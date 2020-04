Formula ykkösten moottoriurheilun johtaja Ross Brawn sanoi, että tämän vuoden kausi voisi alkaa todennäköisesti Euroopassa – ja ilman yleisöä.

Aikaisemmin viikolla tuli uutinen, että Kanadan osakilpailu Montrealissa on peruutettu koronaviruksen takia. Se on jo yhdeksäs F1-kilpailu tällä kaudella, joka on siirretty sivuun.

Brawn sanoi, että formula ykkösten halu olisi saada kausi vauhtiin niin pian kuin mahdollista ja tarjota kannattajille jotain viihdettä vaikeina aikoina, vaikka sitten ilman faneja paikan päällä.

Toistaiseksi Ranskan GP on kalenterissa merkittynä kesäkuun 28. päivään. Jos Brawnin ajatukset toteutuvat, rakentuisi kalenteri uusiksi.

Brawnin ajatusmallissa formulasirkus lentäisi kisapaikalle omilla tilauskoneilla, testaisi kaikki työntekijät ja kuskit ja alkaisi kiertää rataa.

”Paikalle päästyämme olisimme aika omatoimisia”, Brawn sanoi formula1.comin sivuilla.