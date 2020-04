”Itse asiassa aika vähän”, Tanja Poutiainen vastaa, kun kysyn, miten koronavirus on vaikuttanut hänen arkeensa.

Rovaniemellä elämä on jatkunut lähes ennallaan. Lapset ovat päiväkodissa ja ruokakaupassa uskaltaa yhä asioida, Poutiainen luettelee. Kunhan vain muistaa pestä kätensä kunnolla.

Se tosin käy entiseltä huippu-urheilijana luonnostaan.

”Kroppa oli kuitenkin tärkein työkaluni. Ja kun se oli huippuunsa viritetty, niin pienikin flunssa verotti iskukykyä. Sairastuminen kesken kisakauden olisi ollut kamalaa. Puhuttiin kuitenkin sadasosista”, Poutiainen kertoo.

Monesti ne kääntyivät hänen puolelleen.

Poutiaisen 1990-luvun puoli­välissä käynnistyneen alppihiihtouran kokonaissaldo on kotimaisittain tarkasteltuna omassa luokassaan.

Hän voitti 20 vuotta kestäneen ammattilaisuransa aikana nuorten maailmanmestaruuden, olympiahopeaa Torinosta 2006 sekä kaksi MM-hopeaa ja kaksi MM-pronssia. Arvokisamitalien määrällä mitattuna hän on Suomen ylivoimaisesti menestynein alppihiihtäjä.

Mutta mikä hänestä teki niin hyvän?

Se on monen asian summa, Poutiainen arvioi. Ensinnäkin hän oli valmis satsaamaan kaikkensa pitkäjänteiseen harjoitteluun ja huippu-urheilijan kurinalaiseen elämään.

Korkean työmoraalin hän uskoo perineensä isältä ja äidiltään. Poutiaisen vanhemmat pyörittivät Rovaniemellä vuonna 1982 perustamaansa rakennusfirmaa. Nykyisin yrityksen vetovastuu on siirtynyt Poutiaisen isoveljille.

Yrittäjähenkisyys myös tarttui Poutiaiseen.

”Sitä huippu-urheilu on mitä suurimmassa määrin”, hän sanoo. ”Jokainen on tietyllä tavalla oman onnensa seppä. En halua asiaa liikaa korostaa, mutta kaikki on lopulta itsestäsi kiinni. Pelkän luontaisen lahjakkuuden ja toimivan järjestelmän ansiosta ei vielä nousta maailman parhaaksi.”

Niitäkin toki tarvitaan, ja sen myöntää Poutiainen itsekin.

Hän itse harrasti laskemisen ohella muun muassa maastopyöräilyä, sulkapalloa, lenkkeilyä ja melontaa. Jalkapalloa Poutiainen pelasi ykkösdivarissa Rovaniemen Palloseuran riveissä, ja voitti kolme Suomen mestaruutta jalkapallon tekniikkakisoista.

Liikunnallisuus määritteli koko elämää. ”Uskon, että menestykseni kumpuaa juuri siitä, olen harrastanut liikuntaa monipuolisesti pienestä asti. Koen olevani oppikirjaesimerkki monipuolisen taustan hyödyistä.”

Poutiaisen ja Kalle Palanderin menestysvuosien jälkeen Suomesta ei ole noussut uusia alppilajien tähtiä. Miksi?

”Se onkin kullanarvoinen kysymys”, Poutiainen sanoo.

”Voi kysyä, keskittyvätkö nykyiset juniorimme liikaa laskemiseen liian aikaisin. Okei, jos treenaat vain yhtä lajia nuorena, todennäköisesti myös kehityt nopeasti ja voit nousta ikäluokkasi huipulle. Mutta silloin potentiaali on nopeasti käytetty. Monipuolisuuden tuoma pohja puuttuu.”

Vuosina 2005–2009 Poutiainen voitti pujottelun ja suurpujottelun maailmancupin kokonaiskilpailun yhteensä kolmasti. Yksittäisiä osakilpailuvoittoja kertyi ansioluetteloon 11 kappaletta. Miltä voittaminen tuntui?

Makeammalta kuin mikään muu, Poutiainen vastaa.

”Kun ylitit maalilinjan ja tiesit olevasi ykkönen, sitä tunnetta on vaikea kuvata. Sitä fiilistä on myös vaikea saavuttaa oikeastaan missään muualla. Mutta silti voittaminen on ainoastaan jäävuoren huippu. Täytyy nauttia myös matkasta huipulle.”

Kaipaatko sitä tunnetta?

”Aluksi kaipasin sitä tunteiden vuoristorataa, jota urheilijan arki oli. En enää. Se oli antoisaa, mutta myös todella rankkaa ja rajua elämää. Sen rinnalla normaali arki saattaa tuntua joskus aika tasaiselta.”

Ei hänen elämänsä kovin verkkaiselta vaikuta vieläkään. Nykyisin Poutiainen pyörittää perustamaansa intensiivikuntoutusklinikkaa Comeback Centeriä Rovaniemellä. Kotona vauhdista pitävät huolen toukokuussa 2016 syntyneet kaksoset.

Muutama päivä haastattelun jälkeen tulee tieto, että Poutiainen on nimetty kansainvälisen hiihtoliiton alppihiihdon johtoryhmään, FIS Alpine Executive Boardiin. Se kertonee hänen arvostuksestaan maailmalla.

Yhtä kaikki: huippu-urheilijan elämä on vaihtunut kiireiseen yrittäjä-äidin arkeen. Mutta kumpi on vaativampaa?

Poutiainen nauraa.

”Ihan hyvä kysymys”, hän sanoo. ”Ainakin ne ovat hyvin erilaisia. Jos urheilijana piti huolehtia ennen kaikkea omasta kropastaan, niin nykyisin se tulee viimeisenä jonossa. Toisaalta aiemmin sitä stressasikin asioita ihan eri tavalla. Lounaan väliin jääminen olisi ennen ollut aivan katastrofaalista. Nykyisin se on korkeintaan epämiellyttävää, ei mikään maailmanloppu.”