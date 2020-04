Amerikkalainen jääkiekkoilija K’Andre Miller, Kaapo Kakon tuore joukkuekaveri NHL:n New York Rangersissa, joutui perjantaina verkon kautta rasistisen hyökkäyksen kohteeksi.

Miller, 20, osallistui Rangersin järjestämään videotilaisuuteen, jossa seuran kannattajat saivat esittää pelaajalle kysymyksiä.

Videokokouspalvelu Zoomin kautta tapahtunut tilaisuus joutui hakkeroinnin kohteeksi, ja häirikkö suolsi kirjallisesti rasistisia kommentteja ruudulle.

Ne yritettiin poistaa näkyvistä mahdollisimman nopeasti. Rangers ja NHL ovat tuominneet rasistisen häiriköinnin, ja tapaus on niiden mukaan tutkinnassa.

”Olimme uskomattoman tyrmistyneitä tästä käytöksestä, jolle ei ole mitään sijaa verkossa, jäällä tai missään”, Rangers sanoi Twitterissä.

Afroamerikkalainen Miller teki maaliskuussa tulokassopimuksen Rangersin kanssa.

Rangers varasi hänet vuonna 2018 numerolla 22. Tuolloin hänen edellään varattiin kaksi suomalaista, Jesperi Kotkaniemi (kolmantena) ja Rasmus Kupari (20:ntenä).

Miller on 193-senttinen puolustaja. Kaksi viime kautta hän pelasi collegekiekkoa Wisconsinin yliopiston joukkueessa. Hän on kotoisin St. Paulista Minnesotasta.

Lähteet: The New York Times, The Guardian