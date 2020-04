Vedonlyönti

Urheiluvedonlyönnissä on nyt hyvin vähän erilaisia kohteita. Kuva: Lari Vesander

Urheiluvedonlyönnin kohteet menivät täysin uusiksi koronaviruksen myötä. Käytännössä kohteina on otteluita, joita ei muuten vedonlyöntifirmojen listoilla näkyisi.

Tällä hetkellä jalkapalloa hallitsee kaksi sarjaa: Valko-Venäjän ja Nicaraguan liigat. Määrällisesti eniten kohteita on kuitenkin pöytätenniksessä: Setka-cupia pelataan Ukrainassa. Lisäksi elektroninen urheilu on vallannut alaa ja lajia voi pelata perinteisessä vakioveikkauksessakin.

Kohteiden väheneminen ja muuttuminen näkyy myös peliyhtiöiden liikevaihdossa. Veikkauksen vedonlyönnin liiketoimintaryhmän johtaja Sami Kauhanen kertoo, Veikkauksella urheiluvedonlyönnin liikevaihto on koronaviruksen aikana romahtanut 90 prosenttia.

Koska kohteet ovat poikkeuksellisia, vedonlyöntifirmoilla ei ole juurikaan mahdollisuuksia miettiä omia kertoimia. Esimerkiksi Veikkauksen kohteet tulevat vedonvälitystoimittajalta, jota käyttävät useat muutkin vedonlyöntiyhtiöt. Sieltä tulee lista mahdollisista pelikohteista.

”Se on kokonaispaketti, joka sisältää myös kertoimet”, kertoo Veikkauksen vedonlyönnin liiketoimintaryhmän johtaja Sami Kauhanen.

”Joihinkin e-urheilun kohteisiin, joihin meillä on tietämystä ja joissa on suomalaisia joukkueita, voidaan tehdä jonkin verran omaa kerrointuotantoa.”

Koska kohteet ovat jotain aivan muuta, mitä normaalisti tarjotaan, herää epäilys, kuinka luotettavia kohteet ovat. Esimerkiksi Insidefootball.com kertoo, että viime viikonloppuna Ukrainasta oli tarjolla neljä jalkapallo-ottelua, joita ei koskaan pelattu. Kohteet kelpasivat useille vedonlyöntifirmoille ja ”otteluista” esitettiin myös ottelupöytäkirjat, jotta kaikki näytti aidolta.

Ruotsista kelpaa monille vedonlyöntifirmoille harjoitusotteluita, esimerkiksi ottelu, jossa suurin osa pelaajista oli alle 18-vuotiaita tyttöjä, kertoo Aftonbladet.

”Varmasti monella yhtiöllä on työn ja tuskan takana kohteiden löytäminen”, Kauhanen toteaa.

Hän vakuuttaa, että kohteet käydään tarkasti läpi.

”Käymme ne tarkalla seulalla läpi. Jos johonkin kohteeseen liittyisi jotain, miksi sitä ei voisi asiakkaalle tarjota, emme sellaista avaisi. Kohteina on sellaisia, jotka eivät normaalisti olisi [Veikkauksen] kohteina, mutta kyse ei ole siitä, etteikö kohde olisi hyvä tai pelikelpoinen”, Kauhanen sanoo.

”Aina pitää esittää kysymys, kelpaisihan tämä meille pelikohteeksi myös normaalissa tilanteessa.”

Ainoa laji, jossa koronaviruksen aikana on ollut selkeää kasvua, on elektroninen urheilu.

”E-urheilu on ollut tasaisessa ja voimakkaassakin kasvussa. Viimeisten viikkojen aikana asiakasmäärät ovat kolminkertaistuneet”, Kauhanen sanoo.

Lopuksi: Nicaraguan liigaa muuten johtaa 12 kierroksen jälkeen Managua. Real Esteli on vain kahden pisteen päässä. Kymmenen joukkueen liigan jumbona on Las Sabanas, jolla on vain yksi voitto ja kolme tasapeliä.