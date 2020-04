F1-kuljettaja Valtteri Bottas on ollut yhdessä Tiffany Cromwellin kanssa jo pitkään Lapissa. Kaksikon Lapin seikkailu on myös aiheuttanut kummastusta, sillä rajat ovat kiinni ja Lapin-matkailua on pyydetty välttämään koronavirusepidemian takia.

Keskiviikkona Bottas hälvensi kohua kirjoittamalla Instagramiin viestin, että kaksikko on jo ollut kahden viikon omaehtoisessa karanteenissa ja samalla ”arktisella leirillä”.

”Erittäin pohjoisessa Suomessa pysyen terveenä, aktiivisena ja kaukana ihmisistä. Pysykää turvassa, terveinä ja myönteisinä”, Bottas kirjoittaa.

Bottaksen päivitystä kommentoi myös jääkiekkolegenda Teemu Selänne yhdellä sanalla: ”Mahtavaa.”

Selänteen kommentti saa vahvoja vastareaktioita:

”Ei se olekaan kivaa, kun rajoitukset osuus omalle kohdalle tai omalle kaverille.”

”Mikä tässä on awesome [mahtavaa]? Tuon tytön kuuluisi olla juuri nyt omassa maassaan eristyksissä. Ei Suomessa. Jos hän sairastuu, hän on iso rasite Suomen terveydenhuollolle. Mutta nähtävästi sinun huolesi korona viruksen kanssa ei koske kavereitasi. Kaksinaismoralismia parhaimmillaan. Häpeäisit.”

Kommenteilla viitataan Selänteen reilun viikon takaiseen Twitter-viestiin, jossa hän vaati Suomen hallitukselta tiukempia toimia ja etenkin pysymistä kotona.