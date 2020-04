Muutama viikko sitten ampumahiihtoon vaihtanut sprinttihiihdon olympiavoittaja Stina Nilsson saa suorastaan ylistystä Ruotsin uudelta maajoukkueen ampumahiihtovalmentajalta Jean-Marc Chablozilta. Nilsson pääsi myös samantien Ruotsin ampumahiihtomaajoukkueeseen.

”Hän on paras, mitä minulla on ollut. Hän oppii nopeasti”, Chabloz sanoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n haastattelussa.

Chabloz kertoo, että Nilsson otti häneen yhteyttä välittömästi, kun lajinvaihto tapahtui.

”Hän soitti minulle ja sanoi: ’Hei, tässä on Stina Nilsson, voisitko auttaa minua ammunnassa.’ Niin se alkoi ja sanoin kyllä, ehdottomasti”, Chabloz kertoo.

Nyt harjoittelua on takana kolme viikkoa.

”Siinä on yhdistelmä rakkautta ja hulluutta, että hän aina odottaa uutta ammuntakertaa. Siksi hän myös oppii nopeasti”, Chabloz toteaa.

”Olemme puhuneet siitä, [Pekingin] olympialaiset ovat tähtäimessä, ei mikään muu.”

Vain kolmen viikon jälkeen ylistäminen on yllättävää, mutta Chabloz sanoo, että Nilsson ampuu hyvin. Hän kuitenkin muistuttaa, että ampumahiihto on monimutkainen laji, jossa pitää ottaa useita asioita huomioon. Chablozin mielestä Nilssonissa on samankaltaisuutta Magdalena Forsbergin [useita ampumahiihdon MM-kultamitaleja vuosina 1997–2001] kanssa.

”Kun hän on ampumapaikalla, hän on erittäin keskittynyt ja määrätietoinen. Siinä on samaa ’Magdan’ kanssa.”

Harjoittelun pääpaino on ammunnassa, jossa täytyy löytää tasapaino hiihdon kanssa.

”Siinä on suurin haaste minulle. Hän haluaa niin paljon, ja minun pitää melkeinpä hillitä häntä. Hän ampuu 1 200 laukausta viikossa, kukaan maailmassa ei tee niin. Voin vakuuttaa tämän ja se on ainutlaatuista”, Chabloz sanoo.

Kun Nilsson ilmoitti lajinvaihdosta, pääsyyksi hän mainitsi tyytymättömyyden päävalmentaja Rikard Grippiin. Maajoukkueesta on lähtenyt muitakin naishiihtäjiä.