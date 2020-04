Robert Heleniuksen harjoituskumppani on nyt nyrkkeilysäkki, kun harjoitusvastustajia ei pysty tuomaan Ahvenanmaalle. Kuva: Robert Jansson

Raskaansarjan ammattinyrkkeilykin on tauolla koronaviruksen takia, mutta suomalaisiskijä Robert Helenius valmistautuu jo kesällä ottelemaan seuraavan kerran.

Helenius voitti maaliskuun alkupuolella aika monien asiantuntijoiden yllätykseksi Puolan Adam Kownackin teknisellä tyrmäyksellä. Koronaviruspandemian takia se on yhä viimeisin iso ottelu raskaassasarjassa.

”Mitä viimeksi tapahtui nyrkkeilyn raskaassasarjassa, se oli Robben ja Kownackin ottelu”, korostaa Heleniuksen manageri Markus Sundman HS:lle puhelimitse Ahvenanmaalta.

Voiton myötä Helenius nousi WBA-liiton kultamestariksi (golden champion), joka on WBA:n kolmostitteli. Ennen WBA-liiton uutta noteerausta Helenius nousi myös IBF-liiton kuudenneksi haastajaksi, mutta tuoreella IBF:n listalla Heleniusta ei ole ollenkaan.

”Vaikea sanoa, miksi näin on, mutta Robbe on mandatory (haastaja) WBA:ssa. Se voi olla, että IBF näkee, että Robbella on seuraava ottelu WBA-tittelistä”, Sundman toteaa.

”Ainoa asia tässä on se, että lähdemme [Anthony] Joshuan perään. Uskon, että meillä on vain yksi ottelu välissä, ja se tietenkin pitää voittaa.”

Joshua on WBA-liiton ja myös IBF:n ja WBO:n mestari. Joshua kohtaa seuraavaksi, tämän hetkisen tiedon mukaan heinäkuussa, Kubrat Pulevin. Sundman on vakuuttunut, että sen jälkeen on Heleniuksen vuoro.

”Näin uskoisin.”

Sundman arvelee, että Helenius voisi kohdata Joshuan ennen monien odottamaa Joshuan ja Tyson Furyn kohtaamista.

”Siinä [Joshua ja Fury] on niin paljon rahaa pelissä. Lisäksi Furyn olisi ensin voitettava [uudestaan] Deontay Wilder enkä pidä sitä mitenkään selvänä asiana.”

Myös Heleniuksen tavoite on otella ensi kesänä. Koronavirusepidemian takia ottelun suunnitteleminen on haastavaa.

”Kontakteja promoottoreiden kanssa on ollut, mutta suoria neuvotteluja ei, koska mistään aikatauluista ei tiedä mitään”, Sundman toteaa.

Itse nyrkkeilijä, Helenius, kuitenkin harjoittelee jo kesää varten.

”Treenikumppaneita ei oikein saa tänne [Ahvenanmaalle] lennätettyä, mutta säkki saa kyytiä ja juoksupolku kuluu”, Sundman toteaa.