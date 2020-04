Urheiluasioista vastaava tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk) sanoo olevansa ”tässä vaiheessa” tyytyväinen urheilulle ja liikunnalle esitetystä lähes 20 miljoonan euron tukipaketista valtion lisätalousarviossa.

Se on tarkoitettu koronakriisin aiheuttamien tappioiden peitoksi.

”Kokonaisuus on sinänsä mittava, mutta ei tämä varmasti kaikkea kata. Se on aivan selvä asia. Me tietenkin seuraamme tilannetta, että mihin tämä riittää ja paljonko tulee hakijoita. Tässä vaiheessa olen kuitenkin tyytyväinen tähän kokonaisuuteen, joka on saatu neuvoteltua”, Kosonen sanoi HS:lle.

Kososen mukaan esitetystä lähes 20 miljoonasta eurosta noin 11 miljoonaa on tarkoitus kohdentaa koronaviruksen takia vaikeuksiin joutuneille urheiluseuroille, noin neljä miljoonaa urheiluopistoille ja muille liikunnan koulutuskeskuksille, kolme miljoonaa lajiliitoille ja ammattilaissarjoille sekä puolitoista miljoonaa urheilutapahtumille, jotka kärsivät koronakriisin takia tapahtuneista peruutuksista.

”Tällä tuella on tarkoitus turvata tulevaisuus ja selviäminen kriisin yli.”

Kosonen muistutti, että opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti heti koronakriisin iskettyä tilannekatsaustyön siitä, mitkä ovat koronakriisin vaikutukset urheiluun ja liikuntaan.

”Toisaalta aloitettiin työ niiden toimien eteen, millä tästä päästäisiin yli. Iso kiitos tästä Olympiakomitealle, lajiliitoille ja monille muille, jotka ovat olleet tässä mukana.”

Kosonen sanoi toivonsa, että eduskunta käsittelisi lisätalousarvioesityksen mahdollisimman nopeasti.

”Jotta päästään panemaan näitä tukipaketteja toimeen. Olemme opetus- ja kulttuuriministeriössä jo hyvin pitkällä valmistelussa.”

Kososen mukaan ministeriössä seurataan tarkkaan, miten koronakriisi vaikuttaa urheilun kesäkauteen.

”Sitä pyritään mahdollisimman hyvin ennakoimaan, kuinka virus vaikuttaa urheilutoimijoihin kesällä. Siitä on työ käynnissä, että voidaan siihen varautua. Erityisesti tapahtumat ovat iso asia”, Kosonen sanoi.

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen sanoi olevansa tyytyväinen, että liikunta ja urheilu huomioitiin lisätalousarviossa.

”Liikunnan kriisipaketti on lähtökohdiltaan oikea. Sen rakentaminen oli hallitukselta ja erityisesti urheiluministeri Hanna Kososelta vastuullinen teko tässä vaikeassa tilanteessa. Nyt on varmistettava, että tuki saadaan nopeasti kentälle erityisesti seurojen elinvoimaisuuden turvaamiseksi”, Salonen sanoi tiedotteessa.

Olympiakomitean maaliskuun lopulla tekemän kyselyn mukaan koronaviruspandemian aiheuttamat taloudelliset menetykset suomalaiselle urheilulle ovat vähintään 81 miljoonaa euroa. Seuratoiminnan menetykset ovat yli 40 miljoonaa euroa.