Tapio Lehtinen & Ari Pusa: Yksin seitsemällä merellä. Docendo. 240 s. Valtameripurjehtija Tapio Lehtinen (s. 1958) starttasi Golden Globe Race 2018 -kisaan 1. heinäkuuta 2018. Kun yksinpurjehdus Biskajanlahdelta Ranskasta alkoi, Lehtinen laski kiertävänsä maapallon alle 300 päivässä – ja Les Sables d’Olonnen satamaan hän lipuisi pääsiäiseksi 2019.

Hän kyllä palasi, mutta seitsemän meren kierros vei kuukauden aiottua kauemmin, 322 päivää. Möykkyistä oli meno, monin paikoin.

Merellä taival on aika ajoin töyssyistä. Kuva: Tapio Lehtinen

Omakuva merellä. Kuva: Tapio Lehtinen

Seikkailu on taltioitu Lehtisen ja Helsingin Sanomien toimittajan Ari Pusan yhteiseen Yksin seitsemällä merellä -kirjaan. HS seurasi Lehtisen matkaa maailman ympäri alusta loppuun pitkässä juttujen sarjassa.

Nyt käsillä on tyylikäs ja tuore, kyllin monisärmäinen teos. Purjehduksen kuvaus, matka- ja luontokirja, lokikirja. Ja vaikuttavasti kuvitettu.

Käy ilmi suvun tukeva purjehdustausta, Lehtisen Asteria-veneen varustaminen koitokseen pitkine to do -listoineen, hänen oma keskittymisensä ja odotuksensa. Kiirettä on ja stressiä, aivan lähtölaukaukseen asti. Pusan teksti tulee läheltä, ja lukija pääsee fiilikseen.

Asteria satamassa Helsingissä ennen matkaanlähtöä. Kuva: Suomen Purjehdus Ja Veneily Ry

Asteria veneen keittiö ja punkka. Kuva: Sami Kero / HS

Viehättävää, että kilpailu käytiin puolenvuosisadan takaisen GGR 1968:n säännöin. Kaikki ravinto, diesel ja muu varastot heti mukaan, välitäydennyksiä tai satamakäyntejä ei sallittu, yhteydenpidon, venetekniikan ja navigoinnin tuli rajoittua 1960-luvun kapistuksiin.

Lehtinen purjehti matkan Benello Gaia 36 -tyypin 11-metrisellä veneellään, joka on vuosimallia 1965.

Tapio Lehtinen kuvasi suolan pystyyn kovettamat purjehdushousunsa. Kuva: Tapio Lehtinen

Ulkomaailmasta oli suuri apu. Lehtisen henkireiäksi osoittautuivat radioharrastajat, Jari Jussilan luotsaama puolen tusinan radioamatöörin joukko. Vai pitäisikö puhua ammattilaisista, siinä määrin huipputasoista heidän työnsä oli.

Säännöllinen kontakti – asiatietoineen, huumoreineen – rauhoitti niin purjehtijaa ja apuryhmää kuin omaisiakin.

”Yksinpurjehdus on joukkuelaji”, sanotaan – eikä suotta.

Veneen pohjaan takertuneet barnakkelit eli hanhenkaulat piinasivat Tapio Lehtistä suurimman osan reissusta. Maalissa Les Sables dOlonnen satamassa Lehtinen söi niistä yhden. Kuva: Sami Kero / HS

Reitti oli paitsi pitkä myös vaativa. Se kulki yli 50 000 kilometriä Ranskasta ensin Afrikka kiertäen Eteläistä valtamerta pitkin ja Australian vieritse Tyyni valtameri ylittäen Kap Horniin, jonka jälkeen oli enää Atlantti ja paluu Euroopan rannoille.

Vaarantäyteisin oli Eteläinen valtameri, Southern Ocean, jota Lehtinen seilasi yli kolme kuukautta. Samoilla vesillä moni keskeytti kisan – menetettyjä mastoja ja muuta epäonnea –, ja Lehtisen vaivoiksi Asterian pohjaan liimaantui röykkiöittäin hanhenkaula-äyriäisiä.

Suomessa pohjaan sivelty myrkkymaali oli liian kesyä, ja tuo kirottu barnakkelipopulaatio hidasti loppumatkaa ratkaisevasti.

Johtopaikka karkasi kauas.

Tapio Lehtinen teki navigointimerkinnät keltakantiseen vihkoon. Kuva: Sami Kero / HS

Lokikirja kertoo vastoinkäymisistä ja voimakkaista harmistuksista, mutta vioista ja esteistä myös selvitään.

”Tuuli lähti aukeamaan, pääsin avaamaan skuutteja. Vene laukkasi vauhdilla oikeaan suuntaan. Elämä hymyilee jälleen”, kippari merkitsi Kapkaupunkia lähestyessään.

”Yritän päästä [Mairen] salmesta läpi strekkaamalla paaran halssilla kireillä purjeilla”, Lehtinen kirjasi Kap Hornin oikukkailla vesillä. Ja pian: ”Selvisin Atlantin rauhallisemmille vesille.”

Tapio Lehtisen veneen kirjahyllystä löytyi matkalukemiseksi kirjallisuuden klassikoita. Kuva: Sami Kero / HS

Luontohavainnot ja mittakaavat ovat komeita, aistimukset ja tunteet suoria. Vuoden yksinolo on selvästikin koettelemus, muttei vastenmielinen, purjehtija kyntää ominta peltoaan.

Oman ulottuvuuden tuovat kirjat ja laaja diskografia (vain C-kasetit luvallisia). Lehtinen lukee klassikoita, Homerosta, Volter Kilpeä, Camus’ta, Viitaa, Joycea…

Maaliintulo viidentenä oli riemua täynnä – kolmentoista oli täytynyt keskeyttää, muttei Lehtisen. Sen verran hanhenkaulasabotaasi Lehtistä sapettaa, että hän valmistautuu jo GGR 2022:een.

Yksin seitsemällä merellä osoittautuu ilmeikkääksi merireportaasiksi.

Ari Pusa välttää urheilukirjojen huikeaa-käsittämätöntä-ennennäkemätöntä -maneerit ja päällimmäiseksi jää Tapio Lehtisen kamppailu ja ajatusmaailma: käytännön tilannejärki ja ajattomat fundeerailut.

Purjehtijaslangi on onneksi säilytetty, ja salaperäisimmät termit avautuvat hakemistosta.

Tapio Lehtinen saapui Golden Globe Race -kilpailun maaliin 19. toukokuuta 2019. Kuva: Sami Kero / HS