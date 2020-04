SiteWide ContentPlaceholder

Espanjan pääkaupungin Madridin jäähallista tehtiin ruumishuone koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleitten ruumiiden säilyttämistä varten. Kuva otettu 24. maaliskuuta. Kuva: JUAN MEDINA / Reuters

Jäähalli muuttui ruumishuoneeksi

Urheilun maailmalta kesti hetken ennen kuin koronapandemian vakavuus iski kaikkien tajuntaan. Nyt urheiluelämä on pysähtynyt lähes täysin. Maailman huippusarjat on keskeytetty ja suuret tapahtumat lykätty ensi vuoteen. Urheiluhalleja ja stadioneita on valjastettu pandemian torjuntaan ja sairastuneiden hoitoon – ja surullisimmillaan ruumishuoneiksi. Tämä kuvakooste kertoo, kuinka mikroskooppinen virus pakotti urheilijat ja heidän yleisönsä suurten totuuksien äärelle.

Julkaistu: 15:52 , Päivitetty 16:11

Atalantan ja Valencian kohtaaminen Mestarien liigassa San Siron stadionilla 19. helmikuuta oli useiden eri lähteiden mukaan koronaviruksen leviämisen kannalta katastrofaalinen tapahtuma. Ensimmäinen osaottelu Italiassa pelattiin täydellä stadionilla, ja virus levisi yleisön joukossa. Toisessa ottelussa oltiin viisaampia. Valenciassa pelattiin tyhjälle katsomolle. Kuva: Lazaro Dela Pena for UEFA Wuhanissa Kiinassa koronaviruksen syntysijoilla urheiluhalli muutettiin maaliskuun alussa koronasairaalaksi. Kuva: CHINA DAILY Ranskalainen hämähäkki eli kiipeilijä Alain Robert kiipesi Agbar Towerin seinää ylös Barcelonassa maaliskuun 4. päivä. Hän halusi kiinnittää sekä hallitusten että tavallisten ihmisten huomion koronaviruksen aiheuttaman epidemian torjuntaan. Kuva: Lluis Gene Sumon kevätturnaus käytiin Osakassa Japanissa suljettujen ovien takana 8.päivä maaliskuuta. Kuva: KYODO Kun kolme saman formulatallin työntekijää oli sairastunut, päätettiin formulakauden avausta Australiassa siirtää. Formulakauden avaus lykkääntyi hamaan tulevaisuuteen, kun koronavirus alkoi levitä vauhdilla ympäri maailmaa. Kuva on Sydneyn taivaalta 11. maaliskuuta. Kuva: David Gray / AFP Suomen valtioneuvosto päätti torstaina 12.3. rajoittaa yleisötapahtumien järjestämistä koronavirus-pandemian takia. Yli 500 henkilön yleisötapahtumien järjestäminen kiellettiin toukokuun loppuun asti. Jääkiekkoliigan runkosarjan ottelu HIFK–JYP pelattiin tyhjälle katsomolle, kausi keskeytettiin ja playoff-ottelut jätettiin Liigassa pelaamatta. Kuva: Juha Metso Detroit Red Wingsin huoltaja Brady Munger pakkasi varusteita pukuhuoneessa sen jälkeen, kun NHL päätti keskeyttää pelikauden ja ottelu Washington Capitalsia vastaan siirtyi tulevaisuuteen. Kuva: Patrick Smith / Getty Images Jalkapallojoukkue Gremion pelaajat sonnustautuivat maskeihin ennen ottelua Sao Luizia vastaan Porto Alegressa Brasiliassa 15. maaliskuuta. Ottelu pelattiin tyhjälle katsomolle. Kuva: DIEGO VARA / Reuters Jalkapallofaneilta mitattiin kuumetta Minskissä Valko-Venäjällä ennen FC Minskin ja Dinamon välisen paikalliskamppailun alkua 28. maaliskuuta. Valko-Venäjän liiga on jatkunut koronapandemiasta huolimatta. Kuva: Sergei Gapon / AFP Valko-Venäjän presidentti Alexander Lukashenko osallistui amatöörien kiekko-otteluun Minskissä. Lukashenko on vähätellyt koronavirusepidemian vaaroja. Kuva: Handout / Reuters Työntekijät muuttivat sisähallia kenttäsairaalaksi Llanellissa Walesissa maaliskuun 30:ntenä päivänä. Kuva: Matthew Horwood / Getty Images Paavo Nurmen patsas sai hengityssuojan Helsingissä maaliskuun lopussa. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva Tokion kesäolympialaiset siirtyivät vuoden päähän. Kisakello säädettiin näyttämään, kuinka kauan kisojen alkuun vielä on aikaa. Kuva: Philip Fong / AFP