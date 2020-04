Helsingin Vanhankaupunginlahdella oli huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna yli kaksinkertainen määrä ulkoilijoita verrattuna vuoteen 2019.

Koronavirus on muuttanut lähes jokaisen arkea, ja yksi merkittävä muutos liittyy liikkumiseen ja urheiluun.

Seuratoiminta on muuttunut etäohjeistukseksi ja omatoimiseksi harjoitteluksi. Suurin osa sisäliikuntapaikoista on suljettu, mikä on tarkoittanut monelle uusien keinojen keksimistä liikkumistarpeen tyydyttämiseksi.

Voit etsiä erilaisia harrastuspaikkoja HS:n liikuntapaikkakoneella. Koneen tiedot perustuvat Jyväskylän yliopiston avoimeen Lipas-tietokantaan.

Lenkkeily, pyöräily ja luonnossa liikkuminen ovat lisääntyneet huomattavasti viime viikkojen aikana, ja suosituimmissa paikoissa on vilkkaimpina aikoina jo ruuhkaa.

Esimerkiksi Helsingin Vanhankaupunginlahdella oli huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna yli kaksinkertainen määrä ulkoilijoita verrattuna vuoteen 2019.

Myös Pitkäkoskella ja Malmin lentokentällä on kaupungin laskureiden mukaan ollut viikonloppuna 4–5. huhtikuuta 20–30 prosenttia enemmän ulkoilijoita kuin viime vuonna samaan aikaan.

Vertailussa on luonnollisesti otettava huomioon, että säällä on suuri vaikutus ulkoilijoiden määrään. Huhtikuun ensimmäinen viikonloppu oli kuitenkin erittäin aurinkoinen myös viime vuonna, joten sää ei selitä ulkoilijoiden määrän merkittävää kasvua.

Virologian professori Kalle Saksela Helsingin yliopistosta muistutti HS:n haastattelussa, että ulkonakin pitää muistaa turvavälit.

”Se on selvää, että jos metrin päässä oikein kovaa aivastaa, pisarat voivat tarttua toiseen ihmiseen”, Saksela kommentoi huhtikuun alussa.

”Ulkoilu on ihan eri lukemissa kuin normaalisti.”

Onkijoita ja ulkoilijoita Vanhankaupunginlahdella. Kuva: Toivo Heinimäki / HS

Helsingin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen kertoo, että osa ulkoilupaikoista on vähän liiankin suosittuja, mutta monessa paikassa osataan toimia varsin hyvin ohjeistusten mukaisesti.

”Ulkoilu on ihan eri lukemissa kuin normaalisti. Ulkokuntoilupaikoilla näyttäisi olevan aika paljon kävijöitä varsinkin arkisin kello 16–19 ja viikonloppuisin.”

”Tuntuu, että mitä kauemmin on eletty tätä poikkeuksellista aikaa, sitä paremmin ihmiset ovat alkaneet noudattaa valtion antamia ohjeistuksia.”

Loikkanen kertoo, että suosituimmille ulkokuntoilupisteille, lähiliikuntapaikoille ja ulkoilureiteille on tulossa kylttejä kertomaan koronavirusajan toimintaohjeista ja turvaväleistä.

”Jostain syystä ihmiset haluavat mennä niille kaikkein suosituimmille ulkoilureiteille ja -alueille, mutta nyt kannattaisi oikeastaan vähän välttää niitä ja mennä sellaisille paikoille, jotka eivät ole entuudestaan tuttuja.”

”Voi lähteä perheen kanssa metsäseikkailulle ja ottaa eväät mukaan.”

Koronaohjeiden mukaiset turvalliset välimatkat säilyivät kohtuullisen hyvin Matinkaaren sillalla Helsingissä tiistaina. Kuva: Toivo Heinimäki / HS

Loikkasen ehdotukseen tarttuminen ei välttämättä vaadi matkustamista toiselle puolelle Uuttamaata, vaan lähikulmiltakin voi löytyä uusia kohteita pienellä vaivalla.

”Jos katsoo vaikka keskuspuistossa ihmisiä, leveältä pääreitiltä voisi mennä kymmenen metriä metsän puolelle. Voi lähteä perheen kanssa metsäseikkailulle ja ottaa eväät mukaan. Siellä on valtavan hienoja polkuja, joilla ei kyllä törmää muihin ihmisiin, ja se on silti lähellä.”

”Vähän voisi laajentaa omaa liikkumisreviiriään, niin löytyy kyllä rauhallisia paikkoja. Ja kun hiekat on nyt saatu harjattua pois kevyen liikenteen väyliltä, fillarit kannattaa varmasti kunnostaa.”

Loikkanen kertoo, että poikkeuksellista tilannetta pyritään hyödyntämään esimerkiksi hoitamalla suljettujen uimahallien vuosihuolto jo ennen kesää.

Uimahallit ja isot liikuntapaikat ovat yleensä ainakin osan kesästä kiinni huoltotoimien vuoksi.

”Teemme huollot ja vähän enemmänkin, kuten uimahallien laatoitusta. Meillä on ajatus, että saisimme ne nyt niin hyvään kuntoon tauon aikana, että voisimme kesällä pitää enemmän auki”, Loikkanen sanoo.

”Toivotaan, että voitaisiin avata uimahallit heti, kun rajoitukset poistuvat.”

Ulkoliikunnan lisäksi Helsingin kaupunki on aloittanut Ylen kanssa yhteistyön, jonka tarkoituksena on palvella erityisesti ikääntyneitä, jotka ovat joutuneet eristäytymään koteihinsa.

”Liikkumattomuus on kaiken ikäisille pitkään jatkuneena terveydellinen riski, mutta ikääntyneille se on sitä vielä enemmän. On erittäin tärkeää ylläpitää heidän fyysistä toimintakykyään, mikä auttaa myös henkiseen jaksamiseen.”

”Ylen kanssa tehdyt kymmenen minuutin jumpat on suunnattu erityisesti ikääntyneille. Sitä tulee 30 jaksoa kuusi viikkoa joka arkipäivä.”

Espoon liikuntapalvelupäällikkö Markku Sistonen kertoo, että kaupungissa on käynnissä samanlaiset uimahallien ja muiden liikuntatilojen kunnostamistoimet kuin Helsingissäkin. Tavoitteena on normaalin kesätauon välttäminen.

”Toivotaan, että voitaisiin avata uimahallit heti, kun rajoitukset poistuvat.”

”Jos rajoitukset kesällä höllenevät, sisälajien seuroillakin on varmasti kovasti kiinnostusta päästä heti koulujen saleihin harjoittelemaan.”

Kaupungin tekonurmikentiltä on peruttu kaikki seurojen vuorot, eikä seurojen ole tarvinnut maksaa 18. maaliskuuta lähtien käyttömaksuja. Kentät ovat olleet kovassa käytössä ilman ohjattua toimintaakin.

”Isot tekonurmikentät vetävät eniten väkeä, mutta näyttäisi, että siellä on toimittu vastuullisesti.”

”Hyvin voi liikkua ulkotiloissa, kun huolehtii itsestään ja kanssakulkijoistaan.”

Joukko nuoria ulkoili Vanhankaupunginlahden maisemissa. Kuva: Toivo Heinimäki / HS

Kenttien lisäksi skeitti- ja ulkokuntoilupaikoilla on riittänyt ihmisiä.

”Kaikille liikuntapaikoille on laitettu selkeät ohjeet etäisyydestä ja ettei yli kymmenen hengen ryhmissä kokoonnuta.”

”Ulkokuntoilulaitteilla käy paljon porukkaa, ja toivotaan, että noudattavat ohjeita. Olemme ohjeistaneet liikuntapaikkojen hoitajia ja nuorisotyöntekijöitä, että käyvät muistuttamassa, jos sääntöjä ei noudateta.”

”Hyvin voi liikkua ulkotiloissa, kun huolehtii itsestään ja kanssakulkijoistaan.”