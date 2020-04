Keskiviikkona oli aprillipäivä, joten ammattilaisnyrkkeilyn WBA-liitto ilmoitti suomalaisiskijä Robert Heleniuksen saavuttaneen liiton kultamestaruuden (golden champion).

Paitsi että kyse ei ollut aprillipilasta.

Helenius todellakin nimettiin WBA:n keskiviikkona julkaistulla listalla kultamestariksi. Hänen edellään ovat varsinainen WBA-mestari, ”supermestari”, Anthony Joshua ja ”maailmanmestari” Mahmoud Charr. Heleniuksen jälkeen listalla on ”interim-mestari” Trevor Bryan ”ykköshaastajana” ja 14 muun haastajan nimet, muun muassa kuudentena Heleniuksen maaliskuun alussa tyrmäämä Adam Kownacki.

Eli WBA:lla on neljä erilaista mestaria. Sekavaa? Varmasti. Miksi näin monta? Ainakin WBA hyötyy taloudellisesti, sillä otteluiden järjestäjät maksavat ns. sanktiomaksuja titteliotteluista.

Yksi kummallisuus tässä on se, että ennen Heleniusta kultamestari oli Joe Joyce. Hän sai tittelin reilu vuosi sitten, jolloin WBA lanseerasi tämän hassun kultamestaruuden. Se sai runsaasti kritiikkiä sekä nyrkkeilyjulkaisuissa että nyrkkeilyfanien keskuudessa. Kultamestaruudesta on todettu muun muassa ”keksiikö WBA titteleiden nimet Pokemon-korteista?”. Pokemonissa on siis kultakortteja.

Jotta kummallisuutta vielä lisättäisiin, Joyce puolusti kultamestaruuttaan viime kesänä. Seuraavaksi hänen olisi tarkoitus otella heinäkuussa (jos koronaviruksen takia edes otellaan), mutta kyse ei olekaan WBA:n kultamestaruudesta vaan Euroopan ja Kansanyhteisön raskaansarjan mestaruudesta. Ehkä hän on siis luopunut kultamestaruudesta.

Kaiken lisäksi Heleniuksen loistavan Kownacki-ottelun yhteydessä ei puhuttu mitään mistään kultamestaruudesta. Se nyt vain tipahti hänelle. Tuolloin puhuttiin, että ottelun voittajalla on mahdollisuus päästä todelliseen MM-otteluun Joshuaa vastaan.

Viekö kultamestaruus mahdollisuudet suureen unelmaan? Tuskin nyt sentään. Voitto Kownackista nosti Heleniuksen myös IBF-liiton listoilla mestarin haastajaksi, sijalle kuusi. Aiemmin Helenius ei ollut kuin WBA:n listalla. Odotukset olivat, että Helenius löytyisi kaikkien neljän ison liiton eli myös WBC:n ja WBO:n listoilta, mutta näin ei käynyt.

IBF-liiton listalle nousu on kuitenkin hieno asia Heleniuksen kannalta jo senkin vuoksi, että IBF:llä ei ole mitään hupimestarilistauksia vaan siellä on mestari Joshua ja hänelle listattu 15 haastajaa.

Mitä tästä kaikesta opimme? Ainakin sen, että ammattinyrkkeilyn sekavuus sai uuden todisteen.

Kultamestari Heleniuksella on joka tapauksessa seuraaksi edessä uransa rahakkain ottel: vähintään puolen miljoonan euron tilipussi häämöttää. Se ei ole MM-ottelu eikä välttämättä vielä seuraavakaan, mutta jos Helenius jatkaa voittokulkuaan, eiköhän Joshuan promoottori Eddie Hearnkin ala miettiä, että mikäs kaveri tämä Pohjolan painajainen on.