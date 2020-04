Pika-aitajuoksijoista Annimari Korte (vas.) on jo varmistanut paikkansa ensi kesän olympialaisissa. Nooralotta Neziriltä se vielä puuttuu. Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva

Ensi alkuun päätös kuulosti todella kovalta, mutta kun sitä hetken miettii, se oli sittenkin ainoa vaihtoehto.

Kansainvälinen yleisurheiluliitto World Athletics (WA) ilmoitti tiistai-iltana, että tämän kauden tuloksilla ei ole merkitystä Tokion ensi kesän olympiavalintoihin.

Jos kilpailukausi jossain vaiheessa kesällä alkaa, tulokset ja ennätykset kirjataan vain tilastointitarkoituksessa.

WA:n päätös on ymmärrettävä. Koronaviruksen eteneminen ei ole tasaista joka puolella maailmalla. Myös dopingtestaajien vaikea tavoittaa urheilijoita, kun rajat ovat kiinni

Päätös ei vaikuta jo olympiarajan rikkoneisiin urheilijoihin, eli ennen 6. huhtikuuta tehdyt tulokset kelpaavat. Suomalaisista rajan ehti rikkoa kuusi yleisurheilijaa.

Muiden osalta tulosjahti alkaa 1. joulukuuta 2020 ja päättyy 29. kesäkuuta 2021. Aikajakso ei suosi suomalaisia. Kovia kilpailuja on pakko hakea jo keväällä, ja kaikkien tulevien kisojen painoarvo kasvaa.

Olympiarajan voi rikkoa talvella myös hallissa, mikä voi auttaa esimerkiksi pika-aitajuoksija Nooralotta Neziriä.

Sen jälkeen kun Tokion kesäolympialaiset siirtyivät vuodella eteenpäin, moni eurooppalainen urheilija asetti kauden tavoitteensa EM-kisoihin.

Euroopan mestaruusmitaleista pitäisi kilpailla elokuun lopulla, mutta voi pitää pienenä ihmeenä, että Pariisissa kilpailtaisiin. Se on mahdotonta niin kauan, kun koronavirustartuntoja on yhdessäkään maassa Euroopassa.

Yleisurheilijat valitaan Tokioon kahdella tavalla. Lajien kuusitoista parasta pääsee mukaan tulosten perusteella ja loput otetaan eri kisoissa saatujen rankingpisteiden kautta.

Rankingjärjestelmä on suurimman osa vielä rajaa rikkomattomien suomalaisten väylä päästä Tokioon.

Systeemi on rakennettu niin, että hyvät urheilijat pääsevät mukaan. Siitä ei kannata olla huolissaan, jos urheilija ei loukkaannu tai sairastu.

Tilannetta voisi verrata formula ykkösiin, jossa turva-auto on tullut radalle ja kilpa-autot ajavat letkana sen perässä. Nyt virtuaalisena turva-autona on koronaviruksen määräämät rajoitteet.

Vammoista kärsiville urheilijoille tilanne on hyvä. Nyt on aikaa käydä varikolla ja viipyä siellä vaikka pitemmänkin aikaa, kunnes paikat on korjattu.