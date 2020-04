Olympiastadion

Helsingin olympiastadionin perusparannus- ja uudistamisurakkaan liittyvien alihankkijayritysten epäselvyydet ovat jatkuneet viime syksyn jälkeen. Nyt pääurakoitsija Skanska on lakkauttanut yhden aliurakoitsijan työskentelyoikeuden Olympiastadionilla, Skanska kertoo tiedotteessaan.

Lisäksi kaksi yritystä on asetettu ostokieltoon lisäselvitysten ajaksi. Skanska on myös tehnyt poliisille tutkintapyynnön uhkailuepäilyistä.

”Olemme erittäin pettyneitä ja pahoillamme, että alihankkijoidemme työntekijät ovat kohdanneet epäasiallista kohtelua Skanskan työmaalla. Toiminta ei missään nimessä ole hyväksyttävää, joten olemme lähteneet puuttumaan tilanteeseen niillä keinoilla, joita pääurakoitsijalla tilanteessa on. Alihankintayritysten asettaminen ostokieltoon tarkoittaa, että näiltä yrityksiltä ei saa toistaiseksi tehdä jatkotilauksia. Kun selvitystoimet valmistuvat, teemme päätöksiä siitä, voiko yhteistyö näiden yritysten kanssa jatkua missään muodossa”, sanoo Skanska Oy:n työsuhdepäällikkö Anu Aspiala tiedotteessa.

Olympiastadionin työmaan työntekijöille on jaettu suomen- ja englanninkielinen kirje, jossa kerrotaan työnantajan lakisääteisistä velvoitteista. Lisäksi pyydetään olemaan yhteydessä Skanskan työsuhdepäällikköön, mikäli heille ei ole maksettu lakisääteisiä palkkoja tai mikäli heitä on kohdeltu epäasiallisesti. Sama kirje on nähtävillä työmaan sosiaalitiloissa.

”Tulemme käännättämään kirjeen myös muille keskeisille alihankkijoiden työntekijöiden käyttämille kielille”, Aspiala kertoo tiedotteessa.

Olympiastadionin työmaan aikana hankkeessa pääurakoitsijana toimiva Skanska on yhteistyössä Rakennusliiton kanssa selvittänyt noin kymmentä alihankkijayritystä koskevia palkkaepäselvyyksiä. Molempien tahojen käsityksen mukaan työmaalla ei ole sen jälkeen ollut avoimia palkkaepäselvyyksiä, tiedotteessa todetaan.

”Meille sanottiin syksyllä, että kaikki on selvitetty. Nyt pitää todella kovalla kädellä katsoa ja varmistaa, että kaikki epäselvyydet selvitetään”, Stadionsäätiön hallituksen puheenjohtaja Nasima Razmyar sanoi HS:lle 31. maaliskuuta.

Olympiastadionin työmaalle on perehdytetty noin 5 500 työntekijää vuosina 2017–2020. Alihankkijoita ja tavarantoimittajia on olut 280–300. Lisäksi hankkeella on tilaajaan eli Helsingin kaupunkiin sopimussuhteessa olevia sivu-urakoitsijoita, joilla on omia aliurakoitsijoitaan.

Skanskalla on erilaiset velvoitteet suhteessa omiin aliurakoitsijoihinsa ja sivu-urakoitsijoihin.

Olympiastadionin rakennustöiden epäselvyydet tulivat esille maaliskuussa Ylen MOT-ohjelmassa.