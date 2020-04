Lentopalloilija Urpo Sivula vastaa puhelimeen Lempäälästä koiranulkoilutuslenkiltä.

Koronavirus päätti myös lentopalloliigan kauden etuajassa ja hakkuri oli viime viikolla ylimenokaudella.

Sivula, 32, on yksi niistä suomalaisista huippu-urheilijoista, jotka kuuluvat koronaviruksen riskiryhmiin. Hänellä diagnosoitiin ykköstyypin diabetes kesken Maailmanliigan pelien kesällä 2012.

Oireet yltyivät rajuiksi, kun maajoukkue oli Brasiliassa pelaamassa Maailmanliigaa, ja Sivula joutui sairaalaan.

Koronavirus on hallinnut uutisointia, ja myös Sivula seuraa tapahtumien kehitystä aktiivisesti.

HS haastatteli Sivulaa ennen kuin esimerkiksi Uusimaa suljettiin. Lentopalloilija oli huolissaan tartuntojen etenemisestä niin Suomessa kuin maailmallakin.

”Ihmisillä on oppimisen paikka. Aikaisemmin voi ottaa järjen käteen ja kuunnella, mitä valtio ja hallitus sanovat”, Sivula sanoo.

Urpo Sivula tarvitsi tehokasta hoitoa, kun diabetes vei hänet sairaalakuntoon aikoinaan Brasiliassa. Kuva: Mika Ranta / HS

Sivula sanoo diabetesdiagnoosinsa olleen aikanaan kova paukku.

”Oli pelonsekaisia tunteita, kun ei tiennyt mitään. Oli oman päättelyn varassa, missä mennään. Pyöritteli loppuuko pelihommat ja miten pääsee eteenpäin. Aika nopeasti muuttui positiiviseen suuntaan, kun saatiin hoitoketju toimimaan ja lääkärit selvensivät asiaa.”

Alkuvaiheessa Sivula joutui olemaan viisi päivää tehohoidossa Brasiliassa. Koronaviruksen osalta viime viikkoina on puhuttu tarpeesta hidastaa taudin etenemistä, jotta sairaanhoidon ja tehohoidon kapasiteetti riittäisi.

Kuten Sivulan tapaus osoittaa tehohoidon tarve voi tulla eteen yllättäen, eikä tarve rajoitu tulevina kuukausinakaan vain koronavirusta sairastaviin.

Miltä hakkurin korviin kuulostaa ajatus, että tehohoitopaikat eivät riittäisi sen takia, että leviämiseen liittyvien riskien kanssa ollaan huolimattomia?

”Se on aika välinpitämätöntä, etenkin tässä tilanteessa, kun on nähty esimerkkejä Italian ja Espanjan suunnalta, mitä tapahtuu, kun ei oteta tosissaan. Se on joltain muulta pois. Se on välinpitämätöntä ja tyhmää”, Sivula sanoo.

Urpo Sivula iski MM-kisojen ottelussa Bulgariaa vastaan 2018. Kuva: Vesa Koivunen

Kauden päättymisen jälkeisten viikkojen aikana Sivulan liikunnallinen tekeminen on ollut lähinnä koiran kanssa ulkoilua ja pihatöitä.

”Sellainen positiivinen puoli on, että kun 22. helmikuuta syntyi poika, niin ei ole harmittanut olla neljän seinän sisällä”, Sivula sanoo.

Olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen sanoo, että harvat riskiryhmiin kuuluvat huippu-urheilijat sairastavat tyypillisimmin joko astmaa tai juuri ykköstyypin diabetesta. Siinä missä hyvä fyysinen kunto voi jopa suojata hengitystieinfektioiden komplikaatioilta, perussairaus voi lisätä riskiä.

Lähikontaktien vähentämistä ja harkintaa toivotaan tällä hetkellä kaikilta urheilijoilta. Valtonen sanoo, että kovan kunnon suojaavaan vaikutukseen ei kannata tuudittautua.

Sivula noudattaa suosituksia, ja sosiaaliset kontaktit ovat vähentyneet. Sivula sanoo, että ei halua koronavirusta itselleen eikä tartuttaa sitä muihin, jos sen itse saisi.

Riskiryhmiin kuulumiseen Sivula suhtautuu rauhallisesti. Kotosalla pysyminen sopii hänelle muutenkin.

”Kunhan vaipat riittävät, ja itsellä on syötävää. Nykyihmisille on vähän tullut liiankin tutuksi, että koko ajan menemistä ja kamala määrä ärsykkeitä.”