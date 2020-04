Urheilun eettisten rikkomusten kurinpito voi muuttua perinpohjaisesti jo ensi vuonna.

Suomen olympiakomitea päätti käynnistää helmikuun alussa selvityksen urheilun kurinpidon keskittämisestä ja yhtenäistämisestä.

Valtion liikuntaneuvosto oli jo käynnistänyt keskustelun, ovatko urheilun toimintamallit epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi kunnossa.

Olympiakomitea tekee selvitystä yhdessä Suomen urheilun eettisen keskuksen Suekin kanssa. Työ on nyt puolivälissä ja tilannekuva muodostumassa.

”Tässä vaiheessa selvitystä näyttää vahvasti siltä, että tarvitaan keskitettyä kurinpitoa vakaviin eettisiin rikkomuksiin. Jotta tällainen keskitetty kurinpito voisi toimia, tarvitaan yhtenäinen säännöstö, johon se perustuu”, sanoo selvitystyötä vetävän Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.

Salonen ei kommentoi asiaa enempää prosessin ollessa kesken. Olympiakomitea käsittelee sitä laajasti kevätkokouksessaan toukokuun alussa.

”Mitään ei ole päätetty”, hän painottaa.

Esillä keskusteluissa on ollut ainakin malli, jossa lajiliitoista riippumaton Suek suorittaisi tutkinnan ja Suekista riippumaton kurinpitoelin määräisi rangaistukset.

Nyt eettisten asioiden kurinpito on kunkin lajiliiton vastuulla lukuun ottamatta kamppailulajeja, joilla on yhteinen kurinpitovaliokunta.

Alkuperäisenä suunnitelmana oli, että uusi kurinpitoelin voisi olla toiminnassa jopa ensi vuoden alussa.

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen kannattaa keskitettyä kurinpitoa urheilun eettisiin rikkomuksiin. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Tarve kurinpitosäännöstön päivittämiseen nousi viimeksi esiin muodostelmaluisteluvalmentaja Mirjami Penttisen tapauksen yhteydessä.

Taitoluisteluliitto langetti Penttiselle tammikuun puolivälissä urheilun eettisen sääntöjen rikkomisesta vuoden kilpailukiellon koskien liiton alaista kilpailutoimintaa.

Sen jälkeen käänteitä on riittänyt, eikä ratkaisu ole vielä näkyvissä, sillä Taitoluisteluliiton säännöstö ja päätös jättävät varaa tulkinnoille.

Rangaistuksen antamista seuranneena viikonloppuna Penttinen esimerkiksi oli paikalla kun hänen joukkueensa Team Unique osallistui kilpailuun Puolassa.

Taitoluisteluliitto joutui heti täsmentämään, että kilpailukielto koskee myös ulkomaan kisoja.

Liitto myös edellytti, että Penttisen seura HSK hyllyttää hänet valmennustoiminnasta kilpailukiellon ajaksi.

Kokenut urheilujuristi Olli Rauste toimii Mirjami Penttisen seuran HSK:n asiantuntijana. Kuva: Juhani Niiranen / HS

HSK:n käyttämän asian­tuntijan Olli Rausteen mukaan liiton säännöt eivät kuitenkaan kiellä Penttistä osallistumasta muuhun urheilu­toimintaan kuten koreografioiden suunnit­teluun tai harjoitusten vetämiseen.

Sittemmin Penttinen on valittanut kilpailukiellostaan Urheilun oikeusturvalautakuntaan. Päätöstä saadaan tuskin ennen kesää.

Hänen seuransa HSK on päättänyt palauttaa vastoin Taitoluisteluliiton kantaa Penttisen työvelvoitteen ja hakee sopuratkaisua.

Taitoluisteluliitto on puolestaan väläyttänyt HSK:n erottamista jäsenyydestään ja seura on hakenut lisäaikaa käsittelylle käräjäoikeuden turvaamistoimitoimimenettelyn kautta.

Suomen urheilun eettisen keskuksen pääsihteeri Teemu Japisson myöntää, että Penttisen ja HSK:n tapaus on paljastanut useita epäkohtia urheilun kurinpidossa.

Hänen mukaansa nykyisillä säännöillä ja toimintamalleilla kynnys puuttua asioihin on liian korkea. Myös eri lajiliittojen säännöt poikkeavat toisistaan.

Suurin puute on kuitenkin rangaistuksen kattavuudessa. Japissonin mielestä eettisistä rikkomuksista määrätyn sanktion pitäisi ulottua kaikkeen urheilutoimintaan kuten on dopingrangaistuksissa.

Jos huippujalkapalloilija jää kiinni kiellettyjen menetelmien käytöstä, hänellä ei ole asiaa mihinkään lajiin missään maassa, eikä edes alasarjajoukkueen harjoituksiin, olkoon kilpailukielto kuinka lyhyt tahansa.

”Antidopingsäännöstö on hyvä verrokki. Se on jokaisen lajiliiton säännöissä ja kun jollekin toimijalle tulee sanktio, se kattaa kaiken urheilutoiminnan koko sanktion ajan.”

Nyt kullakin lajiliitolla on omat sääntönsä, joita sovelletaan omissa kurinpitoelimissä. Joillain liitoilla säännöstö on kirjoitettu tarkasti ja kurinpitoelin on ammattitaitoinen ja rutinoitunut. Mutta ei suinkaan jokaisessa liitossa.

Suekin pääsihteeri Teemu Japisson ottaisi urheilun eettisten asioiden kurinpitoon mallia antidopingsäännöstöstä. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Japisson huomauttaa, että keskitetystä ja riippumattomasta kurinpidosta pitää olla urheilun sisällä yhteinen tahto. Myös urheilijoita pitää kuunnella.

”Osa väestä on sitä mieltä, että mitään asioita ei voi erottaa liittojen kurinpidosta. Osa on sitä mieltä, että joitain yleisiä asioita voisi erottaa.”

Todennäköisintä on, että yhteisen kurinpidon alla olisivat nimenomaan yleiset eettiset rikkomukset.

Lajikohtaiset asiat, esimerkiksi jääkiekon päähän kohdistuneet taklaukset, pysyisivät lajin omassa kurinpitoelimessä.

”Pitää kirjoittaa selkeästi auki ja käydä esimerkkien pohjalta keskustelu, millaiset asiat käsiteltäisiin lajiliitoissa ja millaiset asiat keskitetysti”, Japisson toteaa.

Japisson ei ole lyönyt omaa kantaansa vielä lukkoon. Hän pitää joka tapauksessa selvänä, että urheilun kurinpitosäännöksiä yhtenäistetään, vaikka uutta keskitettyä ja riippumatonta kurinpitäjää ei luotaisikaan.

Urheilun kurinpitoa voidaan muuttaa tarvittaessa nopeastikin.

Kaikki urheilun lajiliitot ovat Suomen olympiakomitean jäseniä, ja sitoutuneita noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa säännöstöä mukaan lukien Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n eettiset säännöt.

Salosen mukaan jo yhteisöllisyyden näkökulmasta on oikea polku, että jokainen lajiliitto päivittää omiin toimintasääntöihinsä tarvittavat kohdat, mikäli keskitettyyn kurinpitoon päätetään esimerkiksi eettisten asioiden kohdalla siirtyä.

”Tällä tavalla toimitaan, kun siirrytään keskitettyyn malliin dopingrikkomusten osalta vuoden 2021 alussa antidopingtyössä.”

Professori ottaisi mallia antidopingtyöstä

Urheiluoikeuden professori Antti Aine sanoo, että urheilun nykyinen kurinpitojärjestelmä kaipaa eettisten asioiden osalta päivitystä.

”On kehittämisen paikka”, hän kiteyttää.

Aine on Urheilun oikeusturvalautakunnan jäsen eikä kommentoi Mirjami Penttisen ja taitoluisteluseura HSK:n tapausta, mutta puhuu urheilun kurinpidosta yleisellä tasolla.

Aineen mukaan eettisten asioiden kurinpidossa voitaisiin siirtyä kohti antidopingtoiminnassa ensi vuoden alussa käyttöön otettavaa uutta mallia.

Tämä tarkoittaa, että Suomessakin lajiliittojen kurinpito dopingrikkomuksissa poistetaan ja asiantuntijoista koostuva, riippumaton antidopingasioiden valvontalautakunta muutetaan kurinpitoelimeksi.

Aineen mukaan urheilu tarvitsee joka tapauksessa tarkkarajaisen ja täsmällisen kurinpitosäännöstön, kun kyseessä on tietynlaisen käyttäytymisen sanktioiminen.

Hän pitää eettisten asioiden kurinpidon keskittämistä järkevänä suuntana.

”Sillä saavutettaisiin mittakaavaetuja ja olisi taho, jolla on rutiinia eettisten asioiden tarkasteluun. Nykyisessä hajautetussa mallissa näppituntuma asioihin vaihtelee liitosta riippuen.”

Kurinpidon keskittäminen ei ole kuitenkaan aivan yksinkertainen asia etenkin, kun kyse on autonomisista järjestöistä, lajiliitoista.

Jos yhteistä kurinpitoelintä ei rakenneta, jo kaikkien lajiliittojen hyväksymä yhteinen säännöstö olisi iso askel eteenpäin.

”Määritelmien pitäisi olla tarkempia. Ja jos ajatellaan rangaistuksen ennaltaestävyyttä ja yleisestävyyttä, niin yksi vaikuttava tekijä on kieltojen laajuus tai syvyys”, hän kuvailee säännöstön vaatimuksia.

Samoin yksilön oikeusasema pitää huomioida.

Jos urheilu päättää mennä eettisten asioiden osalta keskitettyyn kurinpitoon, tapausten tutkinta Suekissa olisi varteenotettava vaihtoehto.

Olennaisinta on varmistaa päätöksenteon riippumattomuus.

”Oikeudellinen vaatimus täytyy ottaa vakavasti.”