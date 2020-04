Jalkapallon Saksan Bundesliigassa pelaavan, Suomen maajoukkuemaalivahdin Lukas Hradeckyn seura Leverkusen hankki kolmekymppiselle Hradeckylle mahdollista seuraajaa, kun 21-vuotiaan Lennart Grillin siirto Saksan kolmannen sarjatason Kaiserslauternista varmistui.

Hintaa Grillillä on mediatietojen mukaan päälle pari miljoonaa euroa, ja ensi kaudesta alkava sopimus kattaa kesän 2024.

Grill on kavunnut läpi Saksan juniorimaajoukkueet, ja alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa hänellä on tilillään kaksi ottelua. Kaiserslauternissa hän on torjunut ykkösvahtina viime kauden puolivälistä lähtien.

”Saimme mielenkiintoisen ja hyvin lupaavan maalivahdin. Tämä on pidemmän tähtäimen siirto”, Leverkusenin urheilujohtaja Simon Rolfes totesi.

Hradecky on pelannut kaikki tämän kauden 25 liigapeliä Leverkusenin maalilla.

Bundesliiga on keskeytetty koronaviruksen takia, ja Leverkusen majailee sarjassa viidentenä.