Koronavirusepidemian puhjettua olen pohtinut ja keskustellut tasa-arvoisuudesta huippu-urheilussa.

Nooralotta Neziri

Koen, että yleisurheilussa naisten ja miesten välinen tasa-arvo toteutuu, mutta kun puhutaan muusta kuin sukupuolten välisestä tasa-arvosta olen sitä mieltä, että huippu-urheilu ei ole koskaan tasa-arvoista toimintaa.

Olisiko se silloin kilpa- ja huippu-urheilua lainkaan?

Jokainen urheilija pyrkii olemaan aina vain parempi ja parempi. Jokaisen on löydettävä omat keinot huipulle pääsyyn.

Huippu-urheilu on lahjakkaiden ihmisten ammatti. Geenit ja lahjakkuudet eivät jakaudu tasaisesti kaikille, joten se tuo oman lisänsä epätasa-arvoisuuteen. Se on fakta. Kilpakentillä jokaisen on ajateltavaolevansa lahjakkain valioyksilö.

Nyt koronakaranteenit ja viruksen uhka ovat jo vaikuttaneet joissakin maissa dopingtestaukseen. Se voi vaikuttaa merkittävästi urheilun reiluuteen.

Lisäksi kaikki kunnalliset ja hyvin monet yksityiset liikuntapaikat ovat nyt suljettuina. Ulkona harjoittelemistakin on jouduttu jo rajoittamaan liian suurten ryhmien takia.

Tässä tilanteessa on taivaanlahja asua Suomen Liikuntapääkaupungissa Jyväskylässä, joka on mahdollistanut kuudelle 1. kategorian yleisurheilijalle harjoitusmahdollisuuden Hipposhallissa.

Tiedän, että se aiheuttaa mielipahaa ja eriarvoisuuden tunnetta.

Olenkin pohtinut, pitäisikö tuntea syyllisyyttä siitä, että voin jatkaa lähes normaalia harjoittelua, kun suurin osa muista urheilijoista on joutunut muokkaamaan omaansa?

Juttelin asiasta erään läheisen urheilijakollegani kanssa, joka on yhtä etuoikeutetussa tilanteessa toisessa kaupungissa.

Urheilu on meille ammatti ja olemme tämän mahdollisuuden ansainneet puhtaasti työllä, sillä tulosurheilussa tulos ratkaisee eikä se ole silloin mielipideasia.

Tämän tosiasian takia koen, ettei minun kuulu tuntea harjoitusmahdollisuuksistani huonoa omaatuntoa tai syyllisyyttä, vaan käyttää nämä mahdollisuudet kehittyäkseni kovemmaksi urheilijaksi.

Kuten viime tekstissä kerroin, elän muuten lähes karanteenia vastaavissa olosuhteissa ja harjoittelupaikoilla noudatamme tarkkoja ohjeistuksia.

En halua kadehtia kenenkään toisen ihmisen asioita. Toisen ihmisen onni ei ole minulta pois.

Toisen onnistuminen saa minussa aikaan tahdon tulla vieläkin paremmaksi ja tehdä vieläkin paremmin töitä. Se luo uskoa siihen, että kyllä minäkin pystyn.

Olin vuodesta 2014 vuoteen 2019 asti ainoa suomalainen nainen, joka oli alittanut 13 sekunnin rajan naisten 100 metrin aidoissa. Vuoden 2019 jälkeen meitä on kolme. Onko se ollut kova kolaus?

Aluksi ehkä. Myöhemmin olen tajunnut sen olevan enemmän kuin mahtava juttu.

Suomalaiset kilpasiskot pitävät huolen siitä, että periksi ei vaan voi antaa. Tasoa on pidettävä jatkuvasti korkealla.

Toisten onnistuminen on puskenut minuakin kovemmalla tasolle niin fyysisesti kuin henkisesti, sillä sellaista kisaa ei ole, jota en haluaisi voittaa.

Tällä hetkellä koko urheilumaailma ajattelee hyvin tasa-arvoisesti.

Japani halusi pitää olympiakisat jo tänä vuonna, mutta se olisi ollut täysi mahdottomuus.

Urheilijoiden viesti oli suurimmaksi osaksi se, että olympialaiset tulisi siirtää juuri siksi, että jokaisella urheilijalla olisi mahdollisuus tasavertaisesti valmistautua maailman suurimpaan urheilujuhlaan.

Minun mielestäni tämä kertoo urheilijoiden upeasta mentaliteetista: ei ole hienoa onnistua, jos toinen epäonnistuu.

Jos kaikki onnistuvat ja itse onnistuu vieläkin paremmin, niin sitä tunnetta ei voita mikään.