiihtoliitossa uusi työ maajoukkuejohtajana, jossa hänellä oli iso nippu tehtäviä.

Hän organisoi valmennusta, toimi huollon esimiehenä, vastasi arvokisoihin valmistautumisesta ja koordinoi asiantuntija- ja terveydenhuollon henkilöstöä maajoukkueessa.

Selvää on, että näin laajaan tehtävään jää iso aukko.

”Toivon, että kaikesta huolimatta tulevaisuus turvataan lähiviikkojen aikana kestävillä valmennusratkaisuilla”, Haavisto toteaa.

Hän jatkaa Krista Pärmäkosken henkilökohtaisena valmentajana.

Eero Hietanen lopettaa Hiihtoliiton lajipäällikkönä toukokuun lopussa. Sitä ennen hän pitää käyttämättömiä lomiaan. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Lajipäällikön tehtävät jättävä Eero Hietanen sanoo pohtineensa omaa työtään samaan aikaan Haaviston ratkaisun kanssa.

Molempien työnä on ollut ratkoa yhdessä asioita ja vastata maajoukkueesta.

Hietanen korostaa, ettei päätöksiin liity riitaa, vaikka lähtö osui Haaviston kanssa samaan aikaan.

”En lähde ovet paukkuen. Teen liitolle listauksen omista töistäni ja annan näkemykseni. Nyt on mahdollisuus tehdä uudistuksia ja perata asioita, joita on tehty. En halua olla varjona”, Hietanen sanoo.

Hietanen pitää huonona, ettei maajoukkueessa ole jatkossa enää erillistä johtajaa.

”Joukkueenjohtaja on saanut tehdä muita hommia, jotka eivät liity valmennukseen. Se kuorma on koko ajan kasvanut.”

Hietanen palaa Rovaniemellä toimivan Lapin urheiluopiston Santasportin palvelukseen kuuden vuoden virkavapaan jälkeen.

”Minulla on hyvä työpaikka Lapissa, en lähtenyt karkuun”, sanoo Hietanen, joka harmittelee joidenkin medioiden käyttämien asiantuntijoiden puheet suomalaisesta hiihdosta.

”He ovat antaneet virheellistä kuvaa, että maajoukkueessa on valmentajia kuin pipoa. Meillä on ollut päävalmentaja ja kaksi valmentajaa, joista toinen ei ole ollut päätoiminen ja toinen on tullut haastajaryhmästä. Itse olen ollut taustalla, enkä ole puuttunut valmentamiseen”, Hietanen sanoo.

Suoraan Hiihtoliiton palveluksessa on nyt vain päävalmentaja Teemu Pasanen. Mikko Virtasen, Ville Oksasen ja naisten valmennuksessa mukana olleen Ilkka Jarvan työnantaja on urheiluopisto.

”Kun arvioidaan asioita maajoukkueen kautta, yksikään asiantuntija ei ole taustoittanut tai kysynyt minulta mitään. En kaipaa julkisuutta, mutta olisi hyvä kysyä. Se on jäänyt kaivelemaan”, Hietanen sanoo.

Haaviston ja Hietasen lähdön takana on osin myös huoli omasta taloudellisesta tilastaan, kun Hiihtoliitolla ei ole enää varaa palkanmaksuun.

”Totta kai pitää ajatella myös henkilökohtaisesti, kun oli määräaikainen sopimus, jota ei ollut pakko jatkaa”, Hietanen sanoo.