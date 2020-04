Keke Armstrong tuli Suomeen pelaamaan jalkapalloa 40 vuotta sitten lähes sattumalta ja pelkkiä talvivaatteita laukussaan, mutta katua ei ole tarvinnut.

“Would you like to get me out of that shit?” ”Tilanne on paskamainen, auttaisitko?”

Newcastlen manageri Bill McGarry oli vuoden 1979 kesäkuun alussa pulassa. Seurasta oli luvattu pelaaja Suomeen Oulun Palloseuran riveihin. Lähdössä ollut pelaaja kuitenkin oli loukkaantunut ja suurin osa muista oli lomalla kausien välissä.

Naapurissa olleessa, Newcastle Brown Ale -oluesta tunnetussa panimossa työskennellyt 21-vuotias Keith Armstrong oli juuri allekirjoittanut sopimuksen jalkapalloseuraan.

Ehdot oli neuvoteltu edellisenä päivänä, ja nyt nimet olivat paperissa ainakin panimon esimiehen yllätykseksi. Hän ei ollut päivää aiemmin uskonut, että Armstrong olisi menossa neuvottelemaan ammattilaissopimuksesta.

Sen jälkeen Armstrong sai kuulla edellä esitetyn kysymyksen. Hän voisi olla seuran näkökulmasta vastaus OPS:n pelaajatarpeeseen.

Armstrong tiesi, että peliaika Newcastlessa olisi kortilla kesän jälkeen odottavalla kaudella. Elettiin aikaa, jolloin jalkapallo-otteluissa sai käyttää vain yhden vaihdon, joten avauskokoonpanon ulkopuolelle jääville pelaajille oli tarjolla niukasti vastuuta. OPS:n puheenjohtajan Matti Heikkisen kanssa käydyt keskustelut vakuuttivat seikkailuhenkisen britin riittävästi.

”Oli vaikea sanoa ei managerille, kun oli juuri allekirjoittamassa sopimusta. Sanoin, että voin mennä”, Armstrong sanoo.

Siitä alkoi Keith Armstrongin matka Suomeen – vailla aavistustakaan siitä, että runsaat 40 vuotta myöhemmin hän on Suomessa tunnettu jalkapallopersoona, joka pelaajauransa jälkeen luo uraa valmentajana ja tv-kommentaattorina.

”Hän sanoi, että Suomi on osa Neuvostoliittoa. Aina talvi ja lumet maassa koko ajan.”

Lyhyiden neuvottelujen aikana Armstrongin mielessä oli välähtänyt yksi este. Hänen oli tarkoitus lähteä kaveriporukalla Espanjan Costa del Soliin lomalle. Se ajatus sai jäädä. Armstrongin määränpääksi vaihtui Helsinki, josta matka jatkui Ouluun. Ennen lähtöään Armstrong otti yhteyttä vanhaan kaveriinsa Barry Phillipsoniin, jonka maantieto-osaamiseen luotettiin.

”Hän sanoi, että Suomi on osa Neuvostoliittoa. Aina talvi ja lumet maassa koko ajan”, Armstrong muistelee.

Hoidettavana oli myös lääkärintarkastus. Se tehtiin Newcastlessa stadionilla. Kun Armstrong oli poistumassa, hän törmäsi sattumalta seuran hallituksen jäseneen Stan Seymour junioriin.

Häneltä Armstrong kuuli Suomen olevan hieno mutta vähän kylmä maa, jossa on tapana mennä saunasta avantoon tai lumihankeen.

Kotona pakatessa oli johtopäätösten vuoro. Jo pakatut kesävaatteet lensivät pois matkalaukusta, tilalle hän pani talvivaatteita.

”Kun pääsin Helsinkiin, oli yli 20 astetta ja laukku täynnä talvivaatetta. Kun päästiin Ouluun Helsingistä, ei ollut juuri sen kylmempää”, Armstrong kertoo.

Heikkinen otti Armstrongin vastaan Helsingissä. Matkalta mieleen on jäänyt yksi selvä muisto.

”Matkalla alkoi yhtäkkiä kamala haju. Olimme Heinäpään alueella, ja ajoimme paperitehtaan ohi.”

Kun OPS pelasi Ilvestä vastaan vuonna 1981, kentällä olivat muiden muassa Raimo Kuuluvainen, Keith Armstrong ja Markku Linnusmäki. Maalivahtina oli Jukka Rantanen. Kuva: Markku Bärman

Keith Armstrong (vas.) kätteli vuonna 1984 Max Westerbergiä. Kuva: Martti Peltonen

Armstrongin ensimmäinen kausi OPS:ssä käsitti seitsemän ottelua. Laina oli vain kahden kuukauden mittainen. Mestaruussarjan ensimmäisessä ottelussa Armstrong kohtasi kentällä miehen, jonka kanssa tiet ovat kohdanneet sittemmin usein: HJK:n riveissä pelasi Pasi Rautiainen, joka pelasi vielä Suomessa ennen Saksaan lähtöään.

Kulttuurišokki oli vuorossa ottelun jälkeen. Tuore englantilaisvahvistus odotti pelin jälkeen suihkua ja kylmää juomaa. Suomalainen saunakulttuuri alkoi valjeta pelaajien painellessa löylyihin.

Armstrong sanoo, että muistikuvat saunassa käynnistä sillä kertaa ovat epäselvät. Mutta saunojaa hänestä ei ole sittemminkään kuoriutunut.

”Ostimme nykyisen asunnon vaimon kanssa vuonna 2008. Meidän saunaa ei ole vieläkään käytetty kertaakaan. Pojat tykkäävät käydä saunassa mökillä, mutta eivät kotona jostain syystä.”

”Tarjosin juomia ja baarimikko sanoi, ettei lain mukaan saa ostaa kolmea juomaa.”

Valkeakosken Hakan valmentaja valmistautui vuonna 1997 seuraamaan jalkapallo-ottelua tv:stä. Kuva: Reijo Hietanen

Saunan ohella hämmästystä aiheutti suomalainen ravintolalainsäädäntö. Britanniassa oli tyypillistä, että kaverusten lähtiessä baariin ostettiin juomia kierros kerrallaan.

”Menimme kolmen hengen ryhmällä ravintolaan. Tarjosin juomia ja baarimikko sanoi, ettei lain mukaan saa ostaa kolmea juomaa. Yritin selittää, että vien kavereille ja saatiin sovittua, että saa ostaa. Olin ostamassa ja viemässä. Baarimikko sanoi, että ei saa viedä, vaan hänen pitää tuoda. Jouduin odottamaan 10–15 minuuttia, kun oli muita asiakkaita baarissa. Se oli outoa, että ei saanut viedä omia juomia.”

Armstrongin ensimmäinen visiitti Suomessa kesti sovitut kaksi kuukautta. Seitsemässä ottelussa syntyi viisi maalia. Sen jälkeen hän palasi Englantiin mutta lähti talveksi lainaan Hongkongiin. Siellä ollessa OPS:stä oltiin yhteydessä ja houkuteltiin pelaajaa palaamaan Suomeen jälleen seuraavaksi kaudeksi, onnistuneesti.

Koska Englannin ja Suomen kausia pelattiin eri aikaan, Armstrongin kaudet alkoivat olla jalkapallon täyteisiä: kesät Suomessa, talvet Englannissa. Suomeen jäämisestä tuli pysyvämpää vasta vuonna 1984, kun Armstrong pelasi Kuusysissä.

Armstrong kertoo siirron Hollantiin Willem II:n riveihin olleen talvella lähellä, mutta tyttöystävän keskeneräiset opiskelut saivat jäämään Suomeen. Ajatuksena oli lähteä myöhemmin.

Vuosina 1984–1986 Armstrong alkoi kuitenkin kärsiä sitkeistä alavatsa- ja nivusvaivoista. Toista mahdollisuutta lähtöön ei enää tullut, ja viimeiseksi pääsarjakaudeksi Suomessakin jäi 1986.

Pääsarjauran päättymisen jälkeen Armstrong oli pelaaja-valmentajana alasarjoissa. Ensimmäinen pesti Veikkausliigasta tuli vuonna 1993 Rovaniemen Palloseurasta.

”Kaksi poliisia halusi jutella vain futiksesta.”

Armstrong oli saanut Suomen kansalaisuuden 1990-luvun alussa. Etukäteen Armstrongia jännitti kielikoe, jossa piti puhua suomea. Jännitys laukesi kuitenkin nopeasti.

”Kaksi poliisia halusi jutella vain futiksesta. Se oli ollut elämä, ja tiesin kaikki termit. Pystyin puhumaan jalkapallosta suht helposti. Oli hienoa, että he eivät halunneet jutella fysiikasta tai kemiasta. En olisi välttämättä saanut kansalaisuutta”, Armstrong sanoo.

Vuonna 1998 Keith ”Keke” Armstrongista tuli aiempaa tunnetumpi. Kommentaattorin pestit alkoivat vuoden 1998 MM-kisoissa, kun Armstrong luotsasi Valkeakosken Hakaa. Haka oli edellisellä kaudella noussut pääsarjaan ja menossa MM-kisojen aikaan kohti ensimmäistä kolmesta peräkkäisestä Suomen-mestaruudestaan.

Armstrong kertoo, että häntä suositteli tehtävään toimittaja Olli-Matti Matihalti, mutta kielitaito epäilytti. Haastattelu tuottajana toimineen Jukka Röngän kautta kuitenkin riitti vakuuttamaan Ylen lähetysten tekijät.

Kommentaattorityöt ovat jatkuneet tähän päivään asti. Jo Yleltä asti Armstrong on tehnyt yhteistyötä Ville Klingan kanssa. Klinga toimi Röngän ohella tuottajana vuoden 1998 MM-lähetyksissä.

”Meillä vain klikkasi.”

Kaudella 2003 Keith Armstrong valmensi HJK:n Suomen mestariksi. Pasi Rautiainen valmensi tuolloin paikallisvastustaja Jokereita. Kuva: PETER JANSSON

Suomen pääsarjadebyytissä kohtaamansa Pasi Rautiaisen kanssa Armstrong tutustui samalla Uefa Pro -valmentajakurssilla vuonna 1998. Sittemmin kaksikko on ollut kommentaattoreina paljon samoissa lähetyksissäkin. Tällä hetkellä molemmat ovat Viasatin asiantuntijoita, jotka hoitivat esimerkiksi Suomen jalkapallomaajoukkueen karsintapelit. Armstrong kertoo kaksikon tulleen hyvin juttuun heti tapaamisesta lähtien.

”Meillä vain klikkasi. Olemme suunnilleen samanikäisiä, ja ajattelemme paljon samoin jalkapallosta. Siksi meillä menee niin hyvin. Mutta jos olemme eri mieltä, pystymme puhumaan. Pasi on äärimmäisen hyvä kertomaan, jos on eri mieltä ja selittämään miksi. Äärimmäisen hyvä sparraaja.”

Armstrongin mukaan lähinnä tekniikan kehittyminen on muuttanut työtä.

”Vuonna 1998 studiossa oli pieni ruutu nenän edessä ja kynä, jolla pystyi piirtämään. Olin piirtämässä, mutta en nähnyt omassa ruudussa mitä piirrän. Olin vähän eksyksissä. Rupesin kuin pikkuvauva vetämään kynällä edestakaisin, ja se oli tulossa ulos Suomen kansalle.”

”Tulee epämukava olo, kun katson itseäni televisiosta.”

FC Hakan valmentajan Keith Armstrongin mestaruusruusu vuodelta 1998. Kuva: Jyrki Tervo

Viime aikoina Armstrongia on nähnyt televisiossa myös aiemmin tällä viikolla päättyneessä Nelosen Playoff: Haluatko jalkapallotähdeksi -ohjelmassa. Hän on Marianne Miettisen ja Pekka Lagerblomin ohella valmentamassa pelaajia, joista KuPS etsii itselleen vahvistusta.

Armstrong kertoo, että valmentajilla ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa mukana oleviin pelaajiin. Siitä vastasivat KuPS ja tuotantoyhtiö. Pelaajien taso vaihteli, ja 40–50 pelaajan joukossa oli mukana sellaisiakin, joista näki ensimmäisenä päivänä, ettei mahdollisuuksia sopimukseen ole.

”Toisessa päässä oli pelaajia, jotka olivat pelanneet jopa Skotlannin pääsarjassa tai Englannin Valioliigassa tai isossa seurassa Saksassa. Pitää muistaa, että KuPS oli etsimässä tietyn pelipaikan ja tyylin pelaajia. Joku pelaaja olisi voinut olla hyvä mutta pelasi paikkaa, jolle KuPS ei tarvinnut pelaajaa”, Armstrong sanoo.

Jaksoja Armstrong kertoo katsoneensa sivusilmällä. Siihen on syynsä. Armstrong ei ole yli 20 televisiovuotensa aikana tottunut itsensä katsomiseen. Sama pätee jalkapallo-otteluiden studio-osuuksiin.

”Tulee epämukava olo, kun katson itseäni televisiosta. Viimeiset osat oli pakko katsoa. En tiennyt, mitä niissä tapahtuu. Valmentajat eivät olleet mukana tekemässä päätöstä pelaajasta, se oli KuPSin tehtävä.”

Ohjelman voitti norjalainen puolustaja Mats Haakenstadt. Hänen KuPS-sopimuksensa julkaistiin jo tammikuussa. Myös toinen ohjelmassa esiintynyt pelaaja Bruno Rodrigues sai sopimuksen Kuopioon.

Viime kaudella Keith Armstrong toimi Jani Honkavaaran apuna KuPSissa. Kuva: Timo Hartikainen