Kun F1-kausi ei ole päässyt alkamaan koronavirusepidemian takia, Formula 1 lanseerasi pari viikkoa sitten virtuaalisen F1-kauden. Kaikki F1-tallit osallistuvat, ja tänään sunnuntaina mukana on jo kuusi F1-kuljettajaa, Formula 1 kertoo verkkosivuillaan.

Kaksi viikkoa sitten ajetun avauskisan voitti F2-kuski Guanyu Zhou, joka oli Renaultin toinen ”videokuski”. Avauskisa ajettiin Bahrainin F1-radan ratasimultaaniona.

Toinen virtuaalinen F1-kilpailu ajetaan Australian Melbournen F1-radan profiililla, sillä Vietanamin F1-radan versiota ei ole Codemastersin F1-pelissä. Tänään sunnuntaina olisi ollut Vietnamin F1-osakilpailu, jos koronavirusepidemia ei olisi lykännyt kauden avausta.

”Bahrainin osakilpailussa” oli F1-kuljettajista mukana McLarenin Lando Norris ja Williamsin Nicholas Latifi. ”Australian osakilpailuun” osallistuvat myös Ferrarin Charles Leclerc, Redbullin Alex Albon, Williamsin George Russell ja Kimi Räikkösen Alfa Romeo -tallikaveri Antonio Giovinazzi.

Williamsilla on siten molemmat F1-kuskit mukana. Ferrarin toisena F1-virtuaalikuskina on Charles Leclerin pikkuveli Arthur Leclerc, joka kuuluu Ferrarin kuljettaja-akatemiaan.

Mukana ovat myös muun muassa kriketin maailmanmestari Ben Stokes ja entinen F1-kuski Jenson Button.

F1-virtuaalinen aika-ajo ja osakilpailu tänään sunnuntaina kello 22 alkaen. C More -suoratoistopalvelu ja C More Max näyttävät suorana lähetyksenä.