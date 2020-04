HS kertoo uutisista ja ilmiöistä, jotka ovat jääneet koronakriisin taakse.

Viime talven surkea lumitilanne on saanut Helsingin ja Espoon pohtimaan lumen säilömistä kesän ylitse hiihtäjille seuraavan talven tarpeisiin.

Lumettomasta ja poikkeuksellisen leudosta talvesta huolimatta pääkaupunkiseudulla oli useita tykkilumella tehtyjä latuja.

Espoon, Helsingin ja Vantaan liikuntatoimilla on käytössään yhteensä parikymmentä lumitykkiä, mutta latujen rakentaminen oli vaikeaa, koska lumen tekemiseen vaadittavia pakkaspäiviä oli vähän.

Yksi ratkaisu hiihtokauden varmistamiseen on lumen säilöminen kesän ylitse.

Menetelmää käytetään jo hiihtokeskuksissa. Esimerkiksi Levillä marraskuussa käytävän alppihiihdon maailmancupin kisarinne pystytään rakentamaan edellistalven lumista.

Vantaan Hakunilan latuja rakennettiin Suomen cupin kisoja varten 13. tammikuuta. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Espoo pystyi viime talvenakin rakentamaan Oittaalle neljä kilometriä latua tykkilumesta. Kaupunki on tutkinut myös lumen säilömistä.

”Harkitsemme lumen säilömistä Oittaalla, mutta päätöksiä siitä, että ensi talvena lunta ruvettaisiin säilömään, emme ole tehneet”, liikuntapalvelupäällikkö Jarmo Ikävalko kertoo.

Valmisteluja kuitenkin tehdään.

”Asfaltoimme jo tänä vuonna lumetusaluetta Oittaalla. Parannamme kenttää, jotta lumen säilöminen olisi mahdollista.”

Säilölumena käytetään yleensä tykkilunta, joka kestää kiderakenteensa ansiosta paremmin lämpöä. Kasaan tykitetty lumi suojataan joko puolen metrin sahanpurukerroksella tai erityisillä suojapeitteillä.

Ikävalkon mukaan lumen tekeminen ja säilöminen olisi varsin edullista. Suurimman kulun muodostaisivat sähkö ja peitemateriaali, vesi tulee Bodominjärvestä.

Lumi säilyy suomalaisessa kesässä yllättävän hyvin, kunhan paikka on sopiva ja suojaus kunnossa.

”Ensimmäisinä vuosina hävikki on suurempaa, mutta kun säilölumen alle kehittyy ikirouta, hävikki voi olla vain 20 prosenttia lumimäärästä.”

”Helsingissä voidaan hiihtää hallissa heti, kun niin päätetään.”

Lumen säilöminen kiinnostaa myös Helsingissä. Viime talvena Helsingin ainoa ulkolatu oli Paloheinässä.

Ladun pituus oli 1,1 kilometriä, ja se jouduttiin sulkemaan Oittaan ladun tavoin ennen aikojaan koronavirusepidemian takia. Innokkaita hiihtäjiä oli liiaksikin.

”Olipa karmea talvi hiihdon kannalta. Sen takia lumen säilöminen tuli mietintään”, Helsingin ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg kertoo.

Kaupungin työntekijöitä oli ilmoittautunut jo koulutukseen, joka kuitenkin peruuntui koronaviruksen takia.

Mitään päätöksi Helsinki ei ole lumen säilömisestä tehnyt. Säilölle pitäisi löytää esimerkiksi sopiva paikka.

Ja tehokkaampaa ja edullisempaa olisi, jos lumen pystyisi tekemään vesijohtoveden sijaan esimerkiksi Vantaanjoen vedestä.

”Moneen muuhun verrattuna olemme hyvässä tilanteessa, että Helsingissä voidaan hiihtää hallissa heti, kun niin päätetään”, Fröberg sanoo.

Viime syksynä Kivikon hiihtohalli avattiin syys–lokakuun vaihteessa.

”Jos minulta kysytään, niin hiihto on ulkolaji.”

Fröbergin mukaan tavoitteena on saada Paloheinään pidempi tykkilatu.

Hiihtäjät kiersivät Helsingin Paloheinän 1,1 kilometrin tykkilumilatua 7. maaliskuuta. Latu suljettiin koronavirusepidemian takia maaliskuun viimeisellä viikolla, mutta lunta olisi vielä riittänyt. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Vantaalla ei säilölunta harkita. Hakunilan urheilupuisto toimii joka talvi hiihdon Suomen cupin näyttämönä, ja Vantaan hiihtoseura kuuluu myös SM-hiihtojen vakiojärjestäjiin.

Viime talvena Vantaan liikuntatoimi venyi taianomaiseen suoritukseen rakentamalla tammikuussa Suomen cupin kisaan 2,5 kilometrin ladun pitkien vesisateiden jälkeen.

Vantaalla on käytettävissä kymmenkunta lumitykkiä, mutta lauhan talven takia niitä kyettiin käyttämään vähän. Pääosa tykkilumesta korvattiin tekojäiden hilelumella. Se toimii myös jatkossa varajärjestelmänä.

”Suomen cupin latujen lumesta 80 prosenttia oli lähiseudun jäähalleista ja tekojääradoilta. Vain latujen päällysosa tehtiin tykkilumesta. Se oli taloudellisesti nopein ja helpoin tapa”, Vantaan liikuntapäällikkö Jari Lärka kertoo.

Lärkan mukaan Hakunilassa ei ole sopivaa paikkaa lumen säilömiselle. Urheilupuistoon on tulossa kuitenkin tekojäärata, jonka hilelumi voidaan ajaa suoraan ladulle, ja sitä voidaan hakea kauempaakin.

”Meillä on kapasiteettia lumen tekemiseen, kunhan on pakkasta. On useampi pumppuasema ja kymmenkunta tykkiä.”