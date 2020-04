Luisteluvalmentaja Mirjami Penttisen seura Helsingfors Skriddskoklubb on ollut median kiinnostuksen kohteena siitä lähtien, kun Taitoluisteluliitto antoi tammikuussa vuoden mittaisen kilpailukiellon Penttiselle. Kevään aikana HSK:n uusi hallitus on tehnyt useita huomiota herättäneitä ja kiistanalaisiakin päätöksiä.

HSK:n tuorein päätös luistelijoiden maksuista on herättänyt ihmettelyä, ja osa vanhemmista voi perustellusti katsoa seuran päätöksen asettavan jäsenet eriarvoiseen asemaan.

HSK on ilmoittanut, että koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa muodostelmaluistelijoilta peritään huhtikuussa 27–54 prosenttia normaalitilanteen kausimaksuerästä. Summa riippuu ikätasosta. Yksinluistelijoilta seura sen sijaan perii 70 prosenttia normaalista kausimaksuerästä.

Seura perustelee päätöstä sillä, että valmentajat jatkavat etävalmennusta siinä laajuudessa kuin se on tarkoituksenmukaista luistelijoiden etu huomioiden. Perustelun ja järjestelyn tekee kuitenkin ongelmalliseksi se, että seura on lomauttanut valmentajansa huhtikuun alusta alkaen.

HS kysyi HSK:n puheenjohtajalta Mikael Nybergiltä, miten seura perustelee erisuuruisia vähennyksiä yksinluistelijoille ja muodostelmaluistelijoille.

Puheenjohtaja Nyberg välitti kysymykseen vastauksena yksinluistelijoiden vanhemmille lähetetyt vastaukset.

”Muistutamme, että yksinluistelussa yhden kuukauden maksu on yksi koko kauden kymmenestä maksuerästä. Yksinluistelijoiden kausi päättyy huhtikuun lopussa. Muodostelmaluistelijoilla maksueriä on SM-sarjassa 12 ja muissa 10, muodostelmaluistelijoiden kausi on päättynyt maaliskuun lopussa.”

HSK:n yksinluistelijat irtautuivat seurasta ja liittyvät toukokuussa uuteen seuraan.

Nybergin mukaan pääviesti on se, että ”molemmat lajit pääsevät nollatulokseen kautensa päättyessä”. Huhtikuun laskutus on hänen mukaansa siksi erilainen.

Yhdistyslain mukaan päätös on mitätön, jos se vähentää yhdistyksen jäsenellä sääntöjen mukaan olevaa erityistä etua yhdistyksessä taikka sisällöltään tai päätöksentekotavaltaan olennaisesti loukkaa jäsenen yhdenvertaisuutta.

HS kysyi Nybergiltä myös, onko laskutuksissa huomioitu valmentajien lomauttaminen ja se, että seura ei joudu poikkeustilanteen aikana maksamaan jääajoista. Nybergin mukaan nämä asiat on huomioitu.

HSK:ta rasittavat myös oikeudenkäyntikulut. Maaliskuussa seura teki käräjäoikeudelle turvaamistoimihakemuksen, jonka osana seura joutui maksamaan vakuuden. Käräjäoikeuden tekemä päätös kieltää väliaikaisesti Taitoluisteluliittoa erottamasta HSK:ta liiton jäsenyydestä.

Turvaamistoimihakemusta koskien on pyyntö oikeudenkäyntiasiakirjojen salassapidosta, joten HS ei saanut vakuuden suuruutta selville.

Nyberg suositteli kysymään, miten muissa seuroissa on toimittu. Esimerkiksi Helsingin Taitoluisteluklubissa yksinluistelijat maksavat vain 25 prosenttia normaalitilanteen maksuista poikkeustilan aikana ja muodostelmaluistelijat 40 prosenttia maksuista.

Toiminnanjohtaja Kirsi Nurmi-Haikosen mukaan muodostelmaluistelijoilla on enemmän virtuaalivalmennusta kuin yksinluistelijoilla.

HSK on ilmoittanut jäsenille, että seurassa valmennustyö jatkuu etävalmennuksena ja luonnollisesti valmentajille maksetaan tästä palkkaa työtuntien mukaan.

Suomen ammattivalmentajien liiton työsuhdeasiamiehen Heikki Kähkösen mukaan lomautuksen aikana ei ole mahdollista tehdä töitä, eikä työnantaja voi velvoittaa työntekijää työskentelemään lomautuksen aikana.

”Työsopimuslaki ei tunne määräaikaisen lomautuksen keskeyttämistä. Työntekijän pitää suostua siihen, että lomautus muutetaan osa-aikaiseksi tai sitten lomautus päättyy kokonaan. Jos työnantajalla on tarve uuteen lomautukseen, silloin alkaa uusi prosessi”, sanoo Suomen ammattivalmentajien liiton työsuhdeasiamies Heikki Kähkönen.

HSK ilmoitti kuitenkin valmentajilleen lomautuksesta, eikä osittaisesta lomautuksesta.

”Kaikki seuran valmentajat on lomautettu, etävalmennustunnit ja suunnittelutyö maksetaan sen mukaan, miten sovitaan valmentajan kanssa. Näin mahdollistetaan joukkueiden ja luistelijoiden valmentautuminen tässä vaikeassa tilanteessa”, Nyberg vastasi kysymykseen siitä, onko valmentajille ilmoitettu osittaisesta lomautuksesta.