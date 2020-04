Italian Serie A:ssa pelaava Torinon Juventus on talouskriisissä koronavirusepidemian takia. Kuinka pahasta ongelmasta on kyse, ei vielä tiedetä, mutta palkkoja on jo leikattu. Siten säästyy noin 100 miljoonaa euroa.

Espanjalainen urheilulehti Marca kirjoittaa, että kriisin myötä Juventus saattaa joutua myymään kalleimman pelaajansa Cristiano Ronaldon, jonka vuosipalkka on noin 30 miljoonaa euroa.

Jos näin kävisi, mitkä seurat voisivat ostaa Ronaldon? Marca päätyy vain kahteen vaihtoehtoon: Manchester Unitediin ja Paris Saint-Germainiin (PSG).

Rahan puolesta Manchester City voisi myös olla mahdollinen, mutta koska seuraa odottaa kahden vuoden hyllytys Mestarien liigasta, se putoaa vaihtoehdoista pois. Cityn valitus Urheilun välitystuomioistuimessa (CAS) on toki vielä käsittelemättä.

Marcan mukaan Manchester United on vaihtoehto Ronaldolle, koska siellä hän pelasi vuosina 2003–2009 ja nousi suureksi nimeksi. Ronaldlle on ovi auki Unitediin.

PSG taas on taloudellisesti tilanteessa, jossa se pystyy maksamaan suurimmat siirtokorvaukset ja suurimmat palkat. Marcan mukaan paljon riippuu siitä, mitä Neymarin ja Kylian Mbappén kohdalla tapahtuu kesällä.

Brittitabloidi Sun heitti esille myös David Beckhamin Inter Miamin ja Kiinan liigan Shanghai Shenhunin, mutta niissä ei pelata Mestarien liigaa eikä Ronaldo ehkä vielä ala jäähdytellä.