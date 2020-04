Maailman urheilun hiljenemisen symboliksi voi kutsua Sardar Patel -stadionia Ahmedabadissa Intiassa: Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ehti käydä avaamassa maailman suurimman krikettistadionin juuri ennen koronaviruspandemiaa.

110 000 katsojaa vetävä stadion on kumissut tyhjyyttään avajaisten jälkeen, kertoo uutistoimisto AFP. Stadion ohitti 10 000 katsojapaikalla entisen maailman suurimman krikettistadionin, joka sijaitsee Melbournessa Australiassa.

Avajaiset pidettiin 24. helmikuuta. Trump ja Intian pääministeri Narendra Modi olivat tilaisuuden päävieraat.

Vaikka avajaiset jo pidettiin, stadion ei ole täysin valmis. Stadionin edustaja kertoi AFP:lle, että ”vain viisi prosenttia on tekemättä, ja stadion kaipaa vain viimeistelyä.”

Satoja kuolleita kaloja lojui jättistadionin edustalla 5. huhtikuuta. Kuva: Sam Panthaky / afp

Krikettistadionin lisäksi rakennuskompleksissa on muun muassa olympiatason uima-allas.

Aivan jättistadionin vieressä on 49 000 katsojan Motera-stadion, jossa pelataan jatkossa kriketin lisäksi jalkapalloa ja maahockeyta.

Kriitikot ovatkin syyttäneet uutta stadionia pääministeri Modin, joka on kotoisin stadionin maakunnasta Gujaratista, uudeksi ”valkoiseksi norsuksi”, näennäisen arvokkaaksi mutta vain kuluja aiheuttavaksi kohteeksi.

Lisäksi alueen ympäristö on ilmeisen saastunutta: AFP:n valokuvaaja kuvasi sunnuntaina stadionin edustalla ja siellä lojui satoja kuolleita kaloja.

Sardar Patelin patsas kuvattuna 31. lokakuuta 2018. Patsas sijaitsee Kevadiassa. Kuva: Amit Dave / reuters

Ensimmäinen ”valkoinen norsu” oli maailman suurin muistomerkki. Vuonna 2018 valmistui itsenäisyystaistelija Sardar Patelin kunniaksi tehty komistus, joka on 182 metriä korkea. Korkeutta on tuplasti verrattuna New Yorkin Vapaudenpatsaaseen.

Kritiikille on katetta, sillä vaikka kriketti on suosittua Intiassa, usein otteluita pelataan lähes tyhjille katsomoille. Vain yksittäiset isot ottelut keräävät suuria yleisömääriä.

”Meillä on useita jättistadioneita, joissa pelataan vain yksi kansainvälinen ottelu kerran kahdessa vuodessa. Olisin toivonut pohdintaa, millaisia kenttiä Intia nyt tarvitsee”, kertoo ESPN:n krikettiasiantuntija Sharda Ugra AFP:lle.